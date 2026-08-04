Миржалол Қосимов "Насаф"дан учралган мағлубият сабабини очиқлади
ОКМК бош мураббийи Миржалол Қосимов «Насаф»дан қабул қилинган 1:2 ҳисобидаги мағлубиятни жамоасининг ўйини эмас, икки ҳал қилувчи омил билан изоҳлади: яратилган имкониятлардан фойдаланилмади, рақибга эса жуда осон голлар тақдим этилди.
Мураббийнинг фикрича, олмалиқликлар вазиятларининг ҳатто 10 фоизини голга айлантирганида ҳам майдонни мағлуб ҳолда тарк этмасди. Бироқ «Насаф» кам сонли имкониятлардан максимал фойдаланиб, муҳим уч очкони Қаршига олиб кетди.
«Иккита голни жуда осон ўтказиб юбордик»
Суперлига 15-турининг марказий учрашувларидан бири 3 август куни Олмалиқда ўтказилиши белгиланганди.
Баҳсда «Насаф» Бобур Абдухолиқов ва Шароф Муҳитдиновнинг голлари эвазига икки тўплик устунликка эришди. ОКМК сафида Авазбек Ўлмасалиев ҳисобни қисқартирган бўлса-да, мезбонлар дурангни қутқариб қола олмади.
Учрашувдан кейин Миржалол Қосимов биринчи навбатда рақибни ғалаба билан табриклади. Аммо у жамоасининг икки голни ўта оддий вазиятларда ўтказиб юборганидан норозилигини яширмади.
«Қийналиб гол урамиз, аммо иккита голни жуда осонлик билан ўтказиб юбордик. Ўйинни кўриб чиқишимиз керак», — деди ОКМК устози.
Қосимовнинг фикридаги асосий зиддият ҳам шунда: мезбонлар голли вазият яратиш учун катта куч сарфлади, «Насаф» эса рақиб хатоларини ортиқча уринишларсиз жазолади.
«10 фоизидан фойдалансак, ютқазмасдик»
Матбуот анжуманида мураббийга ОКМКга якуний зарбаларда аниқлик етишмагани ҳақида савол берилди.
Қосимов бунга жуда аниқ рақам билан жавоб қайтарди:
«Агар яратган вазиятларимизнинг 10 фоизидан фойдаланганимизда, менимча, ютқазмасдик».
Бу гап ОКМКнинг учрашувдаги асосий муаммосини очиб беради. Жамоа ҳужумлар ташкил қилди, рақиб жарима майдонигача етиб борди ва мухлисларни охиригача умидда ушлаб турди. Аммо ўйин тақдирини вазиятлар сони эмас, улардан қанчаси голга айлангани ҳал қилди.
Футболда 10 фоизлик кўрсаткич шартли ифода бўлса-да, Қосимов шу орқали жамоасининг имкониятлари мағлубиятга муносиб бўлмаган даражада кўп бўлганини таъкидлади.
«Насаф»нинг беш ҳимоячили схемаси кутилмаган эмасди
ОКМК мураббийлар штаби рақибнинг тактик режасини олдиндан тахмин қилган. «Насаф» аввалги учрашувларда тўрт ҳимоячи билан ҳаракат қилган бўлса-да, Қосимов жамоасига қарши беш нафар ҳимоячи билан майдонга тушиши мумкинлиги ҳисобга олинган.
«Бизга қарши бешта ҳимоячи билан чиқишини кутгандик. Шунга яраша тайёргарлик кўргандик», — деди мураббий.
Демак, ОКМК мағлубиятини рақибнинг кутилмаган схемаси билан изоҳлаш қийин. Мезбонлар «Насаф»нинг марказни зич ёпиши ва бўш ҳудудлардан тез фойдаланишини кутган.
Муаммо режани билишда эмас, уни майдонда тўлиқ амалга оширишда юзага келди:
Омил
ОКМКдаги ҳолат
Рақиб схемаси
Олдиндан тахмин қилинган
Вазиятлар яратиш
Етарли даражада бўлган
Имкониятларни якунлаш
Самарадорлик паст
Ҳимоядаги ҳаракат
Икки осон гол ўтказилган
Иккинчи бўлим
Босим ва кураш кучайган
Яримта имконият ҳам голга айланди
Қосимов «Насаф»ни мамлакатнинг энг тажрибали ва сифатли жамоаларидан бири сифатида баҳолади. Унинг айтишича, қаршиликларга катта имконият тақдим этиш шарт эмас — улар яримта вазиятдан ҳам фойдалана олади.
«“Насаф” ҳам яхши жамоа. Яхши футболчилари бор. Буларга бундай вазият яратиб берилса, яримта имкониятни ҳам голга айлантира олишади».
Учрашувда бу фикр амалда тасдиқланди. «Насаф» биринчи тўпни 8-дақиқада киритиб, ўйинни ўзи учун қулай сценарийга ўтказди. 61-дақиқадаги иккинчи гол эса ОКМКни янада катта таваккал билан ҳужум қилишга мажбур этди.
Мезбонлар 70-дақиқада ҳисобни қисқартирди, аммо қолган вақтда яратилган босим иккинчи гол учун етарли бўлмади.
Иккинчи бўлимдаги ОКМК мураббийни умидлантирди
Мағлубиятга қарамай, Қосимов жамоаси ўйинида ижобий жиҳатлар борлигини қайд этди. Айниқса, футболчиларнинг охиригача курашгани ва мухлисларни сўнгги дақиқаларгача ўйин ичида ушлаб тургани мураббийни қониқтирган.
«Хурсанд қиладиган томони ҳам бор — мазмун кўриняпти, охиригача курашиш, мухлислар учун ўйнаш. Йигитлар қўлдан келганича ҳаракат қилишди. Улардан миннатдорман».
ОКМК иккинчи бўлимда ҳужумкорроқ ҳаракат қилиб, рақибни ўз жарима майдонига яқинроқ суришга муваффақ бўлди. Алмаштиришлар орқали янги кучлар майдонга ташланди, қанотлардаги ҳаракатлар тезлашди ва битта гол қайтарилди.
Бироқ биринчи бўлимдаги хатоларни иккинчи таймдаги фаоллик билан тўлиқ бартараф этиб бўлмади.
Мазмун бор, аммо очко йўқ
Қосимовнинг «ҳар доим ҳам яхши ўйнаб, ғалаба қозонилавермайди» деган фикри ушбу учрашувга энг қисқа таъриф бўлиши мумкин.
Мураббий аввалги баҳслардан кейин ҳам футболда яхши ўйиннинг ўзи натижани кафолатламаслигини, оддий хатолар эса рақиб томонидан жазоланишини таъкидлаб келган.
ОКМКда:
ҳужумкор ният бор эди;
голли имкониятлар яратилди;
иккинчи бўлимда характер кўрсатилди;
мухлислар охиригача умид қилди.
Аммо таблодаги ҳисоб учун буларнинг ҳеч бири алоҳида очко бермайди. «Насаф» самарадорликда устун келди ва рақибнинг икки хатосидан иккита гол чиқарди.
Жадвалдаги фарқ бир очкога тушди
Ушбу натижадан кейин «Насаф» очколари сонини 24 тага етказиб, 6-поғонага кўтарилди. ОКМК эса 25 очко билан 4-ўринда қолди.
Шу тариқа, икки жамоа ўртасидаги фарқ атиги бир очкога тушди. Олмалиқликлар ғалаба қозонганида «Насаф»дан тўрт очкога узоқлашиши мумкин эди. Аксинча, сафардаги натижа қаршиликларни юқори ўринлар учун курашга янада яқинлаштирди.
Бу мағлубият ОКМК учун фақат уч очко йўқотиш эмас, бевосита рақибни ўзига яқинлаштириб қўйишни ҳам англатади.
Қосимов олдидаги асосий вазифа
ОКМКнинг кейинги машғулотларида икки йўналиш устувор бўлиши кутилмоқда:
биринчиси — кўплаб ҳужумларни аниқ зарба ва гол билан якунлаш;
иккинчиси — рақибга тайёр имконият тақдим этадиган оддий ҳимоя хатоларини камайтириш.
Қосимов жамоа ўйинида мазмун борлигини айтди. Энди бу мазмун турнир жадвалидаги очколарга айланиши керак. Акс ҳолда, яхши ўйиндан кейинги мағлубиятлар ОКМКнинг юқори ўринлар учун курашида қимматга тушиши мумкин.
Сизнингча, ОКМК мағлубиятига кўпроқ нима сабаб бўлди — ҳужумдаги ноаниқликми ёки ҳимоядаги оддий хатоларми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…