Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?

·54·Дунё
Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?
Қисқача

SpaceX Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи бугун, 5 август куни, Ой юзасига юқори тезликда урилиши кутилмоқда. Оғирлиги қарийб 4 тонна ва мактаб автобуси ҳажмига яқин бўлган ракета қисми Шарқий Америка вақти билан соат 02:35 да (GMТ бўйича 06:35), соатига тахминан 8 690 километр тезликда Ейнштейн кратери ҳудудига қулаши тахмин қилинмоқда.

SpaceX компаниясининг ўтган йилдан буён коинотда ҳаракатланаётган ракета бўлаги бугун — 5 август куни Ой юзасига юқори тезликда урилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, мактаб автобуси ҳажмига яқин бўлган мазкур объект 2025 йил январь ойида Firefly Aerospace компаниясининг Ойга қўниш аппаратини коинотга олиб чиққан SpaceX Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи ҳисобланади.

Мутахассислар маълумотига кўра, оғирлиги қарийб 4 тонна бўлган ракета қисми Шарқий Америка вақти билан соат 02:35 да (GMT бўйича 06:35) Ой юзасига соатига тахминан 8 690 километр тезликда келиб урилиши кутилмоқда. Тўқнашув натижасида Ой юзасидан катта миқдорда чанг кўтарилиши мумкин. Ушбу чанг Қуёш нурлари таъсирида ёритилиши эҳтимоли бор, бироқ уни Ердан оддий кўз билан кузатиш жуда қийин бўлади.

SpaceX вакилларининг таъкидлашича, мазкур тўқнашув олдиндан режалаштирилган эмас. Ракета бўлаги Ойнинг ғарбий қисмида жойлашган Эйнштейн кратери ҳудудига қулаши тахмин қилинмоқда. Бу ҳудуд Ердан яхши кўринмайди, шунинг учун ҳодисани бевосита кузатиш имкони чекланган.

Оддий миссияларда ракета иккинчи босқичи юкни белгиланган орбитага чиқаргач, Ер атмосферасига қайтиб ёниб кетади ёки океанга туширилади. Бироқ бу сафар миссия Ой томон йўналтирилгани сабабли анча кўп энергия талаб қилинган ва ракета иккинчи босқичи коинотда қолиб кетган.

Астрономлар фақат жорий йил бошида ёқилғиси тугаган ва бошқарув имкониятини йўқотган мазкур ракета қисми Ой билан кесишувчи орбитага чиққанини аниқлашган.

SpaceX’нинг NASA илмий дастурлари ва Dragon лойиҳаси директори Жулианна Шайманнинг таъкидлашича, Қуёш фаоллиги ҳамда тортишиш кучларининг биргаликдаги таъсири ракета бўлагини аста-секин Ой томон йўналтирган.

Астрономик дастурлар муаллифи Билл Грейнинг фикрича, ушбу ҳодиса инсоният учун жиддий хавф туғдирмайди. Бироқ у космик чиқиндиларни назорат қилиш ва уларни хавфсиз утилизация қилиш масаласига янада жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.

Қайд этилишича, космик чиқиндиларнинг Ойга урилиши жуда кам кузатилади. Масалан, 2022 йилда Хитой ракета қисмларидан бири Ой юзасига қулаган эди. 2009 йилда эса NASA олимлари Ой чанги ва ички тузилишини ўрганиш мақсадида ракета қисмини атайлаб Ойга йўналтирган.

Сўнгги йилларда Ойга юмшоқ қўнишни мақсад қилган бир қатор космик миссиялар ҳам муваффақиятсиз якунланган. Жумладан, Россиянинг «Луна-25» аппарати 2023 йилда, Ҳиндистоннинг «Чандраяан-2» ҳамда Исроилнинг «Берешит» миссиялари эса 2019 йилда Ой юзасига қулаган эди.

Мутахассислар фикрича, бу каби ҳодисалар келгусида Ой ва чуқур коинотга амалга ошириладиган миссияларда космик чиқиндиларни бошқариш масаласини янада долзарб қилиб қўяди.

SpaceXФалкон 9Файрфлай АэроспейсРойтерсНАСА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиЯпонияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди