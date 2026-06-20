Қозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятидаги газ қуйиш шохобчасида автомобиль ёниб кетиши оқибатида 3 киши ҳалок бўлди.
Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг икки нафари вояга етмаган болалар бўлган.
Ёнғин тахминан 8 дақиқа ичида ўчирилган ва оловнинг атрофга тарқалиб кетишига йўл қўйилмаган.
Ёнғин бартараф этилгач, автомобиль салонидан 3 нафар кишининг жасади топилган. Яна бир киши оғир жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган.
Ҳозирда ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда ва тергов ишлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…