Тўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этди

·38·Дунё
Тўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этди

Фожиали ҳодиса Аргентинада бўлиб ўтган ҳаваскорлар футбол учрашуви вақтида юз берди.

Ўйин давомида тўп ўсмирнинг кўкрагига қаттиқ зарб билан теккан. Шу заҳоти у қичқириб юбориб, майдонга йиқилган. Бир неча сониядан сўнг ўрнидан турган бўлса-да, орадан кўп ўтмай яна майсазорга қулаб тушган. Шундан кейин унда талваса (тутқаноқ) аломатлари кузатилган.

Воқеа жойига дарҳол шифокорлар етиб келиб, ёш футболчини шошилинч тарзда шифохонага олиб йўл олишган. Афсуски, йўл давомида унинг юраги тўхтаб қолган. Шифокорлар жонлантириш чораларини кўрган бўлсалар-да, ўсмирнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Мутахассислар тахминига кўра, бу ҳолатга “юрак чайқалиши” — тиббиётда "commotio cordis" деб аталувчи кам учрайдиган, бироқ ўта хавфли ҳодиса сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бунда кўкрак қафасининг чап томонига тушган кучли зарба юрак ритмини издан чиқариб, кутилмаган ўлимга олиб келади.

Аргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиОлмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиБугун, 12:28Арман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиАрман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиБугун, 12:05Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтардиЗеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтардиБугун, 09:44Боливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБоливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 09:39Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқдаҚарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқдаБугун, 08:53Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиДубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиБугун, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди