Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилди

·25·Жамият
Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилди
Қисқача

Тошкент вилоятидаги «Навоий» чегара божхона постида тилла қуймалари ва катта миқдордаги нақд валютани ноқонуний олиб чиқишга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Биринчи ҳолатда аёл гўдак фарзандининг таглиги орасига қарийб 200 грамм оғирликдаги икки дона тилла қуймасини яширган, шунингдек, 70 грамм заргарлик буюмларини олиб чиқишга уринган. Иккинчи ҳолатда қўшни давлат фуқароси 14 ёшли қизининг кийимлари остига 40 минг АҚШ долларини яширган.

Тошкент вилоятида жойлашган «Навоий» чегара божхона постида болалардан фойдаланган ҳолда тилла қуймалари ва йирик миқдордаги нақд валютани мамлакатдан ноқонуний олиб чиқишга бўлган икки уриниш фош этилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси раиси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.

Қайд этилишича, Ўзбекистондан чиқиб кетаётган аёл ўзининг гўдак фарзанди таглиги орасига қарийб 200 грамм оғирликдаги икки дона тилла қуймасини яширган ҳолда давлат чегарасидан олиб ўтишга уринган. Божхона ходимлари томонидан ўтказилган текширув давомида ушбу қонунбузарлик аниқланган.

Бундан ташқари, аёлнинг шахсий буюмлари кўздан кечирилганда божхона назоратига тақдим этилмаган, умумий оғирлиги 70 грамм бўлган заргарлик буюмлари ҳам топилган. Маълум қилинишича, мамлакатдан олиб чиқишга уринилган тилла қуймалари ва тақинчоқларнинг умумий қиймати қарийб 450 миллион сўмни ташкил этган.

Яна бир ҳолатда эса қўшни давлат фуқароси 14 ёшли қизининг кийимлари остига 40 минг АҚШ доллари миқдоридаги нақд пулни яшириб, уни чегара орқали олиб чиқишга уринган. Бироқ мазкур қонунбузарлик ҳам божхона ходимлари томонидан ўз вақтида аниқланиб, унинг олди олинган.

Эслатиб ўтиш жоизки, амалдаги тартибга кўра, жисмоний шахслар Ўзбекистондан 100 миллион сўмга тенг ёки ундан ошмайдиган миқдордаги нақд валютани божхона қоидаларига риоя қилган ҳолда чекловсиз олиб чиқиши мумкин. Мазкур тартиб мамлакат резидентлари ва норезидент жисмоний шахслари учун бир хил амал қилади.

Шунингдек, қонунчиликка мувофиқ, вояга етмаган шахсни ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этишга жалб қилиш жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади. Бундай ҳуқуқбузарлик учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 бараваридан 30 бараваригача жарима қўлланилиши мумкин. Агар вояга етмаган шахс жиноят содир этишга жалб қилинган бўлса, айбдор шахс 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.

Ҳозирда мазкур икки ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан суриштирув ишлари давом эттирилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар барча ҳолатларга ҳуқуқий баҳо бериш жараёнини олиб бормоқда.

НавоиТошкентЎзбекистонҲусан Тангриев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиЎзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиБугун, 14:02Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиЖиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиБугун, 13:44Фарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаФарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:21Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиЯрим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиБугун, 13:07Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиБугун, 10:50Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда