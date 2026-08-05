Ўйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғди

·39·Техно
Ўйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғди
Қисқача

Гаме Индустрй Ҳардшип Фунд хайрия ташаббуси уч кун ичида 100 минг доллардан ортиқ маблағ тўплаб, дастлабки мақсадини бажаргач, йиғув миқдорини 200 минг долларга оширди ва аксияни яна 10 кунга узайтирди. Некрософт Гамес студияси ва Унитед Видеогаме Воркерс касаба уюшмаси (УВВ-КВА) томонидан ташкил этилган бу аксия доирасида фойдаланувчиларга минимал хайрия миқдори 10 долларни ташкил этган ҳолда умумий қиймати 1000 доллардан ошадиган 127 та ўйин тақдим эти…

Сўнгги йилларда жиддий қийинчиликларга дуч келаётган ўйин саноати ходимларини қўллаб-қувватлаш учун ташкил этилган Гаме Индустрй Ҳардшип Фунд хайрия тўплами атиги уч кун ичида 100 минг доллардан ортиқ маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу ташаббус Некрософт Гамес студияси ҳамда Унитед Видеогаме Воркерс касаба уюшмаси (УВВ-КВА) томонидан ҳаётга татбиқ этилган бўлиб, йиғилган маблағлар ишдан айрилган мутахассисларга йўналтирилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, хайрия акцияси доирасида фойдаланувчиларга умумий қиймати 1000 доллардан ошадиган 127 та ўйин, жумладан, А Шорт Ҳике ва Аррангер лойиҳалари тақдим этилмоқда. Тўпламни олиш учун минимал хайрия миқдори 10 долларни ташкил қилади. Дастлабки мақсад – 100 минг доллар қисқа муддатда бажарилганидан сўнг, ташкилотчилар йиғув миқдорини 200 минг долларга оширдилар ва акцияни яна 10 кунга узайтирдилар.

Молиявий ёрдамни тақсимлаш тартиби

Тўпланган маблағлар АҚШ ва Канадада сўнгги икки йил ичида ишини йўқотган ўйин саноати ходимлари ўртасида УВВ-КВА касаба уюшмаси томонидан тақсимланмоқда. Ажратилаётган маблағлар солиқ, уй-жой ижараси, озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш каби кундалик зарур харажатларни қоплаш учун хизмат қилади.

Ёрдам олиш учун икки даражадаги қўллаб-қувватлаш механизми жорий этилган:

  • кичик харажатлар учун 1000 доллардан кам миқдордаги тўловлар;
  • қўшимча текширувни талаб қилувчи йирик харажатлар учун 1000 доллардан 5000 долларгача бўлган ёрдам.

Саноатдаги инқироз ва қисқартиришлар

Ушбу хайрия ташаббуси бутун дунё бўйлаб ўйин индустрига таъсир кўрсатаётган кенг кўламли қисқартиришлар фонида юзага келди. Охирги бир неча йил мобайнида йирик студиялар мунтазам равишда оммавий ишдан бўшатишларни амалга ошириб келмоқда. Бунга яққол мисол қилиб, Xbox бўлинмалари ўз ходимларидан қарийб 3200 нафарини қисқартирганини келтириш мумкин.

Некрософт Гамес маълумотларига кўра, сўнгги икки йил ичида тармоқдаги мутахассисларнинг тахминан 33 фоизи ўз иш ўрнини йўқотган. Мутахассислар айрим компаниялар ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ҳамда сунъий интеллект технологиялари билан алмаштиришни режалаштираётгани сабабли вазият янада мураккаблашганини таъкидлашмоқда.

Ҳозирги кунда Унитед Видеогаме Воркерс фонди фаолияти асосан ушбу акция ва касаба уюшмаси аъзолик бадаллари эвазига молиялаштирилмоқда. Ташкилот вакиллари ҳозирча тўғридан-тўғри хайрияларни қабул қилмаётгани, бироқ келгусида бундай қўллаб-қувватлаш усулини жорий этиш имкониятларини ўрганаётганини маълум қилди. УВВ-КВА ўйин яратиш бозоридаги кескин ўзгаришлар шароитида ишчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда давом этмоқда.

ЎйинларДастурчиларХайрияМолиявий ёрдамКасаба уюшмаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди