Британия автомобил бозори пандемиядан кейинги энг яхши июль ойини қайд этди

·38·Авто
Британия автомобил бозори пандемиядан кейинги энг яхши июль ойини қайд этди
Қисқача

Буюк Британияда июл ойида 156 571 та янги автомобил рўйхатга олиниб, савдо ҳажми КОВИД-19 пандемиясидан бери энг юқори кўрсаткичга етди. Соф электромобиллар савдоси 44,5 фоизга ошиб, 43 106 тани ташкил этди, плуг-ин гидридлар савдоси 33,6 фоизга ўсиб 23 359 тага, конвенсионал гидридлар савдоси эса 11,6 фоизга кўпайиб 20 711 тага етди.

Буюк Британияда июль ойи янги автомобиллар савдоси бўйича КОВИД-19 пандемиясидан бери энг юқори кўрсаткични қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўсиш асосан электромобиллар, плуг-ин гидридлар ва оддий гидридли транспорт воситалари савдосининг сезиларли даражада ошгани эвазига таъминланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ўтган ой давомида мамлакатда жами 156 571 та янги автомобил рўйхатга олинган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,7 фоизга кўп бўлиб, 2019-йил июльида қайд этилган 157 580 та кўрсаткичга жуда яқин келди. Мутахассислар бу тикланишни замонавий экологик тоза технологияларга бўлган талабнинг ортиши билан изоҳламоқда.

Электрлаштирилган автомобиллар бозорни эгалламоқда

Ҳисобот даврида соф электромобиллар (EV) рўйхатга олиниши ўтган йилнинг июльига нисбатан 44,5 фоизга ошиб, 43 106 тага етди. Натижада, жорий йил бошидан бери сотилган ҳар тўртта янги автомобилдан бири электромобилга тўғри келмоқда. Шунга қарамай, бу кўрсаткич ҳукумат томонидан нол-эмиссия автомобиллари (ЗEV) мандати доирасида белгиланган 33 фоизлик мақсадли кўрсаткичдан ҳали ҳам пастлигича қолмоқда.

Автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) раҳбарининг таъкидлашича, электромобиллар савдосининг ўсиши ҳукуматнинг махсус грант дастурлари ва дилерлик чегирмалари билан боғлиқ. Шунингдек, Эрон уруши фонида бензин ва дизел ёқилғиси нархининг кескин қимматлашуви харидорларни электромобиллар ҳамда гидридларга эътибор қаратишга мажбур қилган бўлиши мумкин.

Анъанавий бензинли автомобиллар улуши қисқармоқда

Плуг-ин гидридлар (PHEV) савдоси йиллик ҳисобда 33,6 фоизга ошиб, 23 359 тани ташкил этди. Шунингдек, ўз-ўзидан қувватланувчи конвенсионал гидридлар савдоси 11,6 фоизга ўсиб, 20 711 тага етди. Шу билан бирга, соф бензинли автомобиллар бозори сезиларли даражада пасайиш кузатди.

Бензинли автомобиллар савдоси 66 271 тадан 62 799 тага тушиб, 5,2 фоизга қисқарди. Гарчи улар Британия бозорида ҳали ҳам асосий улушга эгалик қилса-да, уларнинг бозор улуши ўтган йилги 47,3 фоиздан 40,1 фоизгача пасайиб кетди. Бу шуни англатадики, фақат электр қувватида юра оладиган электрлаштирилган машиналар илк бор Буюк Британиядаги барча янги автомобил савдосининг ярмидан кўпини ташкил қилди.

Саноатдаги муаммолар ва келажак режалари

СММТ раҳбари Майк Ховес бозордаги бу ўсиш узоқ давом эта олмаслиги ҳақида огоҳлантирди. Унинг фикрича, автоишлаб чиқарувчилар ЗEV мандати талабларини бажариш учун электромобилларга улкан чегирмалар тақдим этишга мажбур бўлаётгани сабабли миллиардлаб маблағ йўқотмоқда. Ховес ҳукуматни ЗEV мандати бўйича кўриб чиқиш жараёнини тезлаштиришга чақирган.

Транспорт йўналишидаги тадқиқотлар билан шуғулланувчи Нев Аутомотиве ташкилоти эса ЗEV мандати тизимидаги кредит-банк ва кредит-савдо имкониятларини ҳисобга олганда, савдолар белгиланган режалардан олдинда бораётганини қайд этди. Буюк Британия 2035-йилга бориб янги ички ёнув двигателли (ICE) автомобиллар савдосини тўлиқ тўхтатишни режалаштирган.

ЭлектромобилБуюк БританияАвтомобил бозориГидридЗEV мандати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаКеча, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин