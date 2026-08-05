АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугади
АҚШ армияси Ерон билан беш ойдан бери давом етаётган можаро давомида АТАКМС ва ПрСМ ракеталарининг деярли барчасини сарфлаб юборган. Икки манба ушбу қуроллар захираси "деярли тўлиқ" тугаганини билдирган, бироқ омборларда қанча ракета қолгани ошкор қилинмаган.
АҚШ армияси Эрон билан беш ойдан бери давом этаётган ҳарбий можаро давомида узоқ масофага юқори аниқликда зарба берувчи ракеталар захирасининг катта қисмини сарфлаб юборган. Бу ҳақда вазиятдан хабардор уч манбага таяниб, “Reuters” маълум қилди.
Нашр маълумотларига кўра, АҚШ армияси ер усти нишонларини йўқ қилишга мўлжалланган ATACMS ва PrSM ракеталарининг деярли барчасидан фойдаланган. Икки манба ушбу қуроллар захираси “деярли тўлиқ” тугаганини билдирган. Бироқ АҚШ омборларида айнан қанча ракета қолганига оид аниқ рақамлар ошкор қилинмаган.
ATACMS узоқ масофадан туриб нишонларга аниқ зарба бериш имконини берувчи ракета тизими бўлиб, ундан Украина ҳам Россия ҳудудидаги айрим нишонларга қарши фойдаланган. PrSM эса ATACMS ўрнини босиши кутилayotgan янги авлод ракетаси ҳисобланади.
Ҳарбий экспертларнинг фикрича, қиймати 1 миллион доллардан ошадиган бундай ракеталар АҚШ учун нафақат Эрон билан можаро, балки келажакда Хитой билан юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий қарама-қаршилик нуқтаи назаридан ҳам стратегик аҳамиятга эга.
“Reuters” манбаларининг таъкидлашича, можаронинг кутилганидан узоқ давом этиши АҚШ қурол-яроғ захираларига босимни кучайтирган. Шу сабабли Вашингтон камайиб бораётган ракета арсеналини қайта тўлдириш чораларини кўрмоқда.
Жумладан, Raytheon компанияси Пентагон билан Tomahawk ракеталарини ишлаб чиқаришни сезиларли даражада оширишни кўзда тутувчи кўп йиллик келишувга эришган. Бу АҚШнинг ракета захираларини тиклашга қаратилган кенгроқ саъй-ҳаракатларининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда.
…