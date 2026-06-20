Бразилиялик блогернинг “бошсиз севгилиси” интернетни портлатди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бразилиялик контент яратувчи Петти Крис шахсий ҳаётини сир сақлашнинг ноодатий усули билан ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди.
У романтик суратларида севгилисининг юзини оддий эможи ёки стикер билан ёпмайди. Аксинча, фотосуратлардан унинг бош қисмини бутунлай ўчириб ташлайди. Шу сабаб кадрларда йигит танаси бор, аммо боши йўқдек кўринади.
Бу услуб фойдаланувчилар орасида турли фикрларга сабаб бўлди. Айримлар буни шахсий ҳаётни ҳимоя қилишнинг креатив йўли деб баҳоласа, бошқалар ҳазил тариқасида “севги бор, бош йўқ” дея изоҳ қолдирмоқда.
Петти Криснинг суратлари тезда тарқалиб, кўплаб саҳифаларда муҳокама қилина бошлади. Баъзи фойдаланувчилар бу ҳолат янги интернет трендига айланиши мумкинлигини ҳам тахмин қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…