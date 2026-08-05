Ferrari Амалфи Спидер Грецияда синовдан ўтди

·51·Авто
Ferrari Амалфи Спидер Грецияда синовдан ўтди
Қисқача

Ferrari Амалфи Спидер модели Грециянинг Пелопоннесе регионидаги тоғли йўлларда халқаро ОАВ вакиллари учун синовдан ўтказилди. Қиймати 227 000 фунт стерлинг бўлган автомобил Амалфи купесининг юмшоқ томли версияси бўлиб, янги бошловчи автоҳаваскорлар учун қулайлаштирилган. У 3855 куб см ҳажмли эгизак турболи V8 двигателга эга бўлиб, 3000 айланиш/дақиқада 631 от кучи ишлаб чиқаради.

ixbt.com маълумотига кўра, Маранеллонинг энг сўнгги автомобилларидан бири бўлган Ferrari Амалфи Спидер модели Грециянинг Пелопоннесе регионидаги тоғли йўлларида халқаро ОАВ намояндалари учун синовдан ўтказилди. Қиймати 227 000 фунт стерлингни ташкил этувчи бу очиқ турдаги спорткар компаниянинг замонавий қаторидаги энг енгил ва эркин руҳдаги автомобиллардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Синов жараёни EO66 трассасининг қаровсизроқ туюладиган, Олигйртос тоғлари бўйлаб ўтувчи қисмида ташкил этилди. Ушбу ҳудуд ўзининг арча ва қарағай ўрмонлари, оҳактош қоялари ҳамда асфальтдан иборат бурилишли йўллари билан ажралиб туради. Қизиғи шундаки, йўл бўйлаб асалари қутилари кўп учраб, бу ерда маҳаллий аҳоли учун табиий асал етиштирилади.

Техник имкониятлар ва юрак қисми

Амалфи Спидер — бу Амалфи купесининг юмшоқ томли версияси бўлиб, у янги бошловчи автоҳаваскорлар учун мўлжалланган. Ferrari муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу моделни бошқариш имкон қадар осонлаштирилган. Компания автомобилни ўзгарувчан дунёда янги мижозларни жалб қилиш ва уларни Маранелло афсонаси билан таништириш учун қулай бошланғич нуқта сифатида тақдим этмоқда.

Бироқ, автомобилнинг техник хусусиятлари унинг оддий “ўқув” машинаси эмаслигини кўрсатади. У қисқа база, ўткир рул бошқаруви ва 3855 куб см ҳажмли эгизак турболи V8 двигателига эга. Мазкур куч агрегати 3000 айланиш/дақиқадаёқ 631 от кучи ва улкан тортиш кучини тақдим этади ҳамда ҳар қачонгидан ҳам тезроқ ишлайди.

Янги Расе режими ва бошқарув

Модел конструкциясидаги муҳим янгиликлардан бири бу янги Расе режимидир. Унга кўра, электрон барқарорлик тизимларининг аралашуви аввалги Рома Спидер моделига нисбатан камайтирилган. Бу эса ҳайдовчига автомобил қувватини тўлиқ ҳис қилиш ва тоғ йўлларида янада эркин ҳаракатланиш имконини беради.

Мутахассисларнинг фикрича, Амалфи Спидер гарчи янги бошланувчилар учун мослаштирилган бўлса-да, ўзининг динамик хусусиятлари ва кучли двигател базаси туфайли чинакам спорткар ишқибозларини бефарқ қолдирмайди. У бренднинг бошқа қудратли моделларига нисбатан анча қулай ва бошқаришга осон муқобил сифатида гавдаланади.

FerrariАмалфи СпидерАвтомобилларСуперкарСинов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаКеча, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин