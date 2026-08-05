Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтди

·47·Дунё
Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтди
Қисқача

106 ёшли британиялик Едит Хилл узоқ умр кўришига мустақил яшаш, шоколад ейиш ва байрам қилиш учун вақт топиш ёрдам берганини айтди. 1919 йилда туғилган Едит Иккинчи жаҳон уруши ва кейинги даврдаги кўплаб йирик тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган. У узоқ умрнинг муҳим шартларидан бири кундалик ҳаётдаги кичик қувончларни қадрлаш еканини таъкидлади. Едитнинг маслаҳатлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Британиялик 106 ёшли Эдит Хиллдан узоқ умр кўриш сирини сўрашганда, у жуда оддий жавоб беради. Унинг айтишича, мустақил яшаш, шоколад ейиш ва байрам қилиш учун вақт топиш ҳаётдан завқ олишга ёрдам берган.

1919 йилда туғилган Эдит Иккинчи жаҳон уруши ва кейинги даврдаги кўплаб йирик тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган. Шунга қарамай, у узоқ умрнинг асосий шартларидан бири кундалик ҳаётдаги кичик қувончларни қадрлаш деб ҳисоблайди.

Эдитнинг маслаҳатлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Унинг фикрича, бахтли яшаш учун доим мураккаб тартиблар шарт эмас. Баъзан яхши кайфият, мустақиллик ва севимли ширинликнинг ўзи ҳам кифоя.

Эдит Хилл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиЯпонияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди