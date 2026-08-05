Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқда

·26·Спорт
Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқда
Қисқача

Рио Нгумоха келажакда Реал Мадрид сафига қўшилиши кутилаётган Ян Диомандега қараганда муваффақиятлироқ ва порлоқроқ футболчилик фаолиятига ега бўлиши башорат қилинмоқда. У ўтган мавсумда Ливерпул сафида Премер-лигадаги дебютида ғалаба тўпини киритиб, клуб тарихидаги енг ёш гол муаллифига айланди ва Чемпионлар лигасида майдонга тушган енг ёш Ливерпул футболчиси бўлди.

Англиянинг Ливерпул клуби ёш вингери Рио Нгумоха келажакда Реал Мадрид сафига қўшилишга яқин турган Ян Диомандега нисбатан ҳам муваффақиятлироқ ва порлоқ футболчилик фаолиятини ўтказиши башорат қилинмоқда. Goal.com хабар беришича, инглизистонлик иқтидорли футболчи ўзининг ёрқин ўйинлари ва рекордлари орқали мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нгумоха ўтган мавсумда Ливерпул сафида ўта муҳим ютуқларга эришди. Хусусан, у Премер-лига дебют учрашувининг ҳакам қўшиб берган вақтида ғалаба тўпини киритиб, клуб тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланди. Oraдан бир ойдан сал кўпроқ вақт ўтиб эса Чемпионлар лигасида майдонга тушган энг ёш Ливерпул футболчисига айланиб, яна бир рекордни янгилади.

Мутахассислар фикри ва трансфер бозори

Петерборо Юнайтед клуби президенти Дарраг МакEнтайр талкСПОРТ эфирида чиқиш қилиб, ёш футболчининг имкониятларига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, Нгумоха жорий мавсумда ҳақиқий сенсацияга айланади ва ҳатто Премер-лиганинг энг яхши ёш футболчиси унвонини қўлга киритади. Мутахассис футболчининг ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек яхши ҳаракат қила олишини алоҳида таъкидлади.

Шу билан бирга, Реал Мадрид РБ Лейптсиқ ҳужумчиси Ян Диомандени 130 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни якунлагани хабар қилинган эди. Ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири кутилаётганига қарамай, МакEнтайр Рио Нгумоха келажакда ундан ҳам устунроқ натижаларга эришишига ишонч билдирган.

Халқаро майдондаги муваффақиятлар ва Ливерпул режалари

Истеъдодли вингер халқаро миқёсда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Янги Зеландияга қарши ўртоқлик ўйинида ёш футболчига имкон берди. Иккинчи бўлимдаги ишончли ўйини эвазига Нгумоха учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди ва таниқли шарҳловчи Адриан Дюрам томонидан Англиянинг энг кучли ўнг қанот вингери сифатида эътироф этилди.

Клуб даражасида эса Ливерпул афсонавий футболчиси Муҳаммад Салоҳнинг кетишидан ҳосил бўлган бўшлиқни тўлдириш ҳаракатида. Салоҳ жамоани тарк этганидан сўнг, қизиллар ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун Виктор Мунозни таклиф этишди. Шунга қарамай, Рио Нгумоха асосий таркибдан қатъий ўрин эгаллаш учун энг қулай имкониятга эга эканлигини намойиш этмоқда.

Рио НгумохаЛиверпулРеал МадридЯн ДиомандеПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13Жейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиЖейми Каррагер Англия чемпионлиги учун асосий даъвогарларни айтдиБугун, 00:55Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиКеча, 23:35Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиДоминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиКеча, 23:18Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда