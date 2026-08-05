Ferrari Амалфи Спидер Грецияда синовдан ўтди
Ferrari Амалфи Спидер модели Грециянинг Пелопоннесе регионидаги тоғли йўлларда халқаро ОАВ вакиллари учун синовдан ўтказилди. Қиймати 227 000 фунт стерлинг бўлган автомобил Амалфи купесининг юмшоқ томли версияси бўлиб, янги бошловчи автоҳаваскорлар учун қулайлаштирилган. У 3855 куб см ҳажмли эгизак турболи V8 двигателга эга бўлиб, 3000 айланиш/дақиқада 631 от кучи ишлаб чиқаради.
ixbt.com маълумотига кўра, Маранеллонинг энг сўнгги автомобилларидан бири бўлган Ferrari Амалфи Спидер модели Грециянинг Пелопоннесе регионидаги тоғли йўлларида халқаро ОАВ намояндалари учун синовдан ўтказилди. Қиймати 227 000 фунт стерлингни ташкил этувчи бу очиқ турдаги спорткар компаниянинг замонавий қаторидаги энг енгил ва эркин руҳдаги автомобиллардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Синов жараёни EO66 трассасининг қаровсизроқ туюладиган, Олигйртос тоғлари бўйлаб ўтувчи қисмида ташкил этилди. Ушбу ҳудуд ўзининг арча ва қарағай ўрмонлари, оҳактош қоялари ҳамда асфальтдан иборат бурилишли йўллари билан ажралиб туради. Қизиғи шундаки, йўл бўйлаб асалари қутилари кўп учраб, бу ерда маҳаллий аҳоли учун табиий асал етиштирилади.
Техник имкониятлар ва юрак қисмиАмалфи Спидер — бу Амалфи купесининг юмшоқ томли версияси бўлиб, у янги бошловчи автоҳаваскорлар учун мўлжалланган. Ferrari муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу моделни бошқариш имкон қадар осонлаштирилган. Компания автомобилни ўзгарувчан дунёда янги мижозларни жалб қилиш ва уларни Маранелло афсонаси билан таништириш учун қулай бошланғич нуқта сифатида тақдим этмоқда.
Бироқ, автомобилнинг техник хусусиятлари унинг оддий “ўқув” машинаси эмаслигини кўрсатади. У қисқа база, ўткир рул бошқаруви ва 3855 куб см ҳажмли эгизак турболи V8 двигателига эга. Мазкур куч агрегати 3000 айланиш/дақиқадаёқ 631 от кучи ва улкан тортиш кучини тақдим этади ҳамда ҳар қачонгидан ҳам тезроқ ишлайди.
Янги Расе режими ва бошқарувМодел конструкциясидаги муҳим янгиликлардан бири бу янги Расе режимидир. Унга кўра, электрон барқарорлик тизимларининг аралашуви аввалги Рома Спидер моделига нисбатан камайтирилган. Бу эса ҳайдовчига автомобил қувватини тўлиқ ҳис қилиш ва тоғ йўлларида янада эркин ҳаракатланиш имконини беради.
Мутахассисларнинг фикрича, Амалфи Спидер гарчи янги бошланувчилар учун мослаштирилган бўлса-да, ўзининг динамик хусусиятлари ва кучли двигател базаси туфайли чинакам спорткар ишқибозларини бефарқ қолдирмайди. У бренднинг бошқа қудратли моделларига нисбатан анча қулай ва бошқаришга осон муқобил сифатида гавдаланади.
…