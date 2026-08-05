Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқда

·37·Спорт
Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқда
Қисқача

Муҳаммад Салоҳ Туркияга етиб келди ва «Trabzonspor» билан шартнома имзолашдан олдин тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда. Томонлар икки йиллик келишув бўйича принсипиал келишиб олгани, футболчига жами 34 миллион евро кафолатланган маош тўланиши мумкинлиги хабар қилинган, аммо бу маълумотлар клуб томонидан расман тасдиқланмаган. Салоҳ «Ливерпул»даги фаолиятини 442 та учрашув, 257 та гол ва 120 та голли узатма билан якунлаган.

Муҳаммад Салоҳ фаолиятидаги янги босқични бошлаш учун Туркияга етиб келди. 34 ёшли мисрлик ҳужумчи «Трабзонспор» билан шартнома имзолашдан олдин тиббий кўрикдан ўтиши ва келишувнинг сўнгги расмиятчиликларини якунлаши кутилмоқда.

Клуб футболчининг келганини тасдиқлаб, унинг сафаридан суратларни эълон қилди. Салоҳнинг Туркияда пайдо бўлиши сўнгги кунлардаги трансфер хабарларини жиддий босқичга олиб чиқди, аммо якуний имзо ҳақидаги расмий баёнот ҳали кутилмоқда.

Трансфер сўнгги босқичга кирди

«Трабзонспор» 4 август куни эркин агент мақомидаги Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар бошланганини расман маълум қилган эди.

Клуб президенти Эртуғрул Доған ўша пайтда келишув ҳали тўлиқ якунланмаганини, футболчи аввал Истанбулда тиббий кўрикдан ўтиб, кейин Трабзонга йўл олишини айтган. Унинг билдиришича, шартнома имзоланиши 6 август куни амалга ошиши мумкин.

Салоҳнинг Туркияга келиши музокараларда асосий масалалар ҳал қилинганидан дарак беради. Энди тиббий текширув, шартномани имзолаш ва келишув шартларини расман эълон қилиш қолган.

Футболда трансфер айнан шу босқичда ҳам тўхтаб қолиши мумкин. Шу боис клубнинг якуний баёноти чиқмагунича «Салоҳ расман ўтди» эмас, «имзо чекиш учун келди» деган ифода ҳуқуқий ва журналистик жиҳатдан тўғрироқ.

Икки йиллик шартнома ва 34 миллион евро

Фабрицио Романо ва қатор Европа нашрлари томонлар икки йиллик келишув бўйича принципиал келишиб олганини хабар қилмоқда.

Тарқалган маълумотларга кўра, мисрлик футболчи ҳар бир мавсум учун 17 миллион евродан, икки йилда жами 34 миллион евро кафолатланган маош олиши мумкин. Бироқ «Трабзонспор» шартнома муддати, маош, бонуслар ва имиж ҳуқуқларига оид рақамларни ҳозирча расман тасдиқлагани йўқ.

Шу сабаб 34 миллион еврони якуний ва расмий сумма сифатида эмас, музокаралардан хабардор манбалар тарқатган маълумот сифатида қабул қилиш лозим. Аниқ молиявий шартлар клубнинг биржага тақдим этадиган расмий ахборотида очиқланиши кутилмоқда.

«Трабзонспор» учун оддий трансфер эмас

Салоҳ билан шартнома имзоланиши «Трабзонспор» тарихидаги энг катта трансферлардан бири бўлади. Гап фақат майдонда гол ура оладиган тажрибали ҳужумчи ҳақида кетмаяпти.

Мисрлик юлдузнинг келиши:

— клубнинг халқаро танилишига;
— ҳомийлик шартномалари қийматига;
— либос ва атрибутика савдосига;
Туркия Суперлигасининг хориждаги аудиториясига таъсир қилиши мумкин.

«Трабзонспор» ўтган мавсум Туркия чемпионатида учинчи ўринни эгаллади ва янги мавсумда Европа лигасининг плей-офф босқичида иштирок этади. Салоҳдек катта ўйинлар тажрибасига эга футболчи клубнинг ички чемпионат ва Европа майдонидаги мақсадларини ўзгартириши мумкин.

Шу билан бирга, 34 ёшли футболчи учун белгиланаётган юқори маош клуб зиммасига катта молиявий масъулият ҳам юклайди. Трансфернинг муваффақияти фақат голлар билан эмас, Салоҳнинг жамоа ўйини, тижорий даромад ва Европа мусобақаларидаги натижаларга таъсири билан баҳоланади.

«Ливерпул»да қолдирган мероси

Муҳаммад Салоҳ «Ливерпул»даги тўққиз йиллик фаолиятини 442 та учрашув, 257 та гол ва 120 та голли узатма билан якунлади. У клуб тарихида фақат Иан Раш ва Рожер Ҳантдан камроқ гол урган.

Мисрлик ҳужумчи мерсисайдликлар билан саккизта йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида:

— икки марта Англия Премьер-лигаси;
— УЕФА Чемпионлар лигаси;
— Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати;
— Англия кубоги;
— икки марта Лига кубоги;
— УЕФА Суперкубоги бор.

Салоҳ «Ливерпул»ни шартномаси якунланганидан сўнг эркин агент сифатида тарк этди. Бу «Трабзонспор» трансфер учун бошқа клубга компенсация тўламаслигини, аммо футболчининг маоши ва бошқа шартларга катта маблағ ажратишини англатади.

Энди барча эътибор расмий имзога

Салоҳнинг Туркияга келиши трансфер атрофидаги асосий шубҳаларни деярли бартараф этди. Шунга қарамай, жараённинг энг муҳим қисми — тиббий кўрик ва имзоланган шартноманинг расман эълон қилиниши ҳали олдинда.

Агар барча расмиятчиликлар режадагидек ўтса, Муҳаммад Салоҳ яқин соатлар ёки кунларда «Трабзонспор» футболчиси сифатида таништирилади. Шундан кейингина унинг Туркия Суперлигасидаги янги даври расман бошланганини айтиш мумкин бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Муҳаммад СалоҳТрабзонспорТуркияИстанбулФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Бугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда