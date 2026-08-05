«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди
Навоий вилоятининг Конимех туманида тўхтатилган «Кобалт» автомобилида Қозоғистон фуқаросига тегишли пакетдан 2 килограмм 87 грамм опий топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, у гиёҳвандлик воситасини қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирган наркокурерлар қолдирган хуфия жойдан олган. Қозоғистон фуқаросига нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, суд қарори билан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.
Навоий вилоятида ўтказилган тезкор тадбирда катта миқдордаги гиёҳвандлик воситасининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди. Конимех туманида тўхтатилган «Кобалт» автомобилида кетаётган Қозоғистон фуқаросидан 2 килограмм 87 грамм опий топилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи гиёҳвандлик воситасини қўшни давлатдан контрабанда қилган наркокурьерлар қолдирган хуфия жойдан олиб кетаётган бўлган. Унга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.
«Кобалт» Конимех ҳудудида тўхтатилди
Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида Конимех тумани ҳудудида ҳаракатланаётган «Кобалт» русумли автомобиль тўхтатилган.
Транспорт воситаси белгиланган тартибда кўздан кечирилганда, унда йўловчи сифатида кетаётган Қозоғистон фуқаросига тегишли целлофан пакет эътиборни тортган.
Текширув натижасида пакет ичида 2 килограмм 87 грамм опий моддаси борлиги аниқланган. Гиёҳвандлик воситаси процессуал тартибда расмийлаштирилиб, ашёвий далил сифатида олинган.
Модда хуфия жойдан олингани айтилмоқда
Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, опий муқаддам наркокурьерлар томонидан қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирилган.
Улар гиёҳвандлик воситасини олдиндан белгиланган яширин жойга қолдирган. Қозоғистон фуқароси эса пакетни ўша манзилдан олиб, автомобилда кетаётган вақтида ушлангани айтилмоқда.
Бу усул ноқонуний юкни етказиб берувчи ва қабул қилувчи шахсларнинг бевосита учрашмаслигига мўлжалланган бўлиши мумкин. Энди тергов наркотикни чегара орқали олиб ўтган, яширган ва кейинги манзилга етказишни режалаштирган бошқа шахсларни ҳам аниқлаши лозим.
Тергов қайси саволларга жавоб излайди?
Ҳозирча гиёҳвандлик воситаси айнан қайси давлатдан ва қайси йўл орқали Ўзбекистонга олиб кирилгани очиқланмаган.
Тергов давомида:
ушланган шахснинг вазифаси фақат юкни олиб кетиш бўлганми;
наркотик кимга етказиб берилиши режалаштирилган;
контрабандада яна кимлар иштирок этган;
мазкур канал орқали аввал ҳам гиёҳвандлик воситалари олиб ўтилганми
каби ҳолатларга аниқлик киритилиши кутилмоқда.
Гумонланувчи қамоққа олинди
Расмий хабарда қайд этилишича, Қозоғистон фуқаросига нисбатан жиноят иши қўзғатилган ва суд қарори билан қамоқ эҳтиёт чораси қўлланган.
Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ушланган шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмагунича у айбсиз ҳисобланади.
Конимехдаги операция натижасида икки килограммдан ортиқ опийнинг кейинги манзилга етиб бориши тўхтатилди. Бироқ ишнинг асосий қисми энди бошланади: терговчилар хуфия жойдан автомобиль салонигача етиб келган юк ортидаги бутун занжирни аниқлаши керак. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…