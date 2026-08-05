Lucid Моторс ўзининг арзон электромобили чиқарилишини қолдирди
Lucid Моторс энг ҳамёнбоп Cosmos кроссоверини чиқаришни деярли бир йилга кечиктириб, бозорга чиқариш муддатини 2027 йилнинг иккинчи ярмига сурди. Нархи 50 000 АҚШ долларидан бошланиши кутилган моделнинг кечиктирилишига аввалги Air ва Гравитй моделларидаги йиғиш сифати ҳамда дастурий таъминот муаммоларини такрорламаслик истаги сабаб бўлди.
Электр автомобиллар бозорида ўз ўрнини топишга интилаётган Lucid Моторс компанияси ўзининг энг ҳамёнбоп Cosmos кроссоверининг чиқарилишини деярли бир йилга кечиктирди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам янги бош директори Силвио Наполи томонидан аввалги моделлар дуч келган сифат муаммоларининг олдини олиш ҳамда компания фаолиятини инқироздан сақлаб қолиш мақсадида ташланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Аслида нархи 50 000 АҚШ долларидан бошланиши кутилган Cosmos кроссовери бозоргар чиқарилиши 2027 йилнинг иккинчи ярмига сурилди. Бу эса юқори технологияли, аммо қимматбаҳо машиналари билан фақат тор доирадаги харидорларни жалб қила олган бренд учун навбатдаги жиддий синов бўлди.
Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва кескин иқтисодКомпаниянинг иккинчи чоракдаги молиявий ҳисоботига таяниб хабар берилишича, Силвио Наполи 1 июн куни расман иш бошлаганидан буён раҳбариятда улкан тозалаш ишларини амалга оширди. Молия бўйича катта вице-президент Гаган Дҳингра ҳамда бир нечта бошқа юқори мартабали раҳбарлар ўз лавозимларини тарк этишди. Уларнинг ўрнини бутунлай янги бошқарув жамоаси эгаллади.
Янги раҳбар жорий йил охирига қадар 1,4 миллиард доллар маблағни тежашни кўзда тутган кенг кўламли харажатларни қисқартириш дастурини бошлади. Хусусан, июн ойида компания умумий ходимларининг 18 фоизи ишдан бўшатилди, бунга қадар эса яна 12 фоизлик қисқартириш амалга оширилган эди. Шунингдек, Аризона шаҳридаги заводда иккинчи смена бекор қилинди.
Сифат муаммолари ва Cosmos моделиКомпания илгари чиқарилган Air седани ва Гравитй СУВ кроссоверида йиғиш сифати ҳамда дастурий таъминот борасида қатор қийинчиликларга дуч келганди. Ҳатто аввалги вақтинчалик бош директори Марк Хинтерхоф мижозлардан узр сўрашга мажбур бўлган эди. Силвио Наполи аввалги хатоларни такрорламаслик ва маҳсулотни тўлиқ тайёр ҳолатга келтириш учун Cosmos моделининг муддатини атайлаб кечиктирганини таъкидлади.
- Cosmos Lucid компаниясининг ихчам ва арзонроқ янги ўрта ўлчамли платформасида қуриладиган илк автомобил бўлиши керак эди.
- Моделнинг ҳамёнбоп нархи кенгроқ харидорлар қатламини жалб этиб, савдо ҳажмини кескин ошириши режалаштирилганди.
- Бироқ раҳбарият хомашё ва тайёр бўлмаган технологияларни бозорга чиқариш бренд обрўсига яна путур етказишидан хавотирда.
Ҳозирги шароитда Lucid Моторс учун асосий вазифа — мавжуд молиявий қийинчиликларни енгиб ўтиш, харажатларни оптималлаштириш ва келгусида чиқариладиган электромобилларнинг мукаммал сифатини кафолатлашдир. Янги бош директорнинг қатъий чоралари компанияни сақлаб қолишга ёрдам берадими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади.
…