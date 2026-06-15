Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйди
Покистонда полиция ходимлари босқинчиларни таъқиб қилаётган пайтда жиддий хатога йўл қўйиб, бошқа автомобилга қарата ўт очган. Оқибатда 9 ёшли австралиялик қизалоқ ҳалок бўлган, унинг оиласидан икки киши жароҳат олган. Бу ҳақда The Independent хабар берди.
Воқеа Панжоб провинциясининг Чаквал шаҳрида содир бўлган. Маълум бўлишича, 10 июнь куни кечаси қуролланган мотоциклдаги босқинчилар оилага ҳужум қилган ва улардан тахминан 500 минг покистон рупияси (тахминан 1800 доллар) қийматидаги заргарлик буюмларини тортиб олган.
Шу вақтда полиция бошқа жиноятчиларни қуваётган бўлган. Оила эса воқеадан сўнг ўз автомобилида ҳудудни тарк этаётганида, ходимлар уларни гумонланувчилар деб ўйлаб ўқ узган.
Полиция вакилига кўра, автомобил тез ҳаракатланаётгани сабабли уни босқинчиларники деб хато баҳолашган ва назоратсиз ўт очилган.
Ҳалокат натижасида Ҳания Аҳмед исмли 9 ёшли қизалоқ шифохонага етказилган, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. Отаси ва акаси жароҳат олган, онаси эса зарар кўрмаган.
Кейинчалик икки нафар асосий гумонланувчи полиция билан тўқнашувда ўлдирилгани маълум қилинди. Шу билан бирга, полиция ходими ҳибсга олинган ва тергов бошланган.
Ҳукумат воқеани ўрганиш учун қўшма тергов гуруҳини тузган. Агар бепарволик ёки айб исботланса, қаттиқ қонуний чоралар кўрилиши айтилган.
Австралия ТИВ ҳам оилага консуллик ёрдами кўрсатилаётганини маълум қилди.
…