Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?
Хитой давлат телевидениеси Ҳ-6N бомбардимончиси фюзеляжи остида йирик ракета билан, икки Ж-20 яширин қирувчиси ҳамроҳлигида учаётганини кўрсатди. Лавҳада бу кучлар йирик денгиз гуруҳига қарши мувофиқлаштирилган зарба ссенарийсида дронлар, ҳарбий кемалар ва баллистик ракеталар билан бир тизимда тасвирланган.
Хитой давлат телевидениеси намойиш этган янги видеолавҳа мамлакатнинг стратегик авиация имкониятлари ҳақидаги муҳокамаларни кучайтирди. Кадрларда фюзеляжи остига йирик ракета ўрнатилган H-6N бомбардимончиси икки J-20 яширин қирувчиси ҳамроҳлигида парвоз қилаётгани кўринади.
Лавҳа йирик денгиз кучларига қарши мувофиқлаштирилган зарба сценарийсига бағишланган. Бироқ энг муҳим аниқлик шундаки, видеода ракета учирилмаган, унинг тури эса Хитой ҳарбийлари томонидан расман очиқланмаган. Мутахассислар қуролни JL-1 ҳаводан учириладиган баллистик ракетасига ўхшатмоқда, аммо узоқ масофадан олинган кадрлар бунга қатъий хулоса қилиш имконини бермайди.
Видеода айнан нималар кўрсатилди?
Кадрлар Хитой Халқ-озодлик армиясининг қўшин турлари ўртасидаги ҳамкорликка бағишланган «Ғалаба» ҳужжатли лойиҳасининг сўнгги қисмида намойиш этилган.
Сценарийга кўра, Хитойнинг жануби-шарқий йўналишида катта тезликда ҳаракатланаётган йирик денгиз гуруҳи аниқланади. Ҳаводаги дронлар нишон ҳақидаги маълумотларни кузатиб боради, кейин маълумотлар турли зарба платформаларига узатилади.
Лавҳада қуйидаги воситалар бир тизимда кўрсатилган:
Восита
Сценарийдаги эҳтимолий вазифа
H-6N бомбардимончиси
Йирик узоқ масофали ракетани олиб бориш
Иккита J-20 қирувчиси
Бомбардимончини ҳаводаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш
Учувчисиз аппаратлар
Разведка ва нишон ҳаракатини кузатиш
Ҳарбий кемалар
Алоқа, кузатув ва зарба платформаси
Баллистик ракеталар
Йирик денгиз нишонларига мувофиқлаштирилган зарба
Global Times хабарига кўра, видеода Type 052D эсминецининг YJ-20 ракетасини учириши ва иккита DF-21D кемаларга қарши баллистик ракетаси тайёрланаётгани ҳам кўрсатилган.
Бу ҳақиқий ядровий зарба эмас
Видеони «Хитой ядровий ракета учирди» ёки «ядровий ҳужум машқини ўтказди» деб талқин қилиш нотўғри бўлади.
Очиқланган кадрларда:
ракета учирилиши;
ядровий жанговар қисм;
портлаш ёки нишонга тегиш;
ҳақиқий жанговор ўқ-доридан фойдаланиш
кўрсатилмаган.
Ҳозирча гап ядровий қуролдан фойдаланиш ҳақида эмас, балки шундай қуролни ташиши мумкин бўлган авиация платформасининг эҳтимолий жанговар тартибда биринчи марта очиқ кўрсатилиши ҳақида кетмоқда.
Global Times ҳам ракетани қатъий равишда JL-1 деб атамаган. Нашр унинг ташқи кўриниши 2025 йилда намойиш этилган JL-1га ўхшашини, аммо кадрлар сифати аниқ идентификация учун етарли эмаслигини қайд этган.
JL-1 биринчи марта қачон пайдо бўлган?
JL-1 — хитойча «Jinglei», яъни «Момақалдироқ зарбаси» маъносини англатувчи ҳаводан учириладиган узоқ масофали баллистик ракета.
У 2025 йил 3 сентябрда Пекинда ўтказилган ҳарбий парадда биринчи марта расман жамоатчиликка тақдим этилган. Ракета JL-3 сувости ракета тизими, DF-31BJ, DF-61 ва DF-5C қитъалараро ракеталари билан биргаликда намойиш қилинган.
Хитой расмий нашрлари ўша парадни мамлакатнинг қуруқлик, денгиз ва ҳавога асосланган стратегик ядровий имкониятлари бир вақтда илк бор очиқ кўрсатилган воқеа сифатида баҳолаган.
Ўша пайтда JL-1 алоҳида платформада кўрсатилган, H-6N бомбардимончилари эса ракета осилмаган ҳолда параддан учиб ўтган эди. Янги видеонинг фарқи — JL-1га ўхшаш йирик қурол биринчи марта H-6N остида ва J-20лар ҳамроҳлигида расмий лавҳада кўринганида.
Нега H-6Nга иккита J-20 ҳамроҳлик қилмоқда?
H-6N стратегик вазифаларга мослаштирилган узоқ масофали бомбардимончи бўлса-да, яширин технологияга эга эмас. Бу уни замонавий қирувчилар ва узоқ масофали ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун нисбатан осонроқ аниқланадиган нишонга айлантириши мумкин.
J-20 эса радарларда кўринишни камайтиришга мўлжалланган бешинчи авлод қирувчиси ҳисобланади. Видеодаги сценарийда улар бомбардимончи олдида ҳаракат қилиб:
рақиб қирувчиларини узоқлаштириш;
ҳаводаги таҳдидларни аниқлаш;
H-6N учун хавфсизроқ парвоз йўлагини яратиш;
ракета учирилгандан кейин бомбардимончининг қайтишини ҳимоя қилиш
вазифасини бажариши мумкин.
Global Times суҳбатлашган ҳарбий эксперт ҳам J-20лар H-6N учун ўрта ва узоқ масофада «ҳимоя соябони» вазифасини бажариши мумкинлигини айтган. Бироқ видеодаги иккита самолётни доимий ёки стандарт жанговар тартиб деб қабул қилишга ҳали асос йўқ.
Ракета ядровийми ёки оддий жанговар қисмлими?
Энг кўп баҳс айнан шу савол атрофида кетмоқда.
JL-1 2025 йилги парадда Хитойнинг стратегик ядровий кучлари қаторида кўрсатилган. Мустақил ҳарбий таҳлилчилар ҳам уни H-6N учун мўлжалланган, ядровий қурол ташиш имконига эга ҳаво баллистик ракетаси сифатида баҳолайди.
Бироқ янги видеода кўрсатилган ракета айнан JL-1 экани ҳали расман тасдиқланмаган. У бошқа турдаги, жумладан, оддий жанговар қисм билан жиҳозланган ҳаво баллистик ракетаси бўлиши ҳам мумкин.
Бундан ташқари, видеонинг денгиз гуруҳига қарши зарба мавзусида экани ракетанинг албатта ҳаракатланаётган кемаларга қарши мўлжалланганини исботламайди. Ҳужжатли лавҳада турли қуроллар ягона жанговар сценарий ичида монтаж қилинган бўлиши мумкин.
Хитойнинг «ядровий учлиги» нима?
Ядровий учлик ёки триада — ядровий қуролни уч хил платформа орқали етказиб бериш имконияти:
Қуруқликдаги баллистик ракеталар.
Сувости кемаларидан учириладиган ракеталар.
Стратегик авиация орқали олиб бориладиган қуроллар.
Бундай тизимнинг асосий мақсади — бир йўналиш ишдан чиқарилган тақдирда ҳам жавоб зарбаси имкониятини сақлаб қолиш.
Хитойда қуруқликдаги ракета кучлари анча олдин шаклланган. Сувости кемаларига асосланган қисми JL-2 ва JL-3 тизимлари орқали ривожлантирилган. H-6N ва JL-1 эса ҳаво қисмининг очиқ тан олинишига айланди.
Ҳаво платформасининг ўзига хос жиҳати — уни инқироз пайтида бошқа аэродромга кўчириш, парвоз йўналишини ўзгартириш ёки ракета учирилишидан олдин қайтариб олиш мумкинлигидир. Шу билан бирга, бомбардимончи, ёнилғи қуювчи самолёт ва қирувчилардан иборат мураккаб тизим рақиб ҳужумига нисбатан заиф бўлиб қолиши мумкин.
Хитойнинг расмий ядровий сиёсати ўзгарганми?
Пекин расмий равишда ядровий қуролни биринчи бўлиб ишлатмаслик сиёсатини сақлаб келаётганини билдирмоқда.
Хитой Ташқи ишлар вазирлигининг 2026 йил апрелида Ядровий қуролни тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома бўйича тақдим этган ҳисоботида мамлакат ядровий стратегияси ўзини ҳимоя қилишга қаратилгани ва Хитой ҳеч қандай вазиятда биринчи бўлиб ядровий қурол ишлатмаслиги яна бир бор таъкидланган.
Мудофаа вазирлиги ҳам 2026 йил июнида ядровий кучлар миллий хавфсизлик учун зарур бўлган минимал даражада сақланиши ва Хитой қуролланиш пойгасида иштирок этмаслигини маълум қилган.
Шу сабаб янги видеони расмий ядровий доктрина ўзгарганининг далили сифатида кўрсатишга ҳозирча асос йўқ. У кўпроқ мавжуд имкониятларни намойиш этиш ва стратегик огоҳлантириш воситаси бўлиши мумкин.
Нега бу кадрлар айнан ҳозир эълон қилинди?
Бу саволга Хитой ҳарбийлари расмий жавоб бермаган. Аммо видеонинг мазмунидан учта эҳтимолий сигнални кўриш мумкин.
Биринчи сигнал — платформадан тизимга ўтиш.
2025 йилги парадда алоҳида ракета ва самолётлар кўрсатилган бўлса, энди бомбардимончи, яширин қирувчилар, дронлар ва ҳарбий кемалар ягона ахборот ва зарба тармоғида тасвирланмоқда.
Иккинчи сигнал — денгиз йўналишига эътибор.
Сценарий йирик сув усти гуруҳини аниқлаш, кузатиш ва турли платформалар билан зарба беришга қурилган. Бу Хитой армияси узоқ денгиз ҳудудларидаги қўшма операцияларни муҳим деб билаётганини кўрсатади.
Учинчи сигнал — стратегик намойиш.
Ракетанинг аниқ имкониятлари ошкор қилинмаган бўлса ҳам, унинг J-20лар билан бирга кўрсатилиши рақибларга Хитой стратегик авиацияни якка платформа эмас, кенг ҳимоя ва ахборот тизими ичида ишлатишни ўрганаётгани ҳақида сиёсий сигнал бериши мумкин. Бу — кадрлар тузилишига асосланган таҳлилий хулоса.
Ҳали қайси саволлар очиқ қолмоқда?
Видеолавҳа катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, асосий техник маълумотлар ҳамон махфийлигича қолмоқда:
ракета ҳақиқатан JL-1 эканими;
унинг аниқ учиш масофаси қанча;
оддий ва ядровий турлари мавжудми;
қанча ракета ва H-6N хизматга қабул қилинган;
қурол қандай тайёрлик ҳолатида сақланади;
видеодаги эпизод ҳақиқий машқми ёки махсус саҳналаштирилган лавҳами;
учиш қачон ва қаерда амалга оширилган.
Очиқ таҳлилларда JL-1нинг жанговар қисми, двигатели, захираси ва навбатчилик мақоми ҳақида тасдиқланган маълумотлар мавжуд эмас.
Параддан жанговар сценарийга ўтилмоқда
Янги лавҳанинг аҳамияти ракета биринчи марта кўринганида эмас. У 2025 йилдаёқ парадда тақдим этилган эди.
Энг муҳим ўзгариш — қуролнинг энди бомбардимончига ўрнатилган, яширин қирувчилар билан ҳимояланган ва дронлар ҳамда кемалар иштирокидаги қўшма операция ичида тасвирланганидир.
Шунга қарамай, бу ҳали ядровий ракета учирилгани ёки Хитой янги ҳарбий доктрина қабул қилганини англатмайди. Ҳозирча энг эҳтиёткор ва аниқ хулоса шу: Пекин стратегик авиация имкониятларини очиқ намойиш этишнинг янги босқичига ўтди, аммо тизимнинг ҳақиқий техник ва жанговар параметрлари ҳамон сир сақланмоқда.
Сизнингча, бу видео оддий ҳарбий тарғиботми ёки минтақадаги рақибларга қаратилган жиддий стратегик сигналми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…