Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрми

·23·Спорт
Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрми
Қисқача

Уелс терма жамоасининг собиқ футболчиси Жонни Уиляms Гарет Бейлни барча даврларнинг енг буюк британиялик футболчиси деб атади. Бейл Реал Мадрид сафида 16 та йирик совринни қўлга киритган ва Уелс терма жамоаси учун 111 та ўйинда 40 та гол уриб, жамоанинг барча вақтлардаги енг яхши тўпурарига айланган.

Профессионал фаолиятини якунлаганига қарамай, Гарет Бейлнинг футбол тарихидаги ўрни ва қолдирган мероси ҳамон қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унинг Реал Мадрид сафида Европада қўлга киритган улкан муваффақиятлари ва Уэйн Руни каби бошқа Британия афсоналари билан солиштирувлар мухлислар ҳамда мутахассисларни доимо ўйлантириб келади. Уелс терма жамоасининг собиқ футболчиси Жонни Уиляms Бейлни барча даврларнинг энг буюк британиялик футболчиси деб атаб, спорт жамоатчилигида кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўладиган дадил баёнот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Валес Онлайн нашрига берган интервюсида Жонни Уиляms Бейлнинг йирик турнирлардаги ва энг масъулиятли учрашувлардаги натижалари уни тенгдошларидан яққол устун қўйишини таъкидлади. Кардиффда туғилган қанот ҳужумчиси Саутгемптонда истиқболли чап қанот ҳимоячиси сифатида бошланган фаолиятини Реал Мадрид клубида жаҳон рекордини ўрнатган трансфер ва 16 та йирик соврин эгасига айланиш билан давом эттирди. Шунингдек, у 111 та ўйинда 40 та гол уриб, Уелс терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурарига айланди.

Уилямснинг фикрича, ҳужумчининг миллати унинг кенг жамоатчилик томонидан муносиб баҳоланишига тўсқинлик қилган асосий омил бўлиши мумкин. Собиқ жамоадошининг айтишича, агар Гарет инглиз миллатига мансуб бўлганида, унга кўрсатиладиган эҳтиром ва юқори баҳолар янада каттароқ бўлар эди, чунки у чинакамига такрорланмас футболчи эди.

Буюклар қиёси ва Бейлнинг ўрни

Уилямсдан Гарет Бейл ва Манчестер Юнайтед ҳамда Англия афсонаси Уэйн Руни ўртасидаги фарқ ҳақида тўғридан-тўғри сўралганда, у уелслик футболчини шубҳасиз биринчи ўринга қўйди. Руни Англия Премер-лигасида ва Манчестер Юнайтед сафида мукаммал ва ёрқин фаолият ўтказган бўлса-да, британиялик футболчилар орасида Бейл мутлақ етакчи эканлиги таъкидланди.

Жаҳон миқёсидаги умумий иқтидорлар иерархиясида Уиляms Бейлни Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби даврни белгилаб берган икки афсонадан бир поғона пастда, аммо Неймар ва бразилиялик Роналду каби замонавий юлдузлар қаторига қўшди. Шунингдек, Андрес Инеста ҳам ушбу даражадаги энг маҳоратли ўйинчилардан бири сифатида тилга олинди.

Майдондаги голлар ва қўлга киритилган совринлардан ташқари, Уиляms Бейлнинг майдондан ташқаридаги инсоний фазилатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Сантяго Бернабеу стадионида тўп сурган даврида у сайёрадаги энг машҳур спортчилардан бири бўлишига қарамай, ўта камтарона феъл-атворини сақлаб қолгани ва халқаро жамоадошлари ўртасида ҳурмат қозонгани эътироф этилди.

Гарет БейлУэйн РуниРеал МадридУелсФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиДоминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирдиКеча, 23:18Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиКеча, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиКеча, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинКеча, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Кеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда