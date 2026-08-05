Челси Раё Валекано ҳимоячиси трансферини якунламоқда
Лондоннинг Челси клуби Раё Валекано сафида тўп сураётган 28 ёшли ҳимоячи Пеп Чаваррирани тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга трансфер қилишни якунламоқда. Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоа учун бу мавсумдаги учинчи ҳимоячи хариди бўлиб, бунгача Аталантадан Марко Палестра ва Кристал Пеласдан Максенс Лакруа олиб келинган.
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансферлар мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, Раё Валекано сафида тўп сураётган ҳимоячи Пеп Чаваррирани ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. ESPN ва Пресс Ассосиатион хабарига кўра, 28 ёшли чап қанот ҳимоячисининг трансфери инглиз клубига тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушиши кутилмоқда. Мазкур келишув бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоанинг таркибини янгилаш ва ҳимоя чизиғидаги рақобатни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда ўз жамоаси билан Конференциялар лигаси финалига қадар етиб борган Чаваррика сўнгги йилларда Европа скаутлари эътиборини тортиб келаётган эди. У Реал Сарагоса клубидан 2022 йилда кўчиб ўтганидан бери олий дивизионда тўрт мавсум тажриба тўплади. Футболчининг келиши Челси жамоасининг трансфер сиёсатида янги бурилиш ясаб, асосий Европа чемпионатларида ўзини кўрсатиб улгурган тажрибали ўйинчиларга устунлик берилаётганини кўрсатади.
Таркибни янгилаш ва тажрибали футболчилар стратегиясиХаби Алонсо қўл остида Челси ўтган даврлардагидан фарқли ўлароқ, кийиниш хонасига етакчилик фазилатларини олиб кира оладиган тажрибали футболчиларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Аввалроқ жамоага Брайтон сафидан 35 ёшли ҳужумчи Денни Уелбек ҳамда Брентфорддан кетган 36 ёшли Жордан Хендерсон келиб қўшилган эди. Чаварринининг трансфери эса бу мавсумдаги учинчи ҳимоячи хариди бўлади, чунки бунгача июль ойида Аталантадан Марко Палестра ва ўтган ҳафтада Кристал Пеласдан Максенс Лакруа трансфер қилинганди.
Испаниялик футболчининг харид қилиниши Челси мураббийлар штабига тактик эркинлик беради. Чаваррир анъанавий тўрт нафар ҳимоячидан иборат чизиқда ҳам, Хаби Алонсо тез-тез қўллайдиган кенгроқ схемалардаги қанот вингери вазифасида ҳам бирдек самарали ҳаракат қила олади. Бу эса жамоанинг мавсум давомидаги ўйин услубини рақибларга мослаб ўзгартириш имкониятини кенгайтиради.
Кадрлар алмашинуви ва футболчиларнинг кетишиЁзги трансфер ойнаси давомида Челси таркибида кескин ўзгаришлар рўй бериб, клуб маошлар фондини қисқартириш ва Хаби Алонсонинг тактик талабларига мослашиш мақсадида бир қатор таниқли ўйинчилар билан хайрлашди. Жумладан, Марк Кукуреля Реал Мадрид сафига йўл олган бўлса, тарбияланувчи Тревоҳ Чалоба Италиянинг Комо клубига доимий асосда ўтди. Чалоба у ерда афсонавий Сескк Фабрегас бошчилигидаги жамоанинг Чемпионлар лигасидаги тарихий дебютига тайёргарлик кўришига ёрдам беради.
Goal.com маълумотларига кўра, мазкур трансферлар қаторида Тирик Жорж ва Андрей Сантос ҳам ёзги танаффус даврида клубни тарк этишган. Жамоани тарк этган футболчиларнинг кўплиги раҳбарият ўзгаришларга қатъий бел боғлаганини ва таркибдаги мувозанатни тиклаш учун тубдан ўзгаришлар зарурлигини англаганини кўрсатади. Пеп Чаварринининг келиши эса бу узоқ муддатли ва кенг қамровли лойиҳанинг навбатдаги қисми бўлиб хизмат қилади.
…