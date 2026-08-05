Каннаваро: «Машариповни мундиалга олиб борган ягона аҳмоқ мураббий бўлсам керак»
Фабио Каннаваро Жалолиддин Машариповнинг жаҳон чемпионатида иштирок эта олмаганига асосий сабаб тизза эмас, бел қисмидаги муаммо бўлганини маълум қилди. Мураббий футболчини мундиалга олиб бориш учун Дубай ва Римдаги мутахассисларни жалб этиб, охиригача ҳаракат қилганини айтди. Машариповнинг жамоага таъсири ва аввалги хизматлари ҳисобга олинган бўлса-да, унинг соғлиғи катта мусобақада майдонга тушишига имкон бермаган.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жалолиддин Машариповнинг жаҳон чемпионатида иштирок эта олмагани ортидаги тиббий тафсилотларни очиқлади. Италиялик мутахассис футболчини мундиалга олиб бориш учун охиригача ҳаракат қилганини, аммо муаммо аввал гумон қилинган тизза жароҳати эмас, бел қисми билан боғлиқ бўлганини айтди.
Каннаваро бу қарорни ўзи учун муҳим сабоқ деб баҳолади. У Машариповнинг аввалги хизматлари, жамоадаги таъсири ва етакчилик хусусиятларини ҳисобга олган, бироқ футболчининг соғлиғи катта мусобақада майдонга тушишга имкон бермаган.
«Уни олиб боришга қарор қилган ягона аҳмоқ мураббий бўлсам керак»
Каннаваро матбуот анжуманида Машарипов бўйича қабул қилган қарорини кескин ва ўзини танқид қилувчи ибора билан изоҳлади.
«Мен Машариповни мундиалдан олдинги ҳолатига қараб, уни жаҳон чемпионатига олиб боришга қарор қилган ягона аҳмоқ мураббий бўлсам керак».
Мураббий бу сўз билан футболчини камситишни эмас, уни етарли ўйин амалиёти бўлмаганига қарамай таркибга киритиш учун ўз зиммасига катта таваккал олганини назарда тутди.
Каннаваро Машариповнинг майдондаги маҳоратидан ташқари, кийиниш хонасидаги нуфузи ва жамоага руҳий таъсирини ҳам юқори баҳолаган. У мундиалдан бир ой олдин ҳам яримҳимоячи ҳали тўлиқ тайёр эмаслигини тан олган, бироқ унинг фаоллиги ва жамоа муҳитидаги ўрни сабаб жаҳон чемпионатига олиб боришга ҳаракат қилишини айтган эди.
«Биз унинг қандай футболчи эканини, жамоага қандай таъсир ўтказа олишини ва ундан олдинги хизматларини ҳисобга олган ҳолда таркибга жалб этгандик. Унга қўлимиздан келганча ёрдам беришга уриндик», — деди Каннаваро.
Дубай ва Римдаги текширувлар ҳам етарли бўлмади
Бош мураббийнинг сўзларига кўра, Машариповни майдонга қайтариш учун фақат терма жамоа тиббий штаби эмас, хориждаги мутахассислар ҳам жалб этилган.
Каннаваро футболчи билан Дубай ва Римда учрашганини, эҳтимолий операция ҳамда кейинги даволаниш бўйича малакали шифокорлар билан маслаҳатлашилганини билдирди.
«Мен у билан Дубайда, Римда кўришдим. Операция бўйича ҳам барча малакали мутахассисларни жалб қилдик».
Бу жараён Машариповни шунчаки кенгайтирилган таркибда сақлаб туриш эмас, уни жаҳон чемпионатига тайёр ҳолатга келтириш учун жиддий уринишлар бўлганини кўрсатади.
Бироқ тиббий текширувлар давомида асосий хавф аввал эътибор қаратилган тиззада эмаслиги аниқланган.
Асосий тўсиқ бел қисмидаги муаммо бўлган
Каннаваронинг айтишича, дастлаб Машариповнинг тиззаси асосий муаммо сифатида кўрилган. Кейинги текширувлар эса футболчининг жаҳон чемпионатида ўйнашига тўсқинлик қилган ҳолат бел қисми билан боғлиқ эканини кўрсатган.
«Унинг асосий муаммоси биз ўйлаган ва эътибор қаратган тиззаси эмас, балки бел қисми билан боғлиқ эди. Айнан шу муаммо унинг жаҳон чемпионатида қатнашишига йўл қўймади».
Мундиал олдидан Каннаваро ҳам Машариповнинг таркибдан чиқарилиши тиззадаги аввалги муаммо эмас, бошқа жароҳат билан боғлиқ эканини айтган эди. Ўша пайтда футболчи сўнгги саккиз ойда атиги 20 дақиқа ўйин амалиётига эга бўлгани ҳам қайд этилган.
Белдаги муаммо футболчининг тезланиши, йўналишни ўзгартириши, зарба бериши ва юқори суръатда ҳаракатланишига таъсир қилиши мумкин. Аммо жароҳатнинг аниқ ташхиси ва тиббий тафсилотлари расман эълон қилинмагани учун уни муайян касаллик номи билан изоҳлаш тўғри бўлмайди.
Тошкентдаги ўйиндан кейин шубҳа кучайган
Каннаваро Машариповнинг Тошкентдаги ўйинидан кейин ҳам тиззаларининг ҳаракатида фарқ сезилганини айтди. Шу ҳолатдан сўнг футболчи қўшимча тиббий кўрикдан ўтиши учун Дубайга юборилган.
«Тошкентдаги ўйинидан кейин ҳам унинг тиззаси бўйича фарқ борлиги сезилди. Шу сабабдан биз уни яна тиббий кўрикдан ўтиши учун Дубайга юборгандик».
Мураббийлар штаби футболчининг катта мусобақада иштирок этиш истагини ҳисобга олган бўлса-да, соғлиқ билан боғлиқ хавфни тўлиқ четга сура олмаган.
Машарипов миллий жамоа билан жаҳон чемпионати олдидан тайёргарликни бошлаган, аммо машғулотларда тўлиқ иштирок эта олмаган. Кейин тиббий текширувлар натижалари ФИФА тиббий қўмитасига тақдим этилган ва у мундиалда ўйнай олмаслиги маълум қилинган. Унинг ўрнига якуний қайдномага Русланбек Жиянов киритилган.
Нега Каннаваро охиригача кутиб турди?
Машариповнинг таркибда сақланиши фақат унинг техник маҳорати билан боғлиқ эмас эди. У кўп йиллар давомида миллий жамоанинг ҳужумларини ташкил этган, тўп билан босимдан чиқиш ва ҳал қилувчи узатма бериш қобилиятига эга футболчилардан бири бўлиб келган.
Бундан ташқари, тарихий жаҳон чемпионатида тажрибали футболчиларнинг жамоада бўлиши психологик жиҳатдан ҳам муҳим эди. Каннаваро айнан шу омилларни ҳисобга олиб, Машариповни охирги имкониятгача таркибда сақлашга қарор қилган.
Аммо мураббийнинг бугунги иқрори мазкур ёндашув ўзгаришини ҳам англатади. У бошқа баёнотларида энди футболчиларни аввалги хизматлари учун эмас, айни пайтдаги тайёргарлиги ва ўйин формасига қараб чақиришини айтди.
Машарипов билан боғлиқ вазият Каннаваро учун ана шу қарорга олиб келган энг оғир мисоллардан бири бўлган кўринади.
Машариповнинг қайтишида шошилиш бўлмайди
Каннаваронинг сўзларидан терма жамоа штаби Машариповни мундиалга олиб бориш учун тиббий имкониятларнинг деярли барчасини синаб кўргани англашилади. Бироқ футболчининг соғлиғи масаласида охирги қарор спорт натижасидан устун қўйилган.
Энди унинг майдонга қайтиши муайян сана ёки навбатдаги йиғин билан эмас, тўлиқ тикланиши билан боғлиқ бўлади. Машарипов аввалги даражасига қайтса, Каннаваронинг янги танлов мезонлари бўйича терма жамоада яна имконият олиши мумкин.
Бу воқеада энг муҳим хулоса мураббийнинг ўзини «аҳмоқ» деб атаган кескин ибораси эмас. Муҳими, Каннаваро Машариповнинг жаҳон чемпионатида ўйнаши учун охиригача курашганини, аммо тиббий ҳақиқат барча режалардан кучлироқ чиққанини очиқ тан олди. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…