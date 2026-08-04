Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрми
Уелс терма жамоасининг собиқ футболчиси Жонни Уиляms Гарет Бейлни барча даврларнинг енг буюк британиялик футболчиси деб атади. Бейл Реал Мадрид сафида 16 та йирик совринни қўлга киритган ва Уелс терма жамоаси учун 111 та ўйинда 40 та гол уриб, жамоанинг барча вақтлардаги енг яхши тўпурарига айланган.
Профессионал фаолиятини якунлаганига қарамай, Гарет Бейлнинг футбол тарихидаги ўрни ва қолдирган мероси ҳамон қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унинг Реал Мадрид сафида Европада қўлга киритган улкан муваффақиятлари ва Уэйн Руни каби бошқа Британия афсоналари билан солиштирувлар мухлислар ҳамда мутахассисларни доимо ўйлантириб келади. Уелс терма жамоасининг собиқ футболчиси Жонни Уиляms Бейлни барча даврларнинг энг буюк британиялик футболчиси деб атаб, спорт жамоатчилигида кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўладиган дадил баёнот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Валес Онлайн нашрига берган интервюсида Жонни Уиляms Бейлнинг йирик турнирлардаги ва энг масъулиятли учрашувлардаги натижалари уни тенгдошларидан яққол устун қўйишини таъкидлади. Кардиффда туғилган қанот ҳужумчиси Саутгемптонда истиқболли чап қанот ҳимоячиси сифатида бошланган фаолиятини Реал Мадрид клубида жаҳон рекордини ўрнатган трансфер ва 16 та йирик соврин эгасига айланиш билан давом эттирди. Шунингдек, у 111 та ўйинда 40 та гол уриб, Уелс терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурарига айланди.
Уилямснинг фикрича, ҳужумчининг миллати унинг кенг жамоатчилик томонидан муносиб баҳоланишига тўсқинлик қилган асосий омил бўлиши мумкин. Собиқ жамоадошининг айтишича, агар Гарет инглиз миллатига мансуб бўлганида, унга кўрсатиладиган эҳтиром ва юқори баҳолар янада каттароқ бўлар эди, чунки у чинакамига такрорланмас футболчи эди.
Буюклар қиёси ва Бейлнинг ўрниУилямсдан Гарет Бейл ва Манчестер Юнайтед ҳамда Англия афсонаси Уэйн Руни ўртасидаги фарқ ҳақида тўғридан-тўғри сўралганда, у уелслик футболчини шубҳасиз биринчи ўринга қўйди. Руни Англия Премер-лигасида ва Манчестер Юнайтед сафида мукаммал ва ёрқин фаолият ўтказган бўлса-да, британиялик футболчилар орасида Бейл мутлақ етакчи эканлиги таъкидланди.
Жаҳон миқёсидаги умумий иқтидорлар иерархиясида Уиляms Бейлни Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби даврни белгилаб берган икки афсонадан бир поғона пастда, аммо Неймар ва бразилиялик Роналду каби замонавий юлдузлар қаторига қўшди. Шунингдек, Андрес Инеста ҳам ушбу даражадаги энг маҳоратли ўйинчилардан бири сифатида тилга олинди.
Майдондаги голлар ва қўлга киритилган совринлардан ташқари, Уиляms Бейлнинг майдондан ташқаридаги инсоний фазилатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Сантяго Бернабеу стадионида тўп сурган даврида у сайёрадаги энг машҳур спортчилардан бири бўлишига қарамай, ўта камтарона феъл-атворини сақлаб қолгани ва халқаро жамоадошлари ўртасида ҳурмат қозонгани эътироф этилди.
…