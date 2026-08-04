Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...
WBOнинг 2026 йил 28 июл ҳолатидаги рейтингида Исроил Мадримов биринчи ўрта вазнда 2-ўринни егаллаб, ўзбекистонликлар орасида енг юқори натижани қайд етди. Муҳаммад Шехов 55,34 килограммгача бўлган жуниор феатервеигҳт дивизионида 5-ўринда, Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазнда 7-ўринда, Баҳодир Жалолов оғир вазнда 7-ўринда ва Муроджон Аҳмадалиев жуниор феатервеигҳт дивизионида 8-ўринда жойлашди.
Ўзбекистон профессионал бокси вакиллари Бутунжаҳон бокс ташкилотининг июль рейтингида юқори мавқеини сақлаб қолди. WBO’нинг 2026 йил 28 июль ҳолатига янгиланган рўйхатидан беш нафар ҳамюртимиз жой олди.
Энг юқори натижа Исроил Мадримовга тегишли: у 69,85 килограммгача бўлган биринчи ўрта вазнда иккинчи поғонада қолди. Бу позиция уни чемпионлик жангига энг яқин даъвогарлар қаторида ушлаб турибди, аммо камар учун баҳс автоматик тарзда берилишини англатмайди.
Мадримовдан олдин фақат битта боксчи бор
WBO таснифида биринчи ўрта вазн — 154 фунт ёки 69,85 килограммгача бўлган дивизион ҳисобланади. Расмий рейтингда Хандер Заяс биринчи, Исроил Мадримов иккинчи, Баҳром Муртазалиев эса учинчи ўринни эгаллаган. Дивизионнинг WBO чемпиони — Жарон Эннис.
Мадримов учун иккинчи поғона катта имкониятни англатади. Агар ташкилот мажбурий даъвогарни белгиласа ёки биринчи рақамли боксчи бошқа йўналишни танласа, ўзбекистонлик спортчи чемпионлик жангига янада яқинлашиши мумкин.
Бироқ WBO қоидаларига кўра, рейтингнинг кучли 15лигида туриш чемпионлик жангида иштирок этиш ҳуқуқини беради, лекин жанг санаси ва рақиб ташкилотнинг алоҳида қарори, промоутерлар келишуви ҳамда чемпионнинг режаларига боғлиқ бўлади.
Вазн тоифасидаги номни аниқлаштириш муҳим
Тақдим этилган дастлабки хабарда Мадримов «супер ўрта вазн» вакили сифатида кўрсатилган. Аслида WBO расмий таснифида у биринчи ўрта вазн — junior middleweight дивизионида рейтингга киритилган.
Супер ўрта вазн эса 76,2 килограммгача бўлган бошқа тоифа бўлиб, унда Бектемир Мелиқўзиев иштирок этмоқда.
Вазн тоифаси
Чегара
Ўзбекистонлик боксчи
Биринчи ўрта вазн
69,85 кг
Исроил Мадримов
Супер ўрта вазн
76,20 кг
Бектемир Мелиқўзиев
Бу фарқ катта аҳамиятга эга, чунки ҳар икки дивизионнинг чемпиони, даъвогарлари ва чемпионлик йўли алоҳида шаклланади.
Бир вазнда икки ўзбек кучли саккизликда
55,34 килограммгача бўлган junior featherweight дивизионида Ўзбекистоннинг бир вақтнинг ўзида икки вакили бор.
Муҳаммад Шехов рейтингнинг 5-поғонасида, собиқ жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев эса 8-ўринда қолди. Ушбу вазнда WBO суперчемпионлик камари япониялик Наоя Иноуэга тегишли.
Рейтингнинг юқори қисми қуйидагича:
Карл Жеймс Мартин
Жунто Накатани
Сэм Гудман
Жон Риэль Касимеро
Муҳаммад Шехов
Муроджон Аҳмадалиев
Шеховни чемпионликка тўртта рейтинг поғонаси ажратиб турибди. Аҳмадалиев эса элита рақибларга қарши тажрибаси туфайли бир нечта муҳим ғалаба орқали яна юқори ўринларга қайтиши мумкин.
Бир дивизионнинг кучли саккизлигида икки нафар ўзбекистонлик боксчининг бўлиши келажакда қизиқ вазиятни ҳам юзага келтириши эҳтимолдан холи эмас. Улар алоҳида йўналишларда юқориласа, бир хил чемпионлик камари учун рақобатчига айланиши мумкин.
Мелиқўзиев 7-поғонага тушди
Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазнда 7-ўринни эгаллади. Тақдим этилган олдинги ой маълумотига кўра, у аввалги рейтингда 6-поғонада эди.
WBO’нинг янги рўйхатида Мелиқўзиевдан олдин қуйидаги боксчилар жойлашган:
Сауль Альварес;
Жанибек Алимханули;
Диего Пачеко;
Якоб Банк;
Кевин Леле Саджо;
Хосе Армандо Ресендис.
Ушбу вазннинг амалдаги WBO чемпиони британиялик Ҳамза Шираз ҳисобланади.
Бир поғоналик пасайиш Мелиқўзиев чемпионлик пойгасидан чиқиб кетганини англатмайди. У ҳали ҳам кучли 10ликда ва WBO камари учун потенциал даъвогарлар қаторида турибди.
Бироқ еттинчи ўриндан бевосита чемпионлик жангига чиқиш қийин. Бунинг учун рейтингда юқори турган рақибга қарши йирик ғалаба ёки ташкилот тасдиқлаган саралаш баҳси муҳим аҳамият касб этади.
Жалолов оғир вазнда 7-ўринни сақлади
Икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов WBO оғир вазн рейтингида 7-поғонада қолди.
Расмий таснифга кўра, оғир вазн 91,17 килограммдан юқори бўлган боксчилар учун мўлжалланган. Профессионал боксда ушбу дивизион «супероғир вазн» деб эмас, оддий оғир вазн — heavyweight деб юритилади.
Жалоловдан юқорида:
Мозес Итаума
Александр Усик
Филип Хргович
Энтони Жошуа
Фабио Уордли
Жозеф Паркер
жойлашган.
WBO оғир вазн чемпиони эса Даниэль Дюбуа ҳисобланади.
Жалоловнинг атрофида жаҳон боксидаги энг машҳур оғир вазнлилар тургани унинг кейинги рақиби қанчалик муҳим бўлишини кўрсатади. Рейтингда юқори турган боксчига қарши ғалаба уни кучли бешликка олиб кириши ва чемпионлик жангига яқинлаштириши мумкин.
Ўзбекистонликларнинг WBO рейтинги
Боксчи
Вазн тоифаси
Ўрни
WBO чемпиони
Исроил Мадримов
Биринчи ўрта, 69,85 кг
2
Жарон Эннис
Муҳаммад Шехов
Junior featherweight, 55,34 кг
5
Наоя Иноуэ
Бектемир Мелиқўзиев
Супер ўрта, 76,20 кг
7
Ҳамза Шираз
Баҳодир Жалолов
Оғир, 91,17 кгдан юқори
7
Даниэль Дюбуа
Муроджон Аҳмадалиев
Junior featherweight, 55,34 кг
8
Наоя Иноуэ
Расмий рўйхатда бешала ўзбекистонлик ҳам кучли 10ликдан жой олган. Улардан бири топ-3да, яна бири топ-5да ва қолган уч нафари топ-8 ичида турибди.
Ким чемпионлик жангига энг яқин?
Рейтинг нуқтаи назаридан Исроил Мадримовнинг имконияти энг юқори. У биринчи ўрта вазнда иккинчи рақамли даъвогар ҳисобланади.
Аммо боксда рейтингнинг ўзи етарли эмас. Чемпионлик жангига олиб борадиган йўлга қуйидаги омиллар ҳам таъсир қилади:
чемпионнинг навбатдаги ҳимоя режаси;
биринчи рақамли даъвогарнинг қарори;
мажбурий ҳимоя муддати;
промоутерлар ўртасидаги музокара;
телевидение ва молиявий келишувлар;
боксчининг фаоллиги ва сўнгги натижалари.
WBO ҳар ой рейтингни ғалаба ва мағлубиятлар, рақиблар даражаси ҳамда боксчининг фаоллиги асосида қайта кўриб чиқади. Шунинг учун ҳатто жанг ўтказмаслик ҳам спортчининг позициясига таъсир қилиши мумкин.
Беш боксчи — беш хил чемпионлик йўли
Янги рейтинг Ўзбекистон профессионал боксида фақат битта-иккита етакчи эмас, бир нечта оғирликда жаҳон даражасидаги даъвогарлар борлигини кўрсатди.
Мадримов чемпионликка энг яқин позицияда. Шехов Иноуэ ҳукмронлик қилаётган вазнда кучли бешликдан жой олган. Мелиқўзиев ва Жалолов катта жанг орқали кескин юқорилаш имкониятига эга. Аҳмадалиев эса собиқ чемпион сифатида элитага қайтиш учун курашмоқда.
Энди асосий масала рейтингда туриш эмас, ушбу мавқени чемпионлик жангига айлантириш бўлади. Бунинг учун ҳар бир боксчига кучли рақиб, фаол тақвим ва тўғри ташкил этилган музокаралар зарур.
Сизнингча, ушбу беш боксчидан қайси бири биринчи бўлиб WBO чемпионлик жангига чиқади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…