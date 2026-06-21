Тўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этди
Фожиали ҳодиса Аргентинада бўлиб ўтган ҳаваскорлар футбол учрашуви вақтида юз берди.
Ўйин давомида тўп ўсмирнинг кўкрагига қаттиқ зарб билан теккан. Шу заҳоти у қичқириб юбориб, майдонга йиқилган. Бир неча сониядан сўнг ўрнидан турган бўлса-да, орадан кўп ўтмай яна майсазорга қулаб тушган. Шундан кейин унда талваса (тутқаноқ) аломатлари кузатилган.
Воқеа жойига дарҳол шифокорлар етиб келиб, ёш футболчини шошилинч тарзда шифохонага олиб йўл олишган. Афсуски, йўл давомида унинг юраги тўхтаб қолган. Шифокорлар жонлантириш чораларини кўрган бўлсалар-да, ўсмирнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Мутахассислар тахминига кўра, бу ҳолатга “юрак чайқалиши” — тиббиётда "commotio cordis" деб аталувчи кам учрайдиган, бироқ ўта хавфли ҳодиса сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бунда кўкрак қафасининг чап томонига тушган кучли зарба юрак ритмини издан чиқариб, кутилмаган ўлимга олиб келади.
…