Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқда
Муҳаммад Салоҳ Туркияга етиб келди ва «Trabzonspor» билан шартнома имзолашдан олдин тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда. Томонлар икки йиллик келишув бўйича принсипиал келишиб олгани, футболчига жами 34 миллион евро кафолатланган маош тўланиши мумкинлиги хабар қилинган, аммо бу маълумотлар клуб томонидан расман тасдиқланмаган. Салоҳ «Ливерпул»даги фаолиятини 442 та учрашув, 257 та гол ва 120 та голли узатма билан якунлаган.
Муҳаммад Салоҳ фаолиятидаги янги босқични бошлаш учун Туркияга етиб келди. 34 ёшли мисрлик ҳужумчи «Трабзонспор» билан шартнома имзолашдан олдин тиббий кўрикдан ўтиши ва келишувнинг сўнгги расмиятчиликларини якунлаши кутилмоқда.
Клуб футболчининг келганини тасдиқлаб, унинг сафаридан суратларни эълон қилди. Салоҳнинг Туркияда пайдо бўлиши сўнгги кунлардаги трансфер хабарларини жиддий босқичга олиб чиқди, аммо якуний имзо ҳақидаги расмий баёнот ҳали кутилмоқда.
Трансфер сўнгги босқичга кирди
«Трабзонспор» 4 август куни эркин агент мақомидаги Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар бошланганини расман маълум қилган эди.
Клуб президенти Эртуғрул Доған ўша пайтда келишув ҳали тўлиқ якунланмаганини, футболчи аввал Истанбулда тиббий кўрикдан ўтиб, кейин Трабзонга йўл олишини айтган. Унинг билдиришича, шартнома имзоланиши 6 август куни амалга ошиши мумкин.
Салоҳнинг Туркияга келиши музокараларда асосий масалалар ҳал қилинганидан дарак беради. Энди тиббий текширув, шартномани имзолаш ва келишув шартларини расман эълон қилиш қолган.
Футболда трансфер айнан шу босқичда ҳам тўхтаб қолиши мумкин. Шу боис клубнинг якуний баёноти чиқмагунича «Салоҳ расман ўтди» эмас, «имзо чекиш учун келди» деган ифода ҳуқуқий ва журналистик жиҳатдан тўғрироқ.
Икки йиллик шартнома ва 34 миллион евро
Фабрицио Романо ва қатор Европа нашрлари томонлар икки йиллик келишув бўйича принципиал келишиб олганини хабар қилмоқда.
Тарқалган маълумотларга кўра, мисрлик футболчи ҳар бир мавсум учун 17 миллион евродан, икки йилда жами 34 миллион евро кафолатланган маош олиши мумкин. Бироқ «Трабзонспор» шартнома муддати, маош, бонуслар ва имиж ҳуқуқларига оид рақамларни ҳозирча расман тасдиқлагани йўқ.
Шу сабаб 34 миллион еврони якуний ва расмий сумма сифатида эмас, музокаралардан хабардор манбалар тарқатган маълумот сифатида қабул қилиш лозим. Аниқ молиявий шартлар клубнинг биржага тақдим этадиган расмий ахборотида очиқланиши кутилмоқда.
«Трабзонспор» учун оддий трансфер эмас
Салоҳ билан шартнома имзоланиши «Трабзонспор» тарихидаги энг катта трансферлардан бири бўлади. Гап фақат майдонда гол ура оладиган тажрибали ҳужумчи ҳақида кетмаяпти.
Мисрлик юлдузнинг келиши:
— клубнинг халқаро танилишига;
— ҳомийлик шартномалари қийматига;
— либос ва атрибутика савдосига;
— Туркия Суперлигасининг хориждаги аудиториясига таъсир қилиши мумкин.
«Трабзонспор» ўтган мавсум Туркия чемпионатида учинчи ўринни эгаллади ва янги мавсумда Европа лигасининг плей-офф босқичида иштирок этади. Салоҳдек катта ўйинлар тажрибасига эга футболчи клубнинг ички чемпионат ва Европа майдонидаги мақсадларини ўзгартириши мумкин.
Шу билан бирга, 34 ёшли футболчи учун белгиланаётган юқори маош клуб зиммасига катта молиявий масъулият ҳам юклайди. Трансфернинг муваффақияти фақат голлар билан эмас, Салоҳнинг жамоа ўйини, тижорий даромад ва Европа мусобақаларидаги натижаларга таъсири билан баҳоланади.
«Ливерпул»да қолдирган мероси
Муҳаммад Салоҳ «Ливерпул»даги тўққиз йиллик фаолиятини 442 та учрашув, 257 та гол ва 120 та голли узатма билан якунлади. У клуб тарихида фақат Иан Раш ва Рожер Ҳантдан камроқ гол урган.
Мисрлик ҳужумчи мерсисайдликлар билан саккизта йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида:
— икки марта Англия Премьер-лигаси;
— УЕФА Чемпионлар лигаси;
— Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати;
— Англия кубоги;
— икки марта Лига кубоги;
— УЕФА Суперкубоги бор.
Салоҳ «Ливерпул»ни шартномаси якунланганидан сўнг эркин агент сифатида тарк этди. Бу «Трабзонспор» трансфер учун бошқа клубга компенсация тўламаслигини, аммо футболчининг маоши ва бошқа шартларга катта маблағ ажратишини англатади.
Энди барча эътибор расмий имзога
Салоҳнинг Туркияга келиши трансфер атрофидаги асосий шубҳаларни деярли бартараф этди. Шунга қарамай, жараённинг энг муҳим қисми — тиббий кўрик ва имзоланган шартноманинг расман эълон қилиниши ҳали олдинда.
Агар барча расмиятчиликлар режадагидек ўтса, Муҳаммад Салоҳ яқин соатлар ёки кунларда «Трабзонспор» футболчиси сифатида таништирилади. Шундан кейингина унинг Туркия Суперлигасидаги янги даври расман бошланганини айтиш мумкин бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…