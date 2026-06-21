Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтарди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Украина Президенти Владимир Зеленский Полшанинг “Оқ бургут” орденини қайтарганини маълум қилди.
У Telegram саҳифасида мукофот почта орқали юборилганини билдириб, суратларни ҳам эълон қилган.
Зеленскийнинг айтишича, 2023 йилда ушбу орден Украина халқи ва армиясига қаратилган эътироф сифатида қабул қилинган эди.
Шу билан бирга, у Украина Полша халқининг қўллаб-қувватлови ва ҳамкорлиги учун миннатдор эканини таъкидлади.
Аввалроқ Полша Президенти Карол Навроский тарихий баҳслар фонида Зеленскийни ушбу мукофотдан маҳрум қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…