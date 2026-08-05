Рио Нгумоха Ян Диомандега қараганда ёрқинроқ карьерага эга бўлиши кутилмоқда
Рио Нгумоха келажакда Реал Мадрид сафига қўшилиши кутилаётган Ян Диомандега қараганда муваффақиятлироқ ва порлоқроқ футболчилик фаолиятига ега бўлиши башорат қилинмоқда. У ўтган мавсумда Ливерпул сафида Премер-лигадаги дебютида ғалаба тўпини киритиб, клуб тарихидаги енг ёш гол муаллифига айланди ва Чемпионлар лигасида майдонга тушган енг ёш Ливерпул футболчиси бўлди.
Англиянинг Ливерпул клуби ёш вингери Рио Нгумоха келажакда Реал Мадрид сафига қўшилишга яқин турган Ян Диомандега нисбатан ҳам муваффақиятлироқ ва порлоқ футболчилик фаолиятини ўтказиши башорат қилинмоқда. Goal.com хабар беришича, инглизистонлик иқтидорли футболчи ўзининг ёрқин ўйинлари ва рекордлари орқали мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нгумоха ўтган мавсумда Ливерпул сафида ўта муҳим ютуқларга эришди. Хусусан, у Премер-лига дебют учрашувининг ҳакам қўшиб берган вақтида ғалаба тўпини киритиб, клуб тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланди. Oraдан бир ойдан сал кўпроқ вақт ўтиб эса Чемпионлар лигасида майдонга тушган энг ёш Ливерпул футболчисига айланиб, яна бир рекордни янгилади.
Мутахассислар фикри ва трансфер бозориПетерборо Юнайтед клуби президенти Дарраг МакEнтайр талкСПОРТ эфирида чиқиш қилиб, ёш футболчининг имкониятларига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, Нгумоха жорий мавсумда ҳақиқий сенсацияга айланади ва ҳатто Премер-лиганинг энг яхши ёш футболчиси унвонини қўлга киритади. Мутахассис футболчининг ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек яхши ҳаракат қила олишини алоҳида таъкидлади.
Шу билан бирга, Реал Мадрид РБ Лейптсиқ ҳужумчиси Ян Диомандени 130 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни якунлагани хабар қилинган эди. Ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири кутилаётганига қарамай, МакEнтайр Рио Нгумоха келажакда ундан ҳам устунроқ натижаларга эришишига ишонч билдирган.
Халқаро майдондаги муваффақиятлар ва Ливерпул режалариИстеъдодли вингер халқаро миқёсда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Янги Зеландияга қарши ўртоқлик ўйинида ёш футболчига имкон берди. Иккинчи бўлимдаги ишончли ўйини эвазига Нгумоха учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди ва таниқли шарҳловчи Адриан Дюрам томонидан Англиянинг энг кучли ўнг қанот вингери сифатида эътироф этилди.
Клуб даражасида эса Ливерпул афсонавий футболчиси Муҳаммад Салоҳнинг кетишидан ҳосил бўлган бўшлиқни тўлдириш ҳаракатида. Салоҳ жамоани тарк этганидан сўнг, қизиллар ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун Виктор Мунозни таклиф этишди. Шунга қарамай, Рио Нгумоха асосий таркибдан қатъий ўрин эгаллаш учун энг қулай имкониятга эга эканлигини намойиш этмоқда.
…