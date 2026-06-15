Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйди

·0·Дунё
Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйди

Покистонда полиция ходимлари босқинчиларни таъқиб қилаётган пайтда жиддий хатога йўл қўйиб, бошқа автомобилга қарата ўт очган. Оқибатда 9 ёшли австралиялик қизалоқ ҳалок бўлган, унинг оиласидан икки киши жароҳат олган. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Воқеа Панжоб провинциясининг Чаквал шаҳрида содир бўлган. Маълум бўлишича, 10 июнь куни кечаси қуролланган мотоциклдаги босқинчилар оилага ҳужум қилган ва улардан тахминан 500 минг покистон рупияси (тахминан 1800 доллар) қийматидаги заргарлик буюмларини тортиб олган.

Шу вақтда полиция бошқа жиноятчиларни қуваётган бўлган. Оила эса воқеадан сўнг ўз автомобилида ҳудудни тарк этаётганида, ходимлар уларни гумонланувчилар деб ўйлаб ўқ узган.

Полиция вакилига кўра, автомобил тез ҳаракатланаётгани сабабли уни босқинчиларники деб хато баҳолашган ва назоратсиз ўт очилган.

Ҳалокат натижасида Ҳания Аҳмед исмли 9 ёшли қизалоқ шифохонага етказилган, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. Отаси ва акаси жароҳат олган, онаси эса зарар кўрмаган.

Кейинчалик икки нафар асосий гумонланувчи полиция билан тўқнашувда ўлдирилгани маълум қилинди. Шу билан бирга, полиция ходими ҳибсга олинган ва тергов бошланган.

Ҳукумат воқеани ўрганиш учун қўшма тергов гуруҳини тузган. Агар бепарволик ёки айб исботланса, қаттиқ қонуний чоралар кўрилиши айтилган.

Австралия ТИВ ҳам оилага консуллик ёрдами кўрсатилаётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:015 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотдиБугун, 12:51Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиБугун, 11:58Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиБугун, 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди