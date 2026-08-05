Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтди
106 ёшли британиялик Едит Хилл узоқ умр кўришига мустақил яшаш, шоколад ейиш ва байрам қилиш учун вақт топиш ёрдам берганини айтди. 1919 йилда туғилган Едит Иккинчи жаҳон уруши ва кейинги даврдаги кўплаб йирик тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган. У узоқ умрнинг муҳим шартларидан бири кундалик ҳаётдаги кичик қувончларни қадрлаш еканини таъкидлади. Едитнинг маслаҳатлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Британиялик 106 ёшли Эдит Хиллдан узоқ умр кўриш сирини сўрашганда, у жуда оддий жавоб беради. Унинг айтишича, мустақил яшаш, шоколад ейиш ва байрам қилиш учун вақт топиш ҳаётдан завқ олишга ёрдам берган.
1919 йилда туғилган Эдит Иккинчи жаҳон уруши ва кейинги даврдаги кўплаб йирик тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган. Шунга қарамай, у узоқ умрнинг асосий шартларидан бири кундалик ҳаётдаги кичик қувончларни қадрлаш деб ҳисоблайди.
Эдитнинг маслаҳатлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Унинг фикрича, бахтли яшаш учун доим мураккаб тартиблар шарт эмас. Баъзан яхши кайфият, мустақиллик ва севимли ширинликнинг ўзи ҳам кифоя.
…