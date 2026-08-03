Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилди
2017 йилда Гаитида Жимми Амисиал ахлат уюмидан тўрт ойлик чақалоқни топиб, унинг ҳаётини сақлаб қолди. Боланинг ота-онаси аниқланмагач, суд Жимми Амисиалга унинг қонуний васийси бўлишни таклиф қилди ва у чақалоққа Емилио деб исм қўйди. Емилиони расман фарзандликка олиш ва келажагини таъминлаш учун ГоФундМе платформасида хайрия аксияси ташкил етилиб, 170 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилди.
2017 йилда содир бўлган ушбу таъсирли воқеа инсонпарварлик, меҳр-оқибат ва эзгуликнинг чегара билмаслигини яна бир бор намоён этди. Ҳикоянинг бош қаҳрамони — АҚШнинг Техас штатида таҳсил олган университет талабаси, асли гаитилик Жимми Амисиал бўлиб, унинг жасорати ва бағрикенглиги миллионлаб инсонларнинг қалбидан жой олган.
Ўша пайтда 22 ёшда бўлган Жимми ёзги таътил кунларини ўтказиш мақсадида ўз ватани — Гаитига қайтган эди. Сафар давомида у ҳеч қачон унутолмайдиган ҳолатга дуч келади. Жимми ахлат уюми орасидан атиги тўрт ойлик чақалоқни топиб олади. Атрофдаги маҳаллий аҳоли турли ирм-сиримлар ва хурофотларга ишонгани сабабли болага яқинлашишдан ҳам қўрққан. Бироқ Жимми бу гап-сўзларга эътибор қаратмай, чақалоқнинг ҳаётини сақлаб қолишни биринчи ўринга қўяди.
У ҳеч иккиланмасдан болани қўлига олиб, зудлик билан шифокорлар ҳузурига етказади. Тиббий кўрик ва зарур муолажалардан сўнг чақалоқ хавфдан қутқарилади. Кейинчалик ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар боланинг ота-онасини топиш учун қидирув ишларини олиб боради. Аммо барча саъй-ҳаракатларга қарамай, чақалоқнинг яқинларини аниқлашнинг иложи бўлмайди.
Шундан сўнг суд томонидан Жимми Амисиалга болага қонуний васий бўлиш таклиф этилади. Жимми бу масъулиятли қарорни мамнуният билан қабул қилади ва чақалоққа Эмилио деб исм қўяди. Шу тариқа у кичкинтойнинг ҳаётида нафақат қутқарувчи, балки меҳрибон отага айланади.
Эмилиони расман фарзандликка олиш жараёнлари, ҳужжатларни расмийлаштириш ҳамда унинг келажагини таъминлаш учун маблағ талаб этиларди. Шу мақсадда GoFundMe платформасида хайрия акцияси йўлга қўйилди. Жимми ва Эмилионинг ҳаёт йўли ҳақидаги таъсирчан ҳикоя қисқа вақт ичида бутун дунё бўйлаб кенг тарқалди.
Бу воқеадан таъсирланган турли мамлакатлардаги минглаб нотаниш инсонлар хайрияга бефарқ қолмади. Натижада жуда қисқа муддат ичида 170 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилди. Ушбу маблағ болани расман асраб олиш жараёнлари ва унинг муносиб келажагини таъминлашга йўналтирилди.
Орадан йиллар ўтиб, Эмилио анча улғайди. Бугунги кунда у мактабга боради, билим олмоқда ва Жимми Амисиал уни ўзининг ҳақиқий ўғлидек меҳр билан тарбиялаб келмоқда. Бу ҳикоя эса инсонийлик, меҳр-мурувват ва бир инсоннинг жасорати бутун бир тақдирни қандай ўзгартириши мумкинлигининг ёрқин намунаси сифатида ҳамон кўпчиликка илҳом бағишлаб келмоқда.
…