Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилди

·37·Дунё
Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилди
Қисқача

2017 йилда Гаитида Жимми Амисиал ахлат уюмидан тўрт ойлик чақалоқни топиб, унинг ҳаётини сақлаб қолди. Боланинг ота-онаси аниқланмагач, суд Жимми Амисиалга унинг қонуний васийси бўлишни таклиф қилди ва у чақалоққа Емилио деб исм қўйди. Емилиони расман фарзандликка олиш ва келажагини таъминлаш учун ГоФундМе платформасида хайрия аксияси ташкил етилиб, 170 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилди.

2017 йилда содир бўлган ушбу таъсирли воқеа инсонпарварлик, меҳр-оқибат ва эзгуликнинг чегара билмаслигини яна бир бор намоён этди. Ҳикоянинг бош қаҳрамони — АҚШнинг Техас штатида таҳсил олган университет талабаси, асли гаитилик Жимми Амисиал бўлиб, унинг жасорати ва бағрикенглиги миллионлаб инсонларнинг қалбидан жой олган.

Ўша пайтда 22 ёшда бўлган Жимми ёзги таътил кунларини ўтказиш мақсадида ўз ватани — Гаитига қайтган эди. Сафар давомида у ҳеч қачон унутолмайдиган ҳолатга дуч келади. Жимми ахлат уюми орасидан атиги тўрт ойлик чақалоқни топиб олади. Атрофдаги маҳаллий аҳоли турли ирм-сиримлар ва хурофотларга ишонгани сабабли болага яқинлашишдан ҳам қўрққан. Бироқ Жимми бу гап-сўзларга эътибор қаратмай, чақалоқнинг ҳаётини сақлаб қолишни биринчи ўринга қўяди.

У ҳеч иккиланмасдан болани қўлига олиб, зудлик билан шифокорлар ҳузурига етказади. Тиббий кўрик ва зарур муолажалардан сўнг чақалоқ хавфдан қутқарилади. Кейинчалик ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар боланинг ота-онасини топиш учун қидирув ишларини олиб боради. Аммо барча саъй-ҳаракатларга қарамай, чақалоқнинг яқинларини аниқлашнинг иложи бўлмайди.

Шундан сўнг суд томонидан Жимми Амисиалга болага қонуний васий бўлиш таклиф этилади. Жимми бу масъулиятли қарорни мамнуният билан қабул қилади ва чақалоққа Эмилио деб исм қўяди. Шу тариқа у кичкинтойнинг ҳаётида нафақат қутқарувчи, балки меҳрибон отага айланади.

Kichik bola ko‘targan kulib turgan erkak va maktab sumkali o‘g‘il bola.

Эмилиони расман фарзандликка олиш жараёнлари, ҳужжатларни расмийлаштириш ҳамда унинг келажагини таъминлаш учун маблағ талаб этиларди. Шу мақсадда GoFundMe платформасида хайрия акцияси йўлга қўйилди. Жимми ва Эмилионинг ҳаёт йўли ҳақидаги таъсирчан ҳикоя қисқа вақт ичида бутун дунё бўйлаб кенг тарқалди.

Бу воқеадан таъсирланган турли мамлакатлардаги минглаб нотаниш инсонлар хайрияга бефарқ қолмади. Натижада жуда қисқа муддат ичида 170 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилди. Ушбу маблағ болани расман асраб олиш жараёнлари ва унинг муносиб келажагини таъминлашга йўналтирилди.

Орадан йиллар ўтиб, Эмилио анча улғайди. Бугунги кунда у мактабга боради, билим олмоқда ва Жимми Амисиал уни ўзининг ҳақиқий ўғлидек меҳр билан тарбиялаб келмоқда. Бу ҳикоя эса инсонийлик, меҳр-мурувват ва бир инсоннинг жасорати бутун бир тақдирни қандай ўзгартириши мумкинлигининг ёрқин намунаси сифатида ҳамон кўпчиликка илҳом бағишлаб келмоқда.

Джимми АмисиалГаитиАҚШGoFundMeЭмилио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиИнсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиКеча, 23:22Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиЯпонияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиКеча, 23:13Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаКеча, 22:47Кит болалари сув остида қандай эмади? (видео)Кит болалари сув остида қандай эмади? (видео)Кеча, 22:29Имтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олдиИмтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олдиКеча, 22:28Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Кеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди