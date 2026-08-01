Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)

·49·Спорт
Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)
Қисқача

Англия вице-чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Италия чемпиони «Интер» жамоалари Осиё турнеси доирасида Ҳонг Конгда ўзаро майдонга тушди ва бу беллашувда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг бошланғич таркибида ҳаракат қилди.

Янги мавсум олдидан Европанинг икки гиганти — Англия вице-чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Италия чемпиони «Интер» жамоалари Осиё турнеси доирасида ўзаро куч синашмоқда. Ҳонг Конгда ўтказилаётган ушбу тўқнашув ўзбек футболи ишқибозлари учун алоҳида аҳамиятга эга: терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушди.

Беллашув бугун, 1 август куни Тошкент вақти билан соат 16:30 да старт олди.

1. Ҳусанов асосий таркибда: «Манчестер Сити» ва «Интер»нинг бошланғич таркиблари

Патруль ва тактик синовлар олиб борилаётган ушбу ўртоқлик беллашувида мураббийлар штаби майдонга кучли ва қизиқарли таркибларни туширишди. «Сити» ҳимоя чизиғида Йошко Гвардиол ва Рико Люис билан биргаликда Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан жой олди.

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари:

  • «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (ДВ), Рико Люис, Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол, Стивен Мфуни, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Антуан Семенё, Фил Фоден, Савинио, Дивайн Мубама.

  • «Интер»: Хосеп Мартинес (ДВ), Бенжамен Павар, Янн-Аурель Бишшек, Карлос Аугусто, Анди Диуф, Николо Барелла, Алекса Станкович, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Иддриссу.

Абдуқодирнинг Европа грандларига қарши асосий таркибда майдонга тушиши унинг жамоадаги ўрни ва мураббийлар томонидан берилаётган юқори ишончдан далолат беради.

2. «Ман Сити»нинг янги сафар либоси тақдимотида ўзбек ҳимоячиси

Учрашув олдидан «Манчестер Сити» клуби ва «Puma» бренди 2026/2027 йилги мавсум учун мўлжалланган янги сафар (away kit) либосини расман тақдим этди.

Ушбу эксклюзив либос тақдимотида клуб томонидан танлаб олинган асосий юзлардан бири айнан Абдуқодир Ҳусанов бўлди. Тўқ қора ва олтин рангли ҳошиялар, манчестерча меҳнаткаш ари («worker bee») символикаси акс этган янги либос ҳамда замонавий дизайн Ҳусановнинг басавлат ва келишган қиёфасида янада ёрқин намоён бўлди.

3. Ҳонг Конгдаги ажиотаж: Ҳусанов мухлислар қуршовида

«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси доирасида Ҳонг Конгга ташрифи маҳаллий мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди. Клуб ташкил этган дастхат бериш ва мухлислар билан мулоқот сессияларида Абдуқодир Ҳусановнинг атрофида жуда катта оломон тўпланди.

Маҳаллий ва осиёлик футбол мухлислари ўзбек футболчисидан дастхат олиш, у билан суратга тушиш учун узун навбатларга туришди. Ҳусанов барча ишқибозларга самимий муносабатда бўлиб, автографлар тарқатди ва фотосессияларда иштирок этди. Ушбу манзаралар Ўзбекистон футболчиларининг жаҳон миқёсидаги машҳурлиги ва эътирофи тобора ортиб бораётганини яққол кўрсатади.

4. Ўтган мавсум сарҳисоби: Икки гранднинг кўрсаткичлари

Ушбу беллашув шунчаки ўртоқлик ўйини эмас, балки Европанинг энг барқарор клублари ўртасидаги тўқнашувдир.

  • «Манчестер Сити»: Ўтган мавсум якунларига кўра, Англия Премьер-лигасида (АПЛ) 78 очко жамғариб, фахрли 2-ўринни эгаллади ва вице-чемпионга айланди.

  • «Интер»: Италия А Сериясида феноменал мавсум ўтказиб, 87 очко билан муддатидан илгари чемпионлик унвонини қўлга киритди.

Хулоса

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» каби дунё гранди таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётгани, янги либослар тақдимотида асосий юзлардан бирига айлангани ва Осиё бўйлаб миллионлаб мухлислар меҳрини қозонаётгани бутун ўзбек футболи учун катта фахрдир. «Интер»га қарши ўйин эса янги мавсум олдидан Ҳусанов учун навбатдаги муҳим синов ва тажриба майдони бўлади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиИнтерҲонгконгПума
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратдиБугун, 18:03Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиБугун, 17:54Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиТоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда