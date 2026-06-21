Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтарди

·0·Дунё
Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтарди

Украина Президенти Владимир Зеленский Полшанинг “Оқ бургут” орденини қайтарганини маълум қилди.

У Telegram саҳифасида мукофот почта орқали юборилганини билдириб, суратларни ҳам эълон қилган.

Зеленскийнинг айтишича, 2023 йилда ушбу орден Украина халқи ва армиясига қаратилган эътироф сифатида қабул қилинган эди.

Шу билан бирга, у Украина Полша халқининг қўллаб-қувватлови ва ҳамкорлиги учун миннатдор эканини таъкидлади.

Аввалроқ Полша Президенти Карол Навроский тарихий баҳслар фонида Зеленскийни ушбу мукофотдан маҳрум қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБоливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 09:39Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқдаҚарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқдаБугун, 08:53Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиДубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиБугун, 08:24Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиТуркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиКеча, 21:53Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиИстанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиКеча, 21:48Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиЛондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиКеча, 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди