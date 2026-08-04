Афсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқда
ПК Гамес Ҳардваре нашри мутахассислари IT оламида ўзига хос афсонага айланган NVIDIA GeForce GTХ 1080 Ти видеокартасини замонавий ўйинларда синовдан ўтказди. GPU GP102 график ядросининг 10 йиллигига бағишланган ушбу кенг қамровли тест ушбу русумдаги ускуна бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини қисман йўқотмагани ва энг узоқ хизмат қилувчи қурилмалардан бири эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида GTХ 1080 Ти модели билан бир қаторда ўша даврдаги Титан Х ва Титан Хп версиялари ҳам текшириб кўрилди. Маълумки, мазкур график ядролар бир хил архитектурага асосланган бўлиб, Титан Хп модели кенгроқ шина, қўшимча 1 GB хотира ва кўпроқ КУДА ядролари билан фарқланади. Мутахассислар ушбу эски авлод қурилмаларининг имкониятларини 20 та замонавий лойиҳада синаб кўрди.
Фулл ҲД форматидаги натижалар ва замонавий рақобатТадқиқотчилар асосий эътиборни энг оммабоп бўлган Фулл ҲД рухсатидаги натижаларга қаратди. Ушбу режимда GeForce GTХ 1080 Ти модели оддий Титан Х билан деярли бир хил тезликни кўрсатди, Титан Хп эса иккала картадан ҳам тахминан 17 фоизга олдинда бўлди. Энг қизиғи, ўн йиллик тарихга эга бу флагман бугунги кунда ўртача синфга оид Radeon RX 6600 ҳамда GeForce RTX 3060 моделлари даражасида ишламоқда.
Аниқроқ айтганда, GTХ 1080 Ти Radeon RX 6600 моделидан бироз ўзиб кетиб, GeForce RTX 3060 картасидан эса бир неча фоизга ортда қолмоқда. Синов натижаларига кўра, яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги RX 9050 8GB ҳам айнан шу даражада жойлашиши тахмин қилинмоқда, янги авлодга оид RTX 5050 эса фахрий картадан тахминан 15 фоизга тезроқ ҳаракат қилади.
Мутлақ унумдорлик ва технологик чекловларБарча ўйинлар энг юқори график созламаларида синовдан ўтказилганини ҳисобга олсак, айрим ўта талабчан лойиҳаларда эски карта қийналиши табиий ҳол. Жумладан, Алан Ваке 2 ўйинида ушбу ёши улуғ тезлаткич ҳатто 25 к/с (кадрс/сония) кўрсаткичини ҳам таъминлай олмаган. Шунга қарамай, Балдуръс Гате 3 лойиҳасида 60 к/с дан юқори натижани олиш мумкин бўлса, Баттлефиелд 6 ўйинида ҳам 50 к/с га яқин тезликни чиқаришга эришилган.
Таъкидлаш жоизки, GeForce GTХ линияси замонавий сунъий интеллектга асосланган DLSS технологиясини қўллаб-қувватламайди. Бироқ фойдаланувчилар FSR ёки XeSS каби муқобил ва эскироқ масштаблаш усулларидан фойдаланиш имкониятига эга. Айнан етарли оператив хотира ҳажми ва мустаҳкам архитектура туфайли GeForce GTХ 1080 Ти бугунги кундаги энг узоқ умр кўрадиган ва бардошли видеокарталардан бири мақомини сақланиб қолмоқда.
…