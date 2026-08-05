Челси Раё Валекано ҳимоячиси трансферини якунламоқда

·41·Спорт
Челси Раё Валекано ҳимоячиси трансферини якунламоқда
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби Раё Валекано сафида тўп сураётган 28 ёшли ҳимоячи Пеп Чаваррирани тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга трансфер қилишни якунламоқда. Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоа учун бу мавсумдаги учинчи ҳимоячи хариди бўлиб, бунгача Аталантадан Марко Палестра ва Кристал Пеласдан Максенс Лакруа олиб келинган.

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансферлар мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, Раё Валекано сафида тўп сураётган ҳимоячи Пеп Чаваррирани ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. ESPN ва Пресс Ассосиатион хабарига кўра, 28 ёшли чап қанот ҳимоячисининг трансфери инглиз клубига тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушиши кутилмоқда. Мазкур келишув бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоанинг таркибини янгилаш ва ҳимоя чизиғидаги рақобатни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда ўз жамоаси билан Конференциялар лигаси финалига қадар етиб борган Чаваррика сўнгги йилларда Европа скаутлари эътиборини тортиб келаётган эди. У Реал Сарагоса клубидан 2022 йилда кўчиб ўтганидан бери олий дивизионда тўрт мавсум тажриба тўплади. Футболчининг келиши Челси жамоасининг трансфер сиёсатида янги бурилиш ясаб, асосий Европа чемпионатларида ўзини кўрсатиб улгурган тажрибали ўйинчиларга устунлик берилаётганини кўрсатади.

Таркибни янгилаш ва тажрибали футболчилар стратегияси

Хаби Алонсо қўл остида Челси ўтган даврлардагидан фарқли ўлароқ, кийиниш хонасига етакчилик фазилатларини олиб кира оладиган тажрибали футболчиларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Аввалроқ жамоага Брайтон сафидан 35 ёшли ҳужумчи Денни Уелбек ҳамда Брентфорддан кетган 36 ёшли Жордан Хендерсон келиб қўшилган эди. Чаварринининг трансфери эса бу мавсумдаги учинчи ҳимоячи хариди бўлади, чунки бунгача июль ойида Аталантадан Марко Палестра ва ўтган ҳафтада Кристал Пеласдан Максенс Лакруа трансфер қилинганди.

Испаниялик футболчининг харид қилиниши Челси мураббийлар штабига тактик эркинлик беради. Чаваррир анъанавий тўрт нафар ҳимоячидан иборат чизиқда ҳам, Хаби Алонсо тез-тез қўллайдиган кенгроқ схемалардаги қанот вингери вазифасида ҳам бирдек самарали ҳаракат қила олади. Бу эса жамоанинг мавсум давомидаги ўйин услубини рақибларга мослаб ўзгартириш имкониятини кенгайтиради.

Кадрлар алмашинуви ва футболчиларнинг кетиши

Ёзги трансфер ойнаси давомида Челси таркибида кескин ўзгаришлар рўй бериб, клуб маошлар фондини қисқартириш ва Хаби Алонсонинг тактик талабларига мослашиш мақсадида бир қатор таниқли ўйинчилар билан хайрлашди. Жумладан, Марк Кукуреля Реал Мадрид сафига йўл олган бўлса, тарбияланувчи Тревоҳ Чалоба Италиянинг Комо клубига доимий асосда ўтди. Чалоба у ерда афсонавий Сескк Фабрегас бошчилигидаги жамоанинг Чемпионлар лигасидаги тарихий дебютига тайёргарлик кўришига ёрдам беради.

Goal.com маълумотларига кўра, мазкур трансферлар қаторида Тирик Жорж ва Андрей Сантос ҳам ёзги танаффус даврида клубни тарк этишган. Жамоани тарк этган футболчиларнинг кўплиги раҳбарият ўзгаришларга қатъий бел боғлаганини ва таркибдаги мувозанатни тиклаш учун тубдан ўзгаришлар зарурлигини англаганини кўрсатади. Пеп Чаварринининг келиши эса бу узоқ муддатли ва кенг қамровли лойиҳанинг навбатдаги қисми бўлиб хизмат қилади.

ЧелсиПеп ЧаваррираХаби АлонсоТрансферларРаё Валекано
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда