Jeff Bezos 4 миллиард долларлик Amazon акцияларини сотишни режалаштирмоқда

·39·Техно
Jeff Bezos 4 миллиард долларлик Amazon акцияларини сотишни режалаштирмоқда
Қисқача

Jeff Bezos АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига қиймати қарийб 4 миллиард долларга тенг 15 миллион дона Amazon аксиясини сотиш бўйича ҳужжатларни тақдим этди. Битимлар 2025-йил ноябр ойида қабул қилинган олдиндан тасдиқланган Руле 10b5-1 савдо режаси доирасида Morgan Stanley орқали амалга оширилади ва бу 2024-йил охиридан бери Безоснинг илк йирик аксия сотуви ҳисобланади.

Amazon асосчиси Jeff Bezos АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) қиймати қарийб 4 миллиард долларга тенг бўлган 15 миллион дона акцияни сотиш бўйича расмий ҳужжатларни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йирик битимлар Morgan Stanley орқали, 2025-йил ноябрь ойида қабул қилинган олдиндан тасдиқланган Руле 10b5-1 савдо режаси доирасида амалга оширилади. Бу тадбиркор томонидан 2024-йил охиридан бери амалга оширилаётган илк йирик акция сотуви ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур молиявий ҳаракат компания тарихидаги муҳим воқелик — Amazon бозор капитализацияси илк бор 3 триллион доллардан ошиб, дунёда бу маррага эришган тарихдаги бешинчи компанияга айланган даврга тўғри келди. Корпорация акцияларининг ўсиш суръати бозор кутилмаларидан юқори келган сўнгги чораклик молиявий ҳисобот эълон қилинганидан сўнг янада тезлашди. Жорий йил бошидан буён Amazon қимматли қоғозлари тахминан 20 фоизга қимматлашган бўлиб, бу С&П 500 индексининг 12 фоизлик ўсиш кўрсаткичидан сезиларли даражада юқоридир.

Молиявий муваффақият ва сунъий интеллектга инвестициялар

Компаниянинг охирги молиявий кўрсаткичлари таҳлилига кўра, иккинчи чоракда Amazon умумий тушуми 200 миллиард доллардан ошган. Шу билан бирга, операцион фойда тахминан 43 фоизга ўсиб, 27 миллиард долларга етган. Айниқса, булутли технологиялар йўналишига масъул бўлган AWS бўлинмаси юқори натижаларни қайд этиб, унинг тушуми 37 фоизга ошган ҳолда 42 миллиард доллардан ошди ва бу сўнгги икки йилдан ортиқ вақт ичидаги энг юқори чораклик ўсиш суръати бўлди.

Ушбу юқори кўрсаткичлар фонида компания келгусидаги инфратузилмани ривожлантириш режаларини ҳам эълон қилди. Amazon 2026-йил учун мўлжалланган капитал харажатлар прогнозини 200 миллиард доллардан 220 миллиард долларга оширди. Қилинган қўшимча инвестициялар сунъий интеллект хизматлари ҳамда замонавий булутли ҳисоблаш тизимлари учун зарур бўлган янги маълумотлар марказлари — дата-центрларни қуришга йўналтирилиши белгиланган.

Бозор муносабати ва акциядорлик мақоми

Jeff Bezosнинг акцияларни сотиши ҳақидаги хабар эълон қилингандан сўнг, Amazon қимматли қоғозлари тонгги савдоларда 2 фоиздан кўпроққа арзонлашди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай қисқа муддатли пасайиш ҳатто олдиндан режалаштирилган ва қонуний равишда тасдиқланган бўлса ҳам, инсайдерларнинг йирик битимлари ортидан бозорларда мунтазам кузатиладиган одатий ҳолатдир.

Қайд этилишича, ушбу савдо амалиётларига қарамай, Jeff Bezos Amazon компаниясининг энг йирик якка тартибдаги акциядори мақомини тўлиқ сақлаб қолади. Сотувга қўйилаётган қимматли қоғозлар тадбиркор томонидан компанияга асос солинган 1994-йилдан буён эгалл ишлаб келинаётган йирик акция пакети таркибига киради ва бу унинг корпорациядаги стратегик таъсирига таъсир кўрсатмайди.

AmazonJeff BezosАкцияБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди