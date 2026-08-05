МакПав ва Лиқуид AI сунъий интеллект технологияларини қурилмаларга олиб келмоқда

·42·Техно
МакПав ва Лиқуид AI сунъий интеллект технологияларини қурилмаларга олиб келмоқда
Қисқача

МакПав ўз маҳсулотларида қурилманинг ўзида ишлайдиган сунъий интеллект моделларини жорий этиш учун Лиқуид AI билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Ҳамкорлик доирасида Эней ёрдамчиси такомиллаштирилиб, Элих инференсия тизими ва маҳаллий хотира ишлаб чиқилмоқда, бу эса сунъий интеллект ёрдамчилари ҳамда агентларидан интернетга уланмасдан фойдаланиш имконини беради.

Укриандаги машҳур МакПав дастурчилар компанияси ўз маҳсулотларини маҳаллий даражада ишлов бериладиган сунъий интеллект моделлари билан таъминлаш учун Лиқуид AI стартапи билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Ушбу ҳамкорлик доирасида фойдаланувчиларнинг махфийлиги ва хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, интернет тармоғига уланмаган ҳолда ҳам ишлайдиган илғор технологияларни яратиш кўзланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технология нашрлари хабар беришича, МакПав компанияси ўтган йили эълон қилинган Эней деб номланган ўзининг сунъий интеллект ёрдамчисини янада такомиллаштирмоқда. Эндиликда Лиқуид AI билан биргаликда қурилманинг ўзида ишлайдиган Элих деб номланган инференция тизими ҳамда маҳаллий хотира тизими ишлаб чиқилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамчилари ва агент вазифаларидан оффлайн режимда ҳам фойдаланиш имконини беради.

Маҳаллий моделлар ва хавфсизлик устуворлиги

Лиқуид AI бош директори ва асосчиларидан бири Ramин Ҳасанининг таъкидлашича, компания моделларни ўқитишдан олдин муайян қурилма архитектурасига мослаштирилган ечимларни танлайди. Бу эса бевосита қурилманинг ўзида ишловчи ҳамда маълумотлар хавфсизлигини кафолатловчи энг самарали интеллект версиясини яратишга имкон беради.

Гарчи Apple компанияси аллақачон ўз дастурчиларига маҳаллий моделларни тақдим этаётган бўлса-да, Лиқуид AI турлича имкониятлар ва юқори унумдорликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Шунингдек, фойдаланувчи киритган маълумотлар асосида мослашиб борадиган ва вақт ўтиши билан янада ақллироқ бўладиган махсус созлаш стеки ҳам барпо этилмоқда.

СетАпп платформаси ва келажакдаги режалар

МакПав ўзининг 150 мингдан ортиқ тўловчи фойдаланувчисига эга бўлган СетАпп обунага асосланган иловалар дўконида сунъий интеллект иловаларига кўпроқ эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Ушбу мақсад йўлида платформа қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Маҳаллий қайта ишлаш архитектурасини ўрнатиш ва уни бошқа дастурчиларга ҳам тақдим этиш;
  • Дастурчиларга ўз иловаларида қурилма ичидаги инференция технологиясидан фойдаланиш имкониятини бериш;
  • Google каби компанияларнинг булутли моделларига ҳам кириш ҳуқуқини таъминлаб, ягона марказ вазифасини бажариш.
Ҳозирги вақтда МакПав иловалар дўкони учун кредитга асосланган нархлаш тизимини ҳам синовдан ўтказмоқда. Унга кўра, фойдаланувчилар ўзларидаги кредитлар ва вазифанинг мураккаблигидан келиб чиққан ҳолда муайян миқдордаги сунъий интеллект амалиётларини бажаришлари мумкин бўлади.

МакПавЛиқуид AIСуний интеллектСетАппТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди