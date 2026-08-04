Афсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқда

·0·Техно
Афсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқда

ПК Гамес Ҳардваре нашри мутахассислари IT оламида ўзига хос афсонага айланган NVIDIA GeForce GTХ 1080 Ти видеокартасини замонавий ўйинларда синовдан ўтказди. GPU GP102 график ядросининг 10 йиллигига бағишланган ушбу кенг қамровли тест ушбу русумдаги ускуна бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини қисман йўқотмагани ва энг узоқ хизмат қилувчи қурилмалардан бири эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида GTХ 1080 Ти модели билан бир қаторда ўша даврдаги Титан Х ва Титан Хп версиялари ҳам текшириб кўрилди. Маълумки, мазкур график ядролар бир хил архитектурага асосланган бўлиб, Титан Хп модели кенгроқ шина, қўшимча 1 GB хотира ва кўпроқ КУДА ядролари билан фарқланади. Мутахассислар ушбу эски авлод қурилмаларининг имкониятларини 20 та замонавий лойиҳада синаб кўрди.

Фулл ҲД форматидаги натижалар ва замонавий рақобат

Тадқиқотчилар асосий эътиборни энг оммабоп бўлган Фулл ҲД рухсатидаги натижаларга қаратди. Ушбу режимда GeForce GTХ 1080 Ти модели оддий Титан Х билан деярли бир хил тезликни кўрсатди, Титан Хп эса иккала картадан ҳам тахминан 17 фоизга олдинда бўлди. Энг қизиғи, ўн йиллик тарихга эга бу флагман бугунги кунда ўртача синфга оид Radeon RX 6600 ҳамда GeForce RTX 3060 моделлари даражасида ишламоқда.

Аниқроқ айтганда, GTХ 1080 Ти Radeon RX 6600 моделидан бироз ўзиб кетиб, GeForce RTX 3060 картасидан эса бир неча фоизга ортда қолмоқда. Синов натижаларига кўра, яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги RX 9050 8GB ҳам айнан шу даражада жойлашиши тахмин қилинмоқда, янги авлодга оид RTX 5050 эса фахрий картадан тахминан 15 фоизга тезроқ ҳаракат қилади.

Мутлақ унумдорлик ва технологик чекловлар

Барча ўйинлар энг юқори график созламаларида синовдан ўтказилганини ҳисобга олсак, айрим ўта талабчан лойиҳаларда эски карта қийналиши табиий ҳол. Жумладан, Алан Ваке 2 ўйинида ушбу ёши улуғ тезлаткич ҳатто 25 к/с (кадрс/сония) кўрсаткичини ҳам таъминлай олмаган. Шунга қарамай, Балдуръс Гате 3 лойиҳасида 60 к/с дан юқори натижани олиш мумкин бўлса, Баттлефиелд 6 ўйинида ҳам 50 к/с га яқин тезликни чиқаришга эришилган.

Таъкидлаш жоизки, GeForce GTХ линияси замонавий сунъий интеллектга асосланган DLSS технологиясини қўллаб-қувватламайди. Бироқ фойдаланувчилар FSR ёки XeSS каби муқобил ва эскироқ масштаблаш усулларидан фойдаланиш имкониятига эга. Айнан етарли оператив хотира ҳажми ва мустаҳкам архитектура туфайли GeForce GTХ 1080 Ти бугунги кундаги энг узоқ умр кўрадиган ва бардошли видеокарталардан бири мақомини сақланиб қолмоқда.

GeForce GTХ 1080 ТиВидеокартаNVIDIAЎйинларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди