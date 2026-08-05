«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди

·65·Жамият
«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди
Қисқача

Навоий вилоятининг Конимех туманида тўхтатилган «Кобалт» автомобилида Қозоғистон фуқаросига тегишли пакетдан 2 килограмм 87 грамм опий топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, у гиёҳвандлик воситасини қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирган наркокурерлар қолдирган хуфия жойдан олган. Қозоғистон фуқаросига нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, суд қарори билан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.

Навоий вилоятида ўтказилган тезкор тадбирда катта миқдордаги гиёҳвандлик воситасининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди. Конимех туманида тўхтатилган «Кобалт» автомобилида кетаётган Қозоғистон фуқаросидан 2 килограмм 87 грамм опий топилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи гиёҳвандлик воситасини қўшни давлатдан контрабанда қилган наркокурьерлар қолдирган хуфия жойдан олиб кетаётган бўлган. Унга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.

«Кобалт» Конимех ҳудудида тўхтатилди

Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида Конимех тумани ҳудудида ҳаракатланаётган «Кобалт» русумли автомобиль тўхтатилган.

Транспорт воситаси белгиланган тартибда кўздан кечирилганда, унда йўловчи сифатида кетаётган Қозоғистон фуқаросига тегишли целлофан пакет эътиборни тортган.

Текширув натижасида пакет ичида 2 килограмм 87 грамм опий моддаси борлиги аниқланган. Гиёҳвандлик воситаси процессуал тартибда расмийлаштирилиб, ашёвий далил сифатида олинган.

Модда хуфия жойдан олингани айтилмоқда

Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, опий муқаддам наркокурьерлар томонидан қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирилган.

Улар гиёҳвандлик воситасини олдиндан белгиланган яширин жойга қолдирган. Қозоғистон фуқароси эса пакетни ўша манзилдан олиб, автомобилда кетаётган вақтида ушлангани айтилмоқда.

Бу усул ноқонуний юкни етказиб берувчи ва қабул қилувчи шахсларнинг бевосита учрашмаслигига мўлжалланган бўлиши мумкин. Энди тергов наркотикни чегара орқали олиб ўтган, яширган ва кейинги манзилга етказишни режалаштирган бошқа шахсларни ҳам аниқлаши лозим.

Тергов қайси саволларга жавоб излайди?

Ҳозирча гиёҳвандлик воситаси айнан қайси давлатдан ва қайси йўл орқали Ўзбекистонга олиб кирилгани очиқланмаган.

Тергов давомида:

  • ушланган шахснинг вазифаси фақат юкни олиб кетиш бўлганми;

  • наркотик кимга етказиб берилиши режалаштирилган;

  • контрабандада яна кимлар иштирок этган;

  • мазкур канал орқали аввал ҳам гиёҳвандлик воситалари олиб ўтилганми

каби ҳолатларга аниқлик киритилиши кутилмоқда.

Гумонланувчи қамоққа олинди

Расмий хабарда қайд этилишича, Қозоғистон фуқаросига нисбатан жиноят иши қўзғатилган ва суд қарори билан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.

Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ушланган шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунича у айбсиз ҳисобланади.

Конимехдаги операция натижасида икки килограммдан ортиқ опийнинг кейинги манзилга етиб бориши тўхтатилди. Бироқ ишнинг асосий қисми энди бошланади: терговчилар хуфия жойдан автомобиль салонигача етиб келган юк ортидаги бутун занжирни аниқлаши керак. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

НавоийҚозоғистонКонимехCobalt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиРоссия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиБугун, 06:07Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиБугун, 06:03Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиБугун, 05:4210 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушландиКеча, 21:3521 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунландиКеча, 17:14Зоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиЗоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиКеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди