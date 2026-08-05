МакПав ва Лиқуид AI сунъий интеллект технологияларини қурилмаларга олиб келмоқда
МакПав ўз маҳсулотларида қурилманинг ўзида ишлайдиган сунъий интеллект моделларини жорий этиш учун Лиқуид AI билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Ҳамкорлик доирасида Эней ёрдамчиси такомиллаштирилиб, Элих инференсия тизими ва маҳаллий хотира ишлаб чиқилмоқда, бу эса сунъий интеллект ёрдамчилари ҳамда агентларидан интернетга уланмасдан фойдаланиш имконини беради.
Укриандаги машҳур МакПав дастурчилар компанияси ўз маҳсулотларини маҳаллий даражада ишлов бериладиган сунъий интеллект моделлари билан таъминлаш учун Лиқуид AI стартапи билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Ушбу ҳамкорлик доирасида фойдаланувчиларнинг махфийлиги ва хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, интернет тармоғига уланмаган ҳолда ҳам ишлайдиган илғор технологияларни яратиш кўзланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа технология нашрлари хабар беришича, МакПав компанияси ўтган йили эълон қилинган Эней деб номланган ўзининг сунъий интеллект ёрдамчисини янада такомиллаштирмоқда. Эндиликда Лиқуид AI билан биргаликда қурилманинг ўзида ишлайдиган Элих деб номланган инференция тизими ҳамда маҳаллий хотира тизими ишлаб чиқилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамчилари ва агент вазифаларидан оффлайн режимда ҳам фойдаланиш имконини беради.
Маҳаллий моделлар ва хавфсизлик устуворлигиЛиқуид AI бош директори ва асосчиларидан бири Ramин Ҳасанининг таъкидлашича, компания моделларни ўқитишдан олдин муайян қурилма архитектурасига мослаштирилган ечимларни танлайди. Бу эса бевосита қурилманинг ўзида ишловчи ҳамда маълумотлар хавфсизлигини кафолатловчи энг самарали интеллект версиясини яратишга имкон беради.
Гарчи Apple компанияси аллақачон ўз дастурчиларига маҳаллий моделларни тақдим этаётган бўлса-да, Лиқуид AI турлича имкониятлар ва юқори унумдорликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Шунингдек, фойдаланувчи киритган маълумотлар асосида мослашиб борадиган ва вақт ўтиши билан янада ақллироқ бўладиган махсус созлаш стеки ҳам барпо этилмоқда.
СетАпп платформаси ва келажакдаги режаларМакПав ўзининг 150 мингдан ортиқ тўловчи фойдаланувчисига эга бўлган СетАпп обунага асосланган иловалар дўконида сунъий интеллект иловаларига кўпроқ эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Ушбу мақсад йўлида платформа қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Маҳаллий қайта ишлаш архитектурасини ўрнатиш ва уни бошқа дастурчиларга ҳам тақдим этиш;
- Дастурчиларга ўз иловаларида қурилма ичидаги инференция технологиясидан фойдаланиш имкониятини бериш;
- Google каби компанияларнинг булутли моделларига ҳам кириш ҳуқуқини таъминлаб, ягона марказ вазифасини бажариш.
…