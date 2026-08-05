Jeff Bezos 4 миллиард долларлик Amazon акцияларини сотишни режалаштирмоқда
Jeff Bezos АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига қиймати қарийб 4 миллиард долларга тенг 15 миллион дона Amazon аксиясини сотиш бўйича ҳужжатларни тақдим этди. Битимлар 2025-йил ноябр ойида қабул қилинган олдиндан тасдиқланган Руле 10b5-1 савдо режаси доирасида Morgan Stanley орқали амалга оширилади ва бу 2024-йил охиридан бери Безоснинг илк йирик аксия сотуви ҳисобланади.
Amazon асосчиси Jeff Bezos АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) қиймати қарийб 4 миллиард долларга тенг бўлган 15 миллион дона акцияни сотиш бўйича расмий ҳужжатларни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йирик битимлар Morgan Stanley орқали, 2025-йил ноябрь ойида қабул қилинган олдиндан тасдиқланган Руле 10b5-1 савдо режаси доирасида амалга оширилади. Бу тадбиркор томонидан 2024-йил охиридан бери амалга оширилаётган илк йирик акция сотуви ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур молиявий ҳаракат компания тарихидаги муҳим воқелик — Amazon бозор капитализацияси илк бор 3 триллион доллардан ошиб, дунёда бу маррага эришган тарихдаги бешинчи компанияга айланган даврга тўғри келди. Корпорация акцияларининг ўсиш суръати бозор кутилмаларидан юқори келган сўнгги чораклик молиявий ҳисобот эълон қилинганидан сўнг янада тезлашди. Жорий йил бошидан буён Amazon қимматли қоғозлари тахминан 20 фоизга қимматлашган бўлиб, бу С&П 500 индексининг 12 фоизлик ўсиш кўрсаткичидан сезиларли даражада юқоридир.
Молиявий муваффақият ва сунъий интеллектга инвестицияларКомпаниянинг охирги молиявий кўрсаткичлари таҳлилига кўра, иккинчи чоракда Amazon умумий тушуми 200 миллиард доллардан ошган. Шу билан бирга, операцион фойда тахминан 43 фоизга ўсиб, 27 миллиард долларга етган. Айниқса, булутли технологиялар йўналишига масъул бўлган AWS бўлинмаси юқори натижаларни қайд этиб, унинг тушуми 37 фоизга ошган ҳолда 42 миллиард доллардан ошди ва бу сўнгги икки йилдан ортиқ вақт ичидаги энг юқори чораклик ўсиш суръати бўлди.
Ушбу юқори кўрсаткичлар фонида компания келгусидаги инфратузилмани ривожлантириш режаларини ҳам эълон қилди. Amazon 2026-йил учун мўлжалланган капитал харажатлар прогнозини 200 миллиард доллардан 220 миллиард долларга оширди. Қилинган қўшимча инвестициялар сунъий интеллект хизматлари ҳамда замонавий булутли ҳисоблаш тизимлари учун зарур бўлган янги маълумотлар марказлари — дата-центрларни қуришга йўналтирилиши белгиланган.
Бозор муносабати ва акциядорлик мақомиJeff Bezosнинг акцияларни сотиши ҳақидаги хабар эълон қилингандан сўнг, Amazon қимматли қоғозлари тонгги савдоларда 2 фоиздан кўпроққа арзонлашди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай қисқа муддатли пасайиш ҳатто олдиндан режалаштирилган ва қонуний равишда тасдиқланган бўлса ҳам, инсайдерларнинг йирик битимлари ортидан бозорларда мунтазам кузатиладиган одатий ҳолатдир.
Қайд этилишича, ушбу савдо амалиётларига қарамай, Jeff Bezos Amazon компаниясининг энг йирик якка тартибдаги акциядори мақомини тўлиқ сақлаб қолади. Сотувга қўйилаётган қимматли қоғозлар тадбиркор томонидан компанияга асос солинган 1994-йилдан буён эгалл ишлаб келинаётган йирик акция пакети таркибига киради ва бу унинг корпорациядаги стратегик таъсирига таъсир кўрсатмайди.
…