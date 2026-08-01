«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи

·44·Дунё
«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи
Қисқача

Ерон Ислом Республикаси АҚШ ва Исроилнинг еҳтимолий ҳужумларига қарши кенг кўламли ва вайронкор жавоб бериш режасини тўлиқ шакллантирганини маълум қилди. Бу ҳақда 1 август куни Тасним ахборот агентлиги мамлакат хавфсизлик хизматининг юқори мартабали амалдорига таяниб хабар тарқатди. Ероннинг ушбу жавоб стратегияси Исроил ва АҚШнинг енергетика тизимлари, стратегик обектлари ҳамда ҳарбий инфратузилмаларини вайрон қилишни назарда тутади.

Яқин Шарқда вазият янада таҳликали тус олмоқда. Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги ҳарбий кескинлик энг юқори нуқтага етган бир пайтда, Эрон Ислом Республикаси АҚШ ва Исроилнинг эҳтимолий ҳужумларига қарши кенг кўламли ва вайронкор жавоб бериш режасини тўлиқ шакллантирганини маълум қилди. Теҳрон расмийлари америкалик ОАВнинг таҳдидли хабарларини «ақлдан озиш» деб баҳолаб, рақибнинг минтақадаги энг муҳим энергетика ва ҳарбий инфратузилмалари нишонга олинганини очиқдан-очиқ эълон қилди.

Эроннинг нуфузли Tasnim ахборот агентлиги 1 август куни мамлакат хавфсизлик хизматининг юқори мартабали амалдорига таяниб, ушбу шов-шувли ва огоҳлантирувчи баёнотни эълон қилди.

1. «Ақлдан озишнинг бир тури»: Теҳрон Вашингтон таҳдидларига баҳо берди

Сўнгги кунларда АҚШ оммавий ахборот воситаларида Доналд Трамп маъмурияти ва Исроил кучлари томонидан Эроннинг нефть, энергетика ва ядровий инфратузилмаларига аёвсиз оммавий зарбалар бериш тайёргарлиги кетаётгани ҳақида ошкор қилинган хабарлар Теҳроннинг кескин ва қатъий муносабатига сабаб бўлди.

Эрон хавфсизлик хизмати юқори лавозимли вакилининг таъкидлашича, ОАВ орқали ўтказилаётган бундай психологик босим ва таҳдидлар мантиқсизликдан бошқа нарса эмас:

«Биз Америка оммавий ахборот воситаларининг Эрон инфратузилмасига АҚШ ва режимнинг мумкин бўлган ҳужумлари ҳақидаги хабарларини ақлдан озишнинг бир тури деб биламиз. Чунки биз режимнинг минтақадаги муҳим инфратузилмаси ва АҚШнинг энергетика инфратузилмасини ўз ичига олган кенг қамровли жавоб режасини тайёрладик ва бунга тўлиқ шаймиз», — дейилади хабарда.

2. Қасос нишонлари: Нишонда АҚШ ва Исроилнинг энергетика тизими

Эрон раҳбарияти томонидан ишлаб чиқилган «жавоб стратегияси» шунчаки ҳимояланишни эмас, балки рақибга тузатиб бўлмас иқтисодий ва ҳарбий зарар етказишни назарда тутади.

Теҳрон томонидан белгилаб олинган асосий нишонлар:

  • Исроилнинг муҳим инфратузилмаси: Сионистлар режимининг стратегик объектлари, электр ва сув таъминоти тармоқлари, шунингдек, ҳарбий-ҳаво базалари;

  • АҚШнинг минтақадаги энергетика объектлари: Яқин Шарқда жойлашган АҚШ ҳарбий базалари, нефть-газ терминаллари ва логистика инфратузилмалари;

  • Денгиз ва савдо йўллари: Ҳўрмуз бўғози ва Форс кўрфазидаги стратегик сув йўллари орқали энергоресурслар ташилишига чекловлар қўйиш имконияти.

Ушбу баёнот Эрон агар ўзига нисбатан ҳужум уюштирилгудек бўлса, низони локал чегаралардан чиқариб, бутун минтақавий энергетика тизимини фалаж ҳолатга келтиришга тайёрлигини кўрсатади.

3. «Ҳам қобилият, ҳам ирода бор»: Эрон армиясининг ҳарбий шайлиги

Эрон хавфсизлик хизмати расмийсининг қўшимча қилишича, Эрон қуролли кучлари бундай оғир ва таҳликали сценарийларни бошқариш, душманга муносиб зарба бериш учун «ҳам оператив қобилиятини, ҳам сиёсий иродасини» етарлича намойиш этган.

Эроннинг қўлидаги ҳарбий козирлар:

  1. Баллистик ва гипертовушли ракеталар: Яқин ва ўрта масофага урувчи минглаб баллистик ракеталар АҚШ ва Исроилнинг минтақадаги исталган нуқтасини нишонга олиш имконини беради.

  2. Дронлар армияси: Юқори аниқликка эга «Камикадзе» дронлари рақибнинг ҳаво мудофаа тизимларини чалғитиш ва ишдан чиқаришда самарали восита ҳисобланади.

  3. Прокси-тармоқлар: Ливан, Ироқ, Яман ва Суриядаги иттифоқчи кучлар орқали бир вақтнинг ўзида бир нечта фронтда қаршилик кўрсатиш имконияти.

4. Глобал оқибатлар: Дунё иқтисодиёти хавф остида

Мутахассислар ва геосиёсий таҳлилчиларнинг фикрича, Теҳроннинг ушбу огоҳлантириши Вашингтон ва Тель-Авив учун жиддий сигналдир. Агар АҚШ ва Исроил Эронга қарши ҳарбий амалиёт бошласа, Эроннинг жавоб зарбалари туфайли:

  • Жаҳон бозорида нефть ва газ нархлари кескин равишда кўтарилиб кетиши мумкин;

  • Ҳўрмуз бўғози орқали ўтадиган танкерлар қатнови тўхтаб, глобал логистика инқирози юзага келади;

  • Яқин Шарқдаги барча АҚШ базалари тўғридан-тўғри олов зонасига айланади.

Хулоса: Ҳарбий тўқнашувми ёки йирик геосиёсий «покер»?

Теҳрон томонидан эълон қилинган бундай кескин баёнот Вашингтон ва Исроилнинг ҳарбий режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Томонлар бир-бирига максимал даражада таҳдид солаётган бўлса-да, бу баёнотлар катта урушнинг олдини олишга қаратилган «вазминлик сукунати» ёки «стратегик тийиб туриш» маневри бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Сизнингча, Теҳроннинг ушбу очиқ огоҳлантириши АҚШ ва Исроилни ҳарбий ҳужум фикридан қайтара оладими ёки Яқин Шарқда кенг кўламли уруш бошланиши муқаррарми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЭронАҚШИсроилДональд ТрампТасним
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Бугун, 16:35Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Бугун, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда