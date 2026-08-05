Robinhood Й Комбинатор стартапларига инвестиция қилиш имконини берувчи фондни ишга туширмоқда

·36·Техно
Robinhood Й Комбинатор стартапларига инвестиция қилиш имконини берувчи фондни ишга туширмоқда
Қисқача

Robinhood ҳар қандай оддий инвесторга Й Комбинатор стартапларига сармоя киритиш имконини берувчи Robinhood Вентуре Фунд ИИ (РВИИ) фондини ишга туширмоқда. Фонд 13-август куни оммавий савдога чиқарилиши кутилмоқда, бошланғич нархи бир аксия учун 25 доллар бўлади ва у 200 миллион долларгача маблағ йиғишни режалаштирган.

АҚШнинг машҳур Robinhood инвестиция платформаси ҳар қандай оддий инвесторга дунёга танилган Й Комбинатор акселераторининг стартапларига маблағ киритиш имконини берувчи янги молиявий воситани тақдим этди. Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, Robinhood Вентуре Фунд ИИ (РВИИ) деб номланган фонд жорий йилнинг 13-август куни оммавий савдога чиқарилиши кутилмоқда ва унинг бошланғич нархи бир акция учун 25 долларни ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги фонд Й Комбинатор дастурларида қатнашган ёки ҳозирда қатнашаётган асосчиларнинг стартапларига сармоя киритиш орқали 200 миллион долларгача маблағ йиғишни режалаштирган. Бироқ бунинг учун мазкур стартаплар ўз акцияларини сотишга розилик бериши керак бўлади. Оддий чакана инвесторлар ушбу фонд акцияларини харид қилишлари мумкин бўлса-да, улар стартапларнинг ўзида бевосита улушга эга бўлмайдилар.

Фонд фаолияти ва комиссия тўловлари

Инвесторлар фонд акцияларини эркин савдо қилишлари мумкин, аммо Й Комбинатор компаниялари йирик муваффақиятларга эришган тақдирда қанча фойда олиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Фонд венчур бозорида одатий бўлган 2/20 комиссия тизимини қўллашни ният қилган. Компаниянинг билдиришича, Robinhood'га тегишли бўлинма соф даромаднинг 2 фоизи миқдорида бошқарув тўлови ва қўшимча харажатларни йиғиб, жами комиссияни 4 фоиздан бироз оширади.

Шунингдек, фонд Robinhood бўлинмасига даромаддан 20 фоиз миқдорида «карриед интерест» (каррй) тўлайди. Яни, агар Й Комбинатор компаниялари фондга даромад келтирадиган даражада муваффақиятли чиқиш қилса, ушбу бўлинма натижавий фойданинг бешдан бир қисмини олади. Шу билан бирга, одатдаги венчур фондларидан фарқли ўлароқ, РВИИ қолдиқ фойдани инвесторларга қайтариш бўйича аниқ муддатга эга эмас ва одатда 10 йил давом этадиган муддат бу ерда кўзда тутилмаган.

Олдинги тажрибалар ва хатарлар

Фонд нақд пул шаклида мунтазам дивидендлар тарқатишни вада қилмайди, шу сабабли инвесторлар асосан фонд акциялари нархининг ўсишидан келадиган даромадга таяниб қолишади. ixbt.com маълумотига кўра, Databricks, Меркор ва OpenAI каби йирик хусусий компаниялар акцияларини сотиб олиш учун тузилган Robinhood Вентурес Фунд И (NYSE: РВИ) фонди ҳам ўзининг 21 долларлик IPO нархидан юқорироқда савдо қилиниб келмоқда. Бироқ хатарлар ҳам йўқ эмас: май ойида 56 доллардан ошган РВИ акциялари ҳозирда 28 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Robinhood бунгача ҳам қимматли хусусий компаниялар номини молиявий маҳсулотлар билан боғлашга уринишлари ортидан танқидларга учраган эди. Масалан, 2025-йилда компания OpenAI ва SpaceX токенизация қилинган акциялари сифатида тақдим этилган крипто активларни сотган, OpenAI эса бунга қарши чиқиб, компания фаолиятида иштирок этмагани ва токенлар ҳеч қандай ҳақиқий улушни англатмаслигини маълум қилганди.

Бироқ янги РВИИ фонди ўша крипто маҳсулотидан фарқли ўлароқ, махсус мақсадли транспорт воситасига ўхшаб ишлайди ва ҳақиқий акцияларни сотиб олади. Бу эса Й Комбинатор нуфузига таяниб сармоя киритишни хоҳловчилар учун Силикон водийси услубидаги навбатдаги молиявий қадам бўлиши кутилмоқда.

RobinhoodЙ КомбинаторСтартапларИнвестицияТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди