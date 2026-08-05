Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?
Фабио Каннаваро йиллик маоши 4 миллион евро екани ҳақидаги хабарни рад етди ва мураббийлар штабидаги айрим мутахассисларга ўз чўнтагидан ҳақ тўлаётганини маълум қилди. Ҳужумчилар билан ишлайдиган Роландо Бянки еса миллий жамоага маош талаб қилмасдан қўшилган. Каннаваро ва ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Ерматов бу рақамни инкор қилган бўлса-да, шартноманинг аниқ молиявий шартлари ошкор етилмаган.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз маоши ҳақида тарқалган хабарларни яна бир бор рад этди. Италиялик мутахассис йилига 4 миллион евро олиши ҳақидаги рақам ҳақиқатга мос эмаслигини айтиб, мураббийлар штаби билан боғлиқ кутилмаган тафсилотни ҳам очиқлади.
Каннаваронинг сўзларига кўра, у штабдаги айрим мутахассислар меҳнатига шахсий маблағидан ҳақ тўламоқда. Ҳужумчилар билан ишлайдиган Роландо Бянки эса миллий жамоага маош талаб қилмасдан қўшилган.
«Менинг маошим 4 миллион евро эмас»
5 август куни Ўзбекистон футбол ассоциациясида ўтказилган матбуот анжуманида Каннаварога ОАВда кенг тарқалган маош миқдори ҳақида савол берилди.
Мураббий жавобида 4 миллион евро ҳақидаги маълумотни қатъий рад этди.
«Менинг маошим 4 миллион евро эмас. Ҳатто мураббийлар штабидаги айрим мутахассисларнинг маошини ўз чўнтагимдан тўлайман. Ёрдамчи мураббийим Роландо Бянки эса умуман текинга ишлаш учун келган», — деди Каннаваро.
Италиялик мутахассис шартномада белгиланган ҳақиқий сумма қанча эканини очиқламади. Шу боис унинг йиллик маоши ҳозир ҳам расман маълум эмас.
4 миллион евро рақами қаердан пайдо бўлган?
Жаҳон чемпионати арафасида айрим хорижий нашрлар Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоасида йилига 4 миллион евро маош олишини ёзган эди. Испаниянинг AS нашри уни мундиалдаги энг кўп ҳақ олувчи мураббийлар қаторига киритиб, фақат Карло Анчелотти, Томас Тухель ва Юлиан Нагельсманн ундан кўпроқ даромад олишини билдирган.
Бироқ бу рақам Ўзбекистон футбол ассоциацияси томонидан тасдиқланмаган. ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳам аввалроқ 4 миллион евро ҳақидаги маълумотни рад этиб, ҳақиқий сумма унинг «ярмининг ярми ҳам эмас»лигини айтганди.
Шартноманинг молиявий шартлари ошкор қилинмагани турли тахминлар учун йўл очган. Каннаваронинг янги баёноти эса 4 миллион евролик рақамни яна бир бор шубҳа остига қўйди.
Роландо Бянки терма жамоада нима иш қилади?
Италиялик собиқ ҳужумчи Роландо Бянки 2026 йил май ойида Ўзбекистон миллий жамоаси мураббийлар штабига жалб қилинган. Унга ҳужумчилар билан алоҳида ишлаш вазифаси юклатилган.
Бянки футболчилик фаолияти давомида «Аталанта», «Режжина», «Манчестер Сити», «Торино», «Болонья» ва «Мальорка» каби клубларда ўйнаган. Айниқса, Италия чемпионатидаги тўпурарлик тажрибаси сабаб у Элдор Шомуродов ва миллий жамоанинг бошқа ҳужумчилари билан ишлаш учун таклиф этилган.
Каннаваронинг айтишича, Бянки Ўзбекистонга молиявий манфаатдан кўра жаҳон чемпионатида ишлаш ва мураббийлик тажрибасини ошириш мақсадида келган.
Штаб харажатини мураббийнинг ўзи тўлаши нимани англатади?
Каннаваро айрим ёрдамчиларига ўз ҳисобидан ҳақ тўлаётганини айтди, аммо қайси мутахассислар ва қанча миқдорда эканини очиқламади.
Бу ҳолат мураббий ўз иш услубига мос, ишончли мутахассисларни штабга қўшишни истагани, бироқ уларнинг барчаси ЎФА билан тўғридан-тўғри молиявий шартнома тузмаганини англатиши мумкин.
Шу билан бирга, ушбу баёнот Каннаваронинг ўзи ва бутун мураббийлар штаби учун ажратилган маблағни аралаштириб юбормаслик кераклигини кўрсатади. ОАВда тилга олинган йирик сумма фақат бош мураббий маоши эмас, штаб харажатлари ёки шартноманинг умумий қиймати билан боғлиқ бўлган бўлиши ҳам мумкин. Аммо бу эҳтимолни тасдиқловчи расмий маълумот эълон қилинмаган.
Мундиалдан кейин Каннаварога босим кучайди
Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий жамоасини 2025 йил октябрида қабул қилиб олган. ЎФА у билан мамлакат тарихидаги илк жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш учун шартнома имзолаган эди.
2026 йилги мундиалда Ўзбекистон «К» гуруҳида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушиб, учала учрашувда ҳам мағлуб бўлди. Жамоа икки гол урди ва ўз дарвозасидан 11 та тўп ўтказиб юборди.
Дебют муваффақиятсиз якунланганидан кейин мураббийнинг иши, жамоа тайёргарлиги ва шартнома қиймати яна муҳокама марказига чиқди. Каннаваро эса натижага қарамай, Ўзбекистон футболи узоқ муддатли ривожланишга, академиялар ва ёш футболчиларга кўпроқ сармоя киритишга муҳтожлигини таъкидлаб келмоқда.
Ҳақиқий маош ҳали ҳам сирлигича қолмоқда
Каннаваро 4 миллион евро ҳақидаги хабарни рад этди, Равшан Эрматов ҳам бу рақам ҳақиқатдан анча йироқлигини айтган. Аммо ЎФА ва мураббий ўртасидаги шартноманинг аниқ молиявий шартлари жамоатчиликка очиқланмаган.
Шу сабаб ҳозирги кунда ишонч билан айтиш мумкин бўлган ягона хулоса шу: Каннаваронинг йиллик маоши 4 миллион евро экани расман тасдиқланмаган ва уни мураббийнинг ўзи ҳам инкор қилмоқда.
Энди муҳокама фақат Каннаваро қанча маош олиши атрофида эмас, миллий жамоа Осиё Кубогигача қандай ўзгариши ва италиялик мутахассис мундиалдаги сабоқлардан қандай фойдаланиши устида кечади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…