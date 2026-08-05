Ўйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғди
Гаме Индустрй Ҳардшип Фунд хайрия ташаббуси уч кун ичида 100 минг доллардан ортиқ маблағ тўплаб, дастлабки мақсадини бажаргач, йиғув миқдорини 200 минг долларга оширди ва аксияни яна 10 кунга узайтирди. Некрософт Гамес студияси ва Унитед Видеогаме Воркерс касаба уюшмаси (УВВ-КВА) томонидан ташкил этилган бу аксия доирасида фойдаланувчиларга минимал хайрия миқдори 10 долларни ташкил этган ҳолда умумий қиймати 1000 доллардан ошадиган 127 та ўйин тақдим эти…
Сўнгги йилларда жиддий қийинчиликларга дуч келаётган ўйин саноати ходимларини қўллаб-қувватлаш учун ташкил этилган Гаме Индустрй Ҳардшип Фунд хайрия тўплами атиги уч кун ичида 100 минг доллардан ортиқ маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу ташаббус Некрософт Гамес студияси ҳамда Унитед Видеогаме Воркерс касаба уюшмаси (УВВ-КВА) томонидан ҳаётга татбиқ этилган бўлиб, йиғилган маблағлар ишдан айрилган мутахассисларга йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, хайрия акцияси доирасида фойдаланувчиларга умумий қиймати 1000 доллардан ошадиган 127 та ўйин, жумладан, А Шорт Ҳике ва Аррангер лойиҳалари тақдим этилмоқда. Тўпламни олиш учун минимал хайрия миқдори 10 долларни ташкил қилади. Дастлабки мақсад – 100 минг доллар қисқа муддатда бажарилганидан сўнг, ташкилотчилар йиғув миқдорини 200 минг долларга оширдилар ва акцияни яна 10 кунга узайтирдилар.
Молиявий ёрдамни тақсимлаш тартибиТўпланган маблағлар АҚШ ва Канадада сўнгги икки йил ичида ишини йўқотган ўйин саноати ходимлари ўртасида УВВ-КВА касаба уюшмаси томонидан тақсимланмоқда. Ажратилаётган маблағлар солиқ, уй-жой ижараси, озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш каби кундалик зарур харажатларни қоплаш учун хизмат қилади.
Ёрдам олиш учун икки даражадаги қўллаб-қувватлаш механизми жорий этилган:
- кичик харажатлар учун 1000 доллардан кам миқдордаги тўловлар;
- қўшимча текширувни талаб қилувчи йирик харажатлар учун 1000 доллардан 5000 долларгача бўлган ёрдам.
Саноатдаги инқироз ва қисқартиришларУшбу хайрия ташаббуси бутун дунё бўйлаб ўйин индустрига таъсир кўрсатаётган кенг кўламли қисқартиришлар фонида юзага келди. Охирги бир неча йил мобайнида йирик студиялар мунтазам равишда оммавий ишдан бўшатишларни амалга ошириб келмоқда. Бунга яққол мисол қилиб, Xbox бўлинмалари ўз ходимларидан қарийб 3200 нафарини қисқартирганини келтириш мумкин.
Некрософт Гамес маълумотларига кўра, сўнгги икки йил ичида тармоқдаги мутахассисларнинг тахминан 33 фоизи ўз иш ўрнини йўқотган. Мутахассислар айрим компаниялар ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ҳамда сунъий интеллект технологиялари билан алмаштиришни режалаштираётгани сабабли вазият янада мураккаблашганини таъкидлашмоқда.
Ҳозирги кунда Унитед Видеогаме Воркерс фонди фаолияти асосан ушбу акция ва касаба уюшмаси аъзолик бадаллари эвазига молиялаштирилмоқда. Ташкилот вакиллари ҳозирча тўғридан-тўғри хайрияларни қабул қилмаётгани, бироқ келгусида бундай қўллаб-қувватлаш усулини жорий этиш имкониятларини ўрганаётганини маълум қилди. УВВ-КВА ўйин яратиш бозоридаги кескин ўзгаришлар шароитида ишчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда давом этмоқда.
…