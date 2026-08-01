КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Електр транспорт воситалари ва маиший техника учун қувват манбаларини ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган КАТЛ компанияси 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 3 дақиқаю 44 сонияда қувват ола оладиган янги кичик қувватли истеъмолчи аккумуляторини намойиш етди.
Электр транспорт воситалари ва маиший техника учун қувват манбаларини ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган КАТЛ компанияси 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 3 дақиқаю 44 сонияда қувват ола оладиган янги кичик қувватли истеъмолчи аккумуляторини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ютуқ замонавий технологиялар ёрдамида электр транспорт ва мобил қурилмаларни қувватлантириш вақти энди дақиқалар билан эмас, балки сониялар билан ўлчанадиган даврга кириб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги йилларда йирик автоэкспертлар ва батарея ишлаб чиқарувчилар ўртасида ўта тезкор қувватлаш технологиялари бўйича рақобат кескин тус олди. Хусусан, BYD компанияси ўзининг Бладе 2.0 аккумулятор модели 10 фоиздан 70 фоизгача қувватни 5 дақиқада тўлдира олишини маълум қилган эди. Бироқ Geely бу кўрсаткични яхшилаб, ўзининг Голден Брикк батареяси худди шу ҳажм учун 4 дақиқаю 22 сония сарфлашини эълон қилганди.
Шунга қарамай, мазкур соҳадаги етакчилардан бири бўлган КАТЛ бундан аввал ҳам 8C тезликда ишловчи тижорий аккумуляторини намойиш этган бўлиб, у 20 фоиздан 80 фоизгача қувватни 6 дақиқаю 48 сонияда олиши мумкин эди. Бироқ компаниянинг энг янги истеъмолчи учун мўлжалланган кичик қувватли ишланмаси бу натижаларни ортда қолдириб, энг юқори тезликдаги кўрсаткичлардан бирини қайд этди.
Бозор тенденциялари ва бошқа компаниялар ютуқлариҚайд этилишича, ушбу янги аккумулятор ҳозирча бевосита автомобилларда қўлланилмаяпти, шу боис уни BYD ва Geely каби транспорт воситаларида аллақачон ишлатилаётган технологиялар билан тўғридан-тўғри таққослаб бўлмайди. Шунга қарамай, бу оддий лаборатория шароитидаги синов эмас, балки реал тезкор қувватлаш шароитида синовдан ўтаётган тўлақонли аккумулятор блокидир.
Бундан ташқари, бозорда фақат КАТЛ эмас, балки бошқа йирик ўйинчилар ҳам шундай тезкор технологиялар устида ишламоқда. Жумладан, ФАВ гуруҳи яқинда ўз аккумулятори 10 фоиздан 70 фоизгача қувватни 3 дақиқаю 41 сонияда олишини маълум қилди. Гарчи бу КАТЛ кўрсаткичидан бироз фарқ қилса-да, тафовут атиги бир неча сонияни ташкил этади.
Мазкур тенденцияларнинг барчаси битта умумий ғояга бориб тақалади: эндиликда энергия манбаларини тўлдириш вақти сониялар билан ҳисобланмоқда. Бу эса келажакда электр транспорт воситаларидан фойдаланишни анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларида машина тўлдиришчалик тез ва қулай жараёнга айлантиришини англатади.
…