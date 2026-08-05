Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлди

·67·Дунё
Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлди
Қисқача

Массачусец штати соҳилларида одатда учрамайдиган, узунлиги тахминан 1,5 метр бўлган ёш йўлбарс акуласи тутилиб, кейин денгизга қўйиб юборилди. Ҳодиса Кейп-Код яримороли соҳилларида ака-ука Нейт ва Нелсон Руеттнинг тунги балиқ ови вақтида юз берди. Мутахассислар йўлбарс акулаларининг шимолий ҳудудларда кўпроқ учрай бошлашини Атлантика океани сувларининг исиши ва иқлим ўзгариши билан изоҳламоқда.

АҚШнинг Массачусетс штати соҳилларида одатда учрамайдиган йўлбарс акуласи тутилиши олимлар эътиборини тортди. Мутахассислар бу ҳолат океан сувларининг исиши ва иқлим ўзгариши оқибатида денгиз экотизимида юз бераётган ўзгаришларнинг яна бир белгиси бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Ҳодиса Кейп-Код яримороли соҳилларида содир бўлган. Массачусетсда яшовчи ака-ука Нейт ва Нелсон Руэтт тунги балиқ ови вақтида қармоққа илинган жониворнинг йўлбарс акуласи эканини кўриб ҳайратда қолган. Нейт Руэттнинг айтишича, акуланинг танасидаги ўзига хос кўндаланг чизиқларни кўрган заҳоти унинг қайси турга мансублигини англаган. Кейинчалик улар узунлиги тахминан 1,5 метр бўлган ёш акулани яна денгизга қўйиб юборган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, йўлбарс акулалари одатда Кариб денгизи ва бошқа тропик ҳудудларда яшайди. Улар 4,5 метрдан ортиқ узунликка ва 635 килограммгача вазнга етиши мумкин. Бу тур денгиздаги энг йиртқич акулалардан бири ҳисобланади ва катта ёшдагилари инсон учун ҳам хавфли саналади, бироқ сабабсиз ҳужумлар жуда кам учрайди.

Erkak kishi tunda sayoz suvda kichik yo‘lbars akulasini ushlab turibdi.

Бостондаги Янги Англия аквариумининг илмий ходими Жон Чисҳолмнинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда шимолий ҳудудларда ёш йўлбарс акулалари кўпроқ учрай бошлаган. Олим буни Атлантика океани сувларининг исиши билан изоҳлаб, ҳудуд келажакда улар учун кўпайиш жойига айланиши мумкинлигини айтди.

Мутахассислар қайд этишича, иқлим ўзгариши туфайли нафақат йўлбарс акулалари, балки катта оқ акулалар ва қора денгиз окуни каби бошқа денгиз жониворлари ҳам тобора шимолий ҳудудларга силжимоқда. Олимлар бу жараён денгиз экотизимидаги муҳим ўзгаришлардан бири эканини таъкидламоқда.

МассачусетсКейп-КодБостонЯнги Англия аквариуми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиЯпонияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди