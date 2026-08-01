КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этди

·26·Техно
КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Қисқача

Електр транспорт воситалари ва маиший техника учун қувват манбаларини ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган КАТЛ компанияси 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 3 дақиқаю 44 сонияда қувват ола оладиган янги кичик қувватли истеъмолчи аккумуляторини намойиш етди.

Электр транспорт воситалари ва маиший техника учун қувват манбаларини ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган КАТЛ компанияси 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 3 дақиқаю 44 сонияда қувват ола оладиган янги кичик қувватли истеъмолчи аккумуляторини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ютуқ замонавий технологиялар ёрдамида электр транспорт ва мобил қурилмаларни қувватлантириш вақти энди дақиқалар билан эмас, балки сониялар билан ўлчанадиган даврга кириб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда йирик автоэкспертлар ва батарея ишлаб чиқарувчилар ўртасида ўта тезкор қувватлаш технологиялари бўйича рақобат кескин тус олди. Хусусан, BYD компанияси ўзининг Бладе 2.0 аккумулятор модели 10 фоиздан 70 фоизгача қувватни 5 дақиқада тўлдира олишини маълум қилган эди. Бироқ Geely бу кўрсаткични яхшилаб, ўзининг Голден Брикк батареяси худди шу ҳажм учун 4 дақиқаю 22 сония сарфлашини эълон қилганди.

Шунга қарамай, мазкур соҳадаги етакчилардан бири бўлган КАТЛ бундан аввал ҳам 8C тезликда ишловчи тижорий аккумуляторини намойиш этган бўлиб, у 20 фоиздан 80 фоизгача қувватни 6 дақиқаю 48 сонияда олиши мумкин эди. Бироқ компаниянинг энг янги истеъмолчи учун мўлжалланган кичик қувватли ишланмаси бу натижаларни ортда қолдириб, энг юқори тезликдаги кўрсаткичлардан бирини қайд этди.

Бозор тенденциялари ва бошқа компаниялар ютуқлари

Қайд этилишича, ушбу янги аккумулятор ҳозирча бевосита автомобилларда қўлланилмаяпти, шу боис уни BYD ва Geely каби транспорт воситаларида аллақачон ишлатилаётган технологиялар билан тўғридан-тўғри таққослаб бўлмайди. Шунга қарамай, бу оддий лаборатория шароитидаги синов эмас, балки реал тезкор қувватлаш шароитида синовдан ўтаётган тўлақонли аккумулятор блокидир.

Бундан ташқари, бозорда фақат КАТЛ эмас, балки бошқа йирик ўйинчилар ҳам шундай тезкор технологиялар устида ишламоқда. Жумладан, ФАВ гуруҳи яқинда ўз аккумулятори 10 фоиздан 70 фоизгача қувватни 3 дақиқаю 41 сонияда олишини маълум қилди. Гарчи бу КАТЛ кўрсаткичидан бироз фарқ қилса-да, тафовут атиги бир неча сонияни ташкил этади.

Мазкур тенденцияларнинг барчаси битта умумий ғояга бориб тақалади: эндиликда энергия манбаларини тўлдириш вақти сониялар билан ҳисобланмоқда. Бу эса келажакда электр транспорт воситаларидан фойдаланишни анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларида машина тўлдиришчалик тез ва қулай жараёнга айлантиришини англатади.

КАТЛАккумуляторТехнологияЭлектр-мобилҚувватлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 16:57Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиИккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиБугун, 16:30Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиОддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиБугун, 15:27Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиРоскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиБугун, 14:57Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади