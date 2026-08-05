Ёзги таътилга тайёргарлик: автомобилни иссиқ кунларга қандай ҳозирлаш керак
Иссиқ ва қуруқ об-ҳаво, узоқ масофали сафарлар ҳамда юк билан тўлдирилган багажник автомобилга қўшимча юклама беради, шу боис йўлга чиқишдан олдин уни текширтириш муҳим. Жорий йилда Буюк Британияда май, июн ва июл ойларида ҳарорат 35°С даражадан юқори қайд этилиб, метеорологик кузатувлар тарихида илк бор бундай ҳолат кузатилди.
Жорий йилда Буюк Британияда май, июн ва июль ойларида ҳарорат 35°С даражадан юқори қайд этилиб, метеорологик кузатувлар тарихида илк бор бундай ҳолат кузатилди. Иссиқ ва қуруқ об-ҳаво шароитида автомобил ўзининг бутун йиллик қувватидан кўра кўпроқ зўриқиш билан ишлай бошлайди. Квик Фит мутахассислари берган маълумотларга кўра, узоқ масофали сафарлар, юк билан тўлдирилган багажник ва жазирама иссиқ транспорт воситасига қўшимча юклама беради. Сафар давомида йўл четида ёқимсиз кутилмаган вазиятларга дуч келмаслик учун автомобилни йўлга чиқишдан олдин тўғри тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ёзги таътиллар пайтида узоқ масофаларга ҳаракатланиш автомобил двигателидан тортиб шиналаргача бўлган барча қисмларга таъсир қилади. Кундалик қатновларга қараганда магистрал йўллардаги узоқ сафарлар ва салон ичидаги юқори ҳарорат ҳайдовчи ҳамда темир от учун синовдир. Шунинг учун кичик профилактика тадбирлари таътил кайфиятини бузувчи кўнгилсизликларнинг олдини олади.
Кондиционер тизимини текшириш ва унинг аҳамиятиКвик Фит маълумотига кўра, кондиционер тизимлари ҳеч қандай носозлик бўлмаса ҳам, ҳар йили ўртача 10 фоиз атрофида совутувчи модда (фрпеон) йўқотади. Ўтган йили яхши ишлаган тизим бу сафар илиқ ҳаво ҳайдай бошлаши мумкин. Агар автомобил салони секин совиётган бўлса ёки дефлекторлардан чиқаётган ҳаво аввалгидек совуқ бўлмаса, уни узоқ сафарга чиқишдан олдин текширтириб олиш мақсадга мувофиқдир.
Оддий кондиционер текшируви кўп вақт олмайди ва арзон туради, бироқ у кичик сизиб чиқишларни жиддий ва қиммат муаммога айланишидан олдин аниқлашга ёрдам беради. Совутувчи моддани тўлдириш жараёни кўпчилик автосервисларда бир соатдан кам вақт олади. Бу ишни бошқа техник кўриклар билан биргаликда амалга ошириш жуда қулай.
Салоннинг ҳаддан ташқари қизииши ҳайдовчининг диққатини чалғитувчи жиддий омил ҳисобланади. Чарчаган ва қизиб кетган ҳайдовчилар секинроқ реакция билдирадилар ҳамда фавқулодда вазиятларда нотўғри қарорлар қабул қилишлари мумкин. Орқа ўриндиқдаги безовта болалар билан узоқ йўл юришганда, салон ҳароратини мўътадил сақлаш хавфсизлик ва хотиржамлик гаровидир.
Шунингдек, шу жараёнда чанг фильтрини (поллен филтер) ҳам текшириб кўриш тавсия этилади. Ифлосланган фильтр ҳаво оқимини чеклаб қўяди ва кондиционер тизимининг зўриқиб ишлашига олиб келади. Қуруқ ёз кунларида чанг ва гул чанглари кўп бўлишини ҳисобга олсак, тоза фильтр аллергиядан азият чекувчилар учун ҳам қулайлик яратади.
…