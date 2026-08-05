Ёзги таътилга тайёргарлик: автомобилни иссиқ кунларга қандай ҳозирлаш керак

·38·Авто
Ёзги таътилга тайёргарлик: автомобилни иссиқ кунларга қандай ҳозирлаш керак
Қисқача

Иссиқ ва қуруқ об-ҳаво, узоқ масофали сафарлар ҳамда юк билан тўлдирилган багажник автомобилга қўшимча юклама беради, шу боис йўлга чиқишдан олдин уни текширтириш муҳим. Жорий йилда Буюк Британияда май, июн ва июл ойларида ҳарорат 35°С даражадан юқори қайд этилиб, метеорологик кузатувлар тарихида илк бор бундай ҳолат кузатилди.

Жорий йилда Буюк Британияда май, июн ва июль ойларида ҳарорат 35°С даражадан юқори қайд этилиб, метеорологик кузатувлар тарихида илк бор бундай ҳолат кузатилди. Иссиқ ва қуруқ об-ҳаво шароитида автомобил ўзининг бутун йиллик қувватидан кўра кўпроқ зўриқиш билан ишлай бошлайди. Квик Фит мутахассислари берган маълумотларга кўра, узоқ масофали сафарлар, юк билан тўлдирилган багажник ва жазирама иссиқ транспорт воситасига қўшимча юклама беради. Сафар давомида йўл четида ёқимсиз кутилмаган вазиятларга дуч келмаслик учун автомобилни йўлга чиқишдан олдин тўғри тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ёзги таътиллар пайтида узоқ масофаларга ҳаракатланиш автомобил двигателидан тортиб шиналаргача бўлган барча қисмларга таъсир қилади. Кундалик қатновларга қараганда магистрал йўллардаги узоқ сафарлар ва салон ичидаги юқори ҳарорат ҳайдовчи ҳамда темир от учун синовдир. Шунинг учун кичик профилактика тадбирлари таътил кайфиятини бузувчи кўнгилсизликларнинг олдини олади.

Кондиционер тизимини текшириш ва унинг аҳамияти

Квик Фит маълумотига кўра, кондиционер тизимлари ҳеч қандай носозлик бўлмаса ҳам, ҳар йили ўртача 10 фоиз атрофида совутувчи модда (фрпеон) йўқотади. Ўтган йили яхши ишлаган тизим бу сафар илиқ ҳаво ҳайдай бошлаши мумкин. Агар автомобил салони секин совиётган бўлса ёки дефлекторлардан чиқаётган ҳаво аввалгидек совуқ бўлмаса, уни узоқ сафарга чиқишдан олдин текширтириб олиш мақсадга мувофиқдир.

Оддий кондиционер текшируви кўп вақт олмайди ва арзон туради, бироқ у кичик сизиб чиқишларни жиддий ва қиммат муаммога айланишидан олдин аниқлашга ёрдам беради. Совутувчи моддани тўлдириш жараёни кўпчилик автосервисларда бир соатдан кам вақт олади. Бу ишни бошқа техник кўриклар билан биргаликда амалга ошириш жуда қулай.

Салоннинг ҳаддан ташқари қизииши ҳайдовчининг диққатини чалғитувчи жиддий омил ҳисобланади. Чарчаган ва қизиб кетган ҳайдовчилар секинроқ реакция билдирадилар ҳамда фавқулодда вазиятларда нотўғри қарорлар қабул қилишлари мумкин. Орқа ўриндиқдаги безовта болалар билан узоқ йўл юришганда, салон ҳароратини мўътадил сақлаш хавфсизлик ва хотиржамлик гаровидир.

Шунингдек, шу жараёнда чанг фильтрини (поллен филтер) ҳам текшириб кўриш тавсия этилади. Ифлосланган фильтр ҳаво оқимини чеклаб қўяди ва кондиционер тизимининг зўриқиб ишлашига олиб келади. Қуруқ ёз кунларида чанг ва гул чанглари кўп бўлишини ҳисобга олсак, тоза фильтр аллергиядан азият чекувчилар учун ҳам қулайлик яратади.

АвтомобилЁзги таътилКондиционерХавфсизликТехник кўрик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаКеча, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин