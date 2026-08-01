Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)
Англия вице-чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Италия чемпиони «Интер» жамоалари Осиё турнеси доирасида Ҳонг Конгда ўзаро майдонга тушди ва бу беллашувда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг бошланғич таркибида ҳаракат қилди.
Янги мавсум олдидан Европанинг икки гиганти — Англия вице-чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Италия чемпиони «Интер» жамоалари Осиё турнеси доирасида ўзаро куч синашмоқда. Ҳонг Конгда ўтказилаётган ушбу тўқнашув ўзбек футболи ишқибозлари учун алоҳида аҳамиятга эга: терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушди.
Беллашув бугун, 1 август куни Тошкент вақти билан соат 16:30 да старт олди.
1. Ҳусанов асосий таркибда: «Манчестер Сити» ва «Интер»нинг бошланғич таркиблари
Патруль ва тактик синовлар олиб борилаётган ушбу ўртоқлик беллашувида мураббийлар штаби майдонга кучли ва қизиқарли таркибларни туширишди. «Сити» ҳимоя чизиғида Йошко Гвардиол ва Рико Люис билан биргаликда Абдуқодир Ҳусанов илк дақиқалардан жой олди.
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари:
«Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (ДВ), Рико Люис, Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол, Стивен Мфуни, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Антуан Семенё, Фил Фоден, Савинио, Дивайн Мубама.
«Интер»: Хосеп Мартинес (ДВ), Бенжамен Павар, Янн-Аурель Бишшек, Карлос Аугусто, Анди Диуф, Николо Барелла, Алекса Станкович, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Иддриссу.
Абдуқодирнинг Европа грандларига қарши асосий таркибда майдонга тушиши унинг жамоадаги ўрни ва мураббийлар томонидан берилаётган юқори ишончдан далолат беради.
2. «Ман Сити»нинг янги сафар либоси тақдимотида ўзбек ҳимоячиси
Учрашув олдидан «Манчестер Сити» клуби ва «Puma» бренди 2026/2027 йилги мавсум учун мўлжалланган янги сафар (away kit) либосини расман тақдим этди.
Ушбу эксклюзив либос тақдимотида клуб томонидан танлаб олинган асосий юзлардан бири айнан Абдуқодир Ҳусанов бўлди. Тўқ қора ва олтин рангли ҳошиялар, манчестерча меҳнаткаш ари («worker bee») символикаси акс этган янги либос ҳамда замонавий дизайн Ҳусановнинг басавлат ва келишган қиёфасида янада ёрқин намоён бўлди.
3. Ҳонг Конгдаги ажиотаж: Ҳусанов мухлислар қуршовида
«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси доирасида Ҳонг Конгга ташрифи маҳаллий мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди. Клуб ташкил этган дастхат бериш ва мухлислар билан мулоқот сессияларида Абдуқодир Ҳусановнинг атрофида жуда катта оломон тўпланди.
Маҳаллий ва осиёлик футбол мухлислари ўзбек футболчисидан дастхат олиш, у билан суратга тушиш учун узун навбатларга туришди. Ҳусанов барча ишқибозларга самимий муносабатда бўлиб, автографлар тарқатди ва фотосессияларда иштирок этди. Ушбу манзаралар Ўзбекистон футболчиларининг жаҳон миқёсидаги машҳурлиги ва эътирофи тобора ортиб бораётганини яққол кўрсатади.
4. Ўтган мавсум сарҳисоби: Икки гранднинг кўрсаткичлари
Ушбу беллашув шунчаки ўртоқлик ўйини эмас, балки Европанинг энг барқарор клублари ўртасидаги тўқнашувдир.
«Манчестер Сити»: Ўтган мавсум якунларига кўра, Англия Премьер-лигасида (АПЛ) 78 очко жамғариб, фахрли 2-ўринни эгаллади ва вице-чемпионга айланди.
«Интер»: Италия А Сериясида феноменал мавсум ўтказиб, 87 очко билан муддатидан илгари чемпионлик унвонини қўлга киритди.
Хулоса
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» каби дунё гранди таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётгани, янги либослар тақдимотида асосий юзлардан бирига айлангани ва Осиё бўйлаб миллионлаб мухлислар меҳрини қозонаётгани бутун ўзбек футболи учун катта фахрдир. «Интер»га қарши ўйин эса янги мавсум олдидан Ҳусанов учун навбатдаги муҳим синов ва тажриба майдони бўлади.
…