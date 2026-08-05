АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугади

·84·Дунё
АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугади
Қисқача

АҚШ армияси Ерон билан беш ойдан бери давом етаётган можаро давомида АТАКМС ва ПрСМ ракеталарининг деярли барчасини сарфлаб юборган. Икки манба ушбу қуроллар захираси "деярли тўлиқ" тугаганини билдирган, бироқ омборларда қанча ракета қолгани ошкор қилинмаган.

АҚШ армияси Эрон билан беш ойдан бери давом этаётган ҳарбий можаро давомида узоқ масофага юқори аниқликда зарба берувчи ракеталар захирасининг катта қисмини сарфлаб юборган. Бу ҳақда вазиятдан хабардор уч манбага таяниб, “Reuters” маълум қилди.

Нашр маълумотларига кўра, АҚШ армияси ер усти нишонларини йўқ қилишга мўлжалланган ATACMS ва PrSM ракеталарининг деярли барчасидан фойдаланган. Икки манба ушбу қуроллар захираси “деярли тўлиқ” тугаганини билдирган. Бироқ АҚШ омборларида айнан қанча ракета қолганига оид аниқ рақамлар ошкор қилинмаган.

ATACMS узоқ масофадан туриб нишонларга аниқ зарба бериш имконини берувчи ракета тизими бўлиб, ундан Украина ҳам Россия ҳудудидаги айрим нишонларга қарши фойдаланган. PrSM эса ATACMS ўрнини босиши кутилayotgan янги авлод ракетаси ҳисобланади.

Ҳарбий экспертларнинг фикрича, қиймати 1 миллион доллардан ошадиган бундай ракеталар АҚШ учун нафақат Эрон билан можаро, балки келажакда Хитой билан юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий қарама-қаршилик нуқтаи назаридан ҳам стратегик аҳамиятга эга.

“Reuters” манбаларининг таъкидлашича, можаронинг кутилганидан узоқ давом этиши АҚШ қурол-яроғ захираларига босимни кучайтирган. Шу сабабли Вашингтон камайиб бораётган ракета арсеналини қайта тўлдириш чораларини кўрмоқда.

Жумладан, Raytheon компанияси Пентагон билан Tomahawk ракеталарини ишлаб чиқаришни сезиларли даражада оширишни кўзда тутувчи кўп йиллик келишувга эришган. Бу АҚШнинг ракета захираларини тиклашга қаратилган кенгроқ саъй-ҳаракатларининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда.

АҚШЭронХитойРейтерРейтеон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиЯпонияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди