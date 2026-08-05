Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этди

·27·Жамият
Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этди
Қисқача

Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 5 август куни 75 ёшида вафот етди. У турли йилларда Ўзбекистон телерадиокомитети, “Саодат” журнали ва “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасида фаолият юритган, шунингдек, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати бўлган. Шоира “Ҳаёт завқи”, “Менинг баҳорим”, “Хизр булоғи”, “Тонгга қасам” ва бошқа шеърий тўпламларни яратган.

Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 5 август куни 75 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси маълум қилди.

Шарифа Салимова 1951 йил 30 декабрда Тошкент вилоятининг Паркент туманида туғилган. У Тошкент давлат университетининг журналистика факультетини тамомлаган. Шоира турли йилларда Ўзбекистон телерадиокомитети, “Саодат” журнали ҳамда “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасида фаолият юритган. Шунингдек, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати сифатида ҳам ишлаган.

У “Ҳаёт завқи”, “Менинг баҳорим”, “Хизр булоғи”, “Тонгга қасам”, “Гиёҳлар билан тиллашган инсон” ва “Ватан суврати” каби шеърий тўпламларни яратган. Шарифа Салимова хорижий ва қўшни халқлар шоирлари ижодидан ҳам ўзбек тилига таржималар қилган.

Шоира 1994 йилда “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими” фахрий унвони билан тақдирланган. Эътиборлиси, жорий йилнинг 28 май куни унга “Ўзбекистон халқ шоири” юксак фахрий унвони топширилган . Шарифа Салимовага 2018 йил “Меҳнат шуҳрати” ордени берилган.

Унинг “Қаддингни тик тут, аёл”, “Ватан”, “Давлатли султоним менинг”, “Қўрқитар”, “Ачом-ачом қиласиз” ва бошқа шеърлари хонанда Юлдуз Усмонова ижросида қўшиқ қилиб куйланган.

Жаноза аср намозидан сўнг Чиғатой масжидида ўқилади.

Шарифа СалимоваЎзбекистонТошкентЮлдуз Усмонова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиЧегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиБугун, 14:07Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиЖиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиБугун, 13:44Фарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаФарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:21Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиЯрим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиБугун, 13:07Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиБугун, 10:50Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда