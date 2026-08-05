3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди
«Динамо» ҳужумчиси Анваржон Ҳожимирзаев Ўзбекистон Суперлигасида июл ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. У июлда ўтказган учта учрашувида бешта гол уриб, ҳар бир ўйинга ўртача 1,67 тадан гол тўғри келадиган натижа қайд этди. Ҳожимирзаев Башар Ресан, Бобур Абдухолиқов, Асадбек Собиржонов ва Анваржон Ғофуров иштирок этган кучли рақобатда ғолиб чиқди.
«Динамо» етакчиси Анваржон Ҳожимирзаев Ўзбекистон Суперлигасида июль ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Самарқандликлар ҳужумчиси бир ой ичида ўтказган учта учрашувида беш марта рақиблар дарвозасини ишғол этиб, танловдаги кучли рақобатдан устун келди.
Унинг натижаси оддий голлар серияси эмас: Ҳожимирзаев июлда ҳар бир ўйинга ўртача 1,67 тадан гол тўғри келадиган кўрсаткич қайд этди. Бу самарадорлик унга Суперлиганинг бир қатор етакчи футболчиларини ортда қолдириш имконини берди.
Уч учрашувда бешта гол
Ҳожимирзаев июль ойида «Динамо» сафида Суперлиганинг учта баҳсида иштирок этиб, бешта гол урди.
Бу натижа ҳужумчининг нафақат вазиятлардан унумли фойдаланганини, балки самарқандликлар ҳужумида ҳал қилувчи фигура бўлганини ҳам кўрсатади. Учрашувлар сонига нисбатан бешта гол — ҳатто чемпионатнинг энг кучли форвардлари учун ҳам юқори кўрсаткич.
Ҳожимирзаевнинг ўйини фақат жарима майдонидаги якуний зарба билан чекланмайди. У ҳужумни боғлаш, тўпни сақлаб туриш ва иккинчи темпда жарима майдонига кириб бориш қобилияти билан ҳам «Динамо» ўйинига таъсир кўрсатади.
Кучли рақобатда ғолиб чиқди
Июль ойининг энг яхши футболчиси соврини учун Ҳожимирзаев билан бирга яна тўрт нафар номзод курашди:
Башар Ресан — «Пахтакор»;
Бобур Абдухолиқов — «Насаф»;
Асадбек Собиржонов — ОКМК;
Анваржон Ғофуров — «Нефтчи».
Номзодлар орасида чемпионлик учун курашаётган клубларнинг етакчилари борлиги танловда рақобат юқори бўлганини кўрсатади. Бироқ Ҳожимирзаевнинг уч ўйиндаги бешта голи овоз беришда ҳал қилувчи далилга айланган.
Профессионал футбол лигаси ҳар ой Суперлиганинг энг яхши футболчиси, мураббийи ва энг чиройли голини экспертлар овози асосида аниқлаб келади.
32 эмас, 31 ёшда
Расмий маълумотда Ҳожимирзаевнинг туғилган санаси 1994 йил 20 октябрь деб кўрсатилган. Демак, у ҳозир 31 ёшда ва 2026 йил октябрида 32 ёшни қарши олади.
Футболчининг бу ёшда юқори натижадорлик кўрсатаётгани унинг ютуғини янада аҳамиятли қилади. Ҳожимирзаев тезлик ёки жисмоний кучдан ташқари, тажриба, позиция танлаш ва вазиятни олдиндан ҳис қилиш ҳисобига ҳам рақиб ҳимояси учун хавф туғдирмоқда.
У 2024 йилда ҳам Суперлиганинг асосий кашфиётларидан бири бўлганди. Ўша мавсумда 10 та гол урган Ҳожимирзаев чемпионатда энг кўп тўп киритган ўзбекистонлик футболчига айланган.
«Динамо» ҳужумининг асосий таянчи
Ҳожимирзаевнинг июлдаги натижаси «Динамо» учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жамоанинг ҳужумдаги самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг ҳаракатлари ва яратилган вазиятларни голга айлантиришига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Тажрибали футболчи бир неча мавсумдан бери самарқандликлар сафида етакчилик вазифасини бажариб келяпти. Унинг жамоадаги роли фақат гол уриш билан ўлчанмайди: Ҳожимирзаев ёш футболчиларга йўл кўрсатиши, муҳим вазиятларда масъулиятни ўз зиммасига олиши билан ҳам ажралиб туради.
Июль ойидаги бешта гол эса ушбу таъсирнинг энг аниқ ифодаси бўлди.
Энди асосий вазифа — суръатни сақлаш
Ойнинг энг яхши футболчиси соврини мавсум якунидаги натижани кафолатламайди. Бироқ у Ҳожимирзаевнинг айни пайтда қандай спорт формасида эканини яққол кўрсатиб турибди.
Энди ҳужумчи олдида иккита вазифа бор: голлар сериясини давом эттириш ва «Динамо»нинг турнир жадвалида юқорилашига ёрдам бериш.
Уч ўйинда бешта гол урган футболчи июлнинг энг яхшиси бўлди. Кейинги ойларда эса рақиб ҳимоячилари Ҳожимирзаевни тўхтатиш учун алоҳида режа тайёрлашига тўғри келади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…