Lucid Моторс ўзининг арзон электромобили чиқарилишини қолдирди

·45·Техно
Lucid Моторс ўзининг арзон электромобили чиқарилишини қолдирди
Қисқача

Lucid Моторс энг ҳамёнбоп Cosmos кроссоверини чиқаришни деярли бир йилга кечиктириб, бозорга чиқариш муддатини 2027 йилнинг иккинчи ярмига сурди. Нархи 50 000 АҚШ долларидан бошланиши кутилган моделнинг кечиктирилишига аввалги Air ва Гравитй моделларидаги йиғиш сифати ҳамда дастурий таъминот муаммоларини такрорламаслик истаги сабаб бўлди.

Электр автомобиллар бозорида ўз ўрнини топишга интилаётган Lucid Моторс компанияси ўзининг энг ҳамёнбоп Cosmos кроссоверининг чиқарилишини деярли бир йилга кечиктирди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам янги бош директори Силвио Наполи томонидан аввалги моделлар дуч келган сифат муаммоларининг олдини олиш ҳамда компания фаолиятини инқироздан сақлаб қолиш мақсадида ташланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Аслида нархи 50 000 АҚШ долларидан бошланиши кутилган Cosmos кроссовери бозоргар чиқарилиши 2027 йилнинг иккинчи ярмига сурилди. Бу эса юқори технологияли, аммо қимматбаҳо машиналари билан фақат тор доирадаги харидорларни жалб қила олган бренд учун навбатдаги жиддий синов бўлди.

Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва кескин иқтисод

Компаниянинг иккинчи чоракдаги молиявий ҳисоботига таяниб хабар берилишича, Силвио Наполи 1 июн куни расман иш бошлаганидан буён раҳбариятда улкан тозалаш ишларини амалга оширди. Молия бўйича катта вице-президент Гаган Дҳингра ҳамда бир нечта бошқа юқори мартабали раҳбарлар ўз лавозимларини тарк этишди. Уларнинг ўрнини бутунлай янги бошқарув жамоаси эгаллади.

Янги раҳбар жорий йил охирига қадар 1,4 миллиард доллар маблағни тежашни кўзда тутган кенг кўламли харажатларни қисқартириш дастурини бошлади. Хусусан, июн ойида компания умумий ходимларининг 18 фоизи ишдан бўшатилди, бунга қадар эса яна 12 фоизлик қисқартириш амалга оширилган эди. Шунингдек, Аризона шаҳридаги заводда иккинчи смена бекор қилинди.

Сифат муаммолари ва Cosmos модели

Компания илгари чиқарилган Air седани ва Гравитй СУВ кроссоверида йиғиш сифати ҳамда дастурий таъминот борасида қатор қийинчиликларга дуч келганди. Ҳатто аввалги вақтинчалик бош директори Марк Хинтерхоф мижозлардан узр сўрашга мажбур бўлган эди. Силвио Наполи аввалги хатоларни такрорламаслик ва маҳсулотни тўлиқ тайёр ҳолатга келтириш учун Cosmos моделининг муддатини атайлаб кечиктирганини таъкидлади.

  • Cosmos Lucid компаниясининг ихчам ва арзонроқ янги ўрта ўлчамли платформасида қуриладиган илк автомобил бўлиши керак эди.
  • Моделнинг ҳамёнбоп нархи кенгроқ харидорлар қатламини жалб этиб, савдо ҳажмини кескин ошириши режалаштирилганди.
  • Бироқ раҳбарият хомашё ва тайёр бўлмаган технологияларни бозорга чиқариш бренд обрўсига яна путур етказишидан хавотирда.

Ҳозирги шароитда Lucid Моторс учун асосий вазифа — мавжуд молиявий қийинчиликларни енгиб ўтиш, харажатларни оптималлаштириш ва келгусида чиқариладиган электромобилларнинг мукаммал сифатини кафолатлашдир. Янги бош директорнинг қатъий чоралари компанияни сақлаб қолишга ёрдам берадими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади.

Lucid МоторсЭлектромобилCosmos СУВСилвио НаполиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди