Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳиндистонда юк машинаси ҳайдовчиси йўл ҳаракати назоратидан қочишга уриниб, хавфли ҳаракат содир этди. Маълум бўлишича, у қарама-қарши йўлга чиқиб кетиб, ортидан қуваётганларни чалғитиш мақсадида машинасидаги тошларни атайлаб йўлга тўкиб юборган.
Натижада йўл вақтинча ёпилиб, ҳаракат қатнови издан чиққан. Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари йўлни белкураклар ёрдамида тозалашга мажбур бўлишган. Бу эса транспорт оқимида тирбандлик юзага келишига сабаб бўлган.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик бундай хатти-ҳаракатни ўта хавфли ва масъулиятсизлик деб баҳоламоқда. Ҳозирда қочиб кетган ҳайдовчини аниқлаш ва қўлга олиш бўйича қидирув ишлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…