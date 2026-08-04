Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилди

·72·Дунё
Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилди
Қисқача

Москванинг Пресненский туман суди блогер Гусейн Гасановни жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришда айбдор деб топиб, сиртдан 4 йилга умумий тартибли колонияга ҳукм қилди. Унга 1 миллион рубл жарима солинди ва икки йилга веб-сайт бошқаруви лавозимидан четлаштирилди.

Россияда таниқли блогер Гусейн Гасановга нисбатан суд ҳукми ўқилди. Москванинг Пресненский туман суди уни жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришда айбдор деб топиб, сиртдан 4 йилга умумий тартибли колонияга ҳукм қилди. Бу ҳақда бугун РИА Новости маълум қилди.

Суд қарорига кўра, Гасанов Россия Жиноят кодексининг 174.1-моддаси 4-қисми “б” бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топди ва унга 4 йилга озодликдан маҳрум қилиш ва 1 миллион рубл миқдорида жарима солди. Бундан ташқари, суд Гусейн Гасановни икки йилга веб-сайт бошқаруви лавозимидан четлаштирди.

Тергов маълумотларига кўра, Гасанов якка тартибдаги тадбиркор сифатида фаолият юритган даврида 175 миллион рублдан ортиқ солиқ тўламаган. Шунингдек, у 68 миллион рублдан зиёд маблағни “Москва-Сити” мажмуасидан кўчмас мулк сотиб олиш билан боғлиқ молиявий операциялар орқали легаллаштирганликда айбланган.

Binoda oldida qo‘llarini qovushtirib, qizil rangli hashamatli avtomobillar orasida turgan yigit.

Гусейн Гасанов Россиядаги машҳур блогерлардан бири ҳисобланади. У ижтимоий тармоқлардаги ҳазиломуз видеолари, қимматбаҳо автомобиллар ўйналадиган акциялари ҳамда пуллик онлайн курслари орқали кенг аудиторияга эга бўлган.

Блогер 2025 йил 14 май куни Москванинг Чертановский суди Гасановни мазкур иш доирасида сиртдан ҳибсга олиш ҳақида қарор чиқарган эди. Кейинчалик прокуратура блогерга 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни сўраган. Бироқ суд якунда унга 4 йиллик қамоқ жазосини белгилади.

Гусейн ГасановМоскваРИА НовостиПресненский районный суд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиБугун, 18:00Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиБугун, 17:30Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиБугун, 16:31Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Бугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди