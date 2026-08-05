Британия автомобил бозори пандемиядан кейинги энг яхши июль ойини қайд этди
Буюк Британияда июл ойида 156 571 та янги автомобил рўйхатга олиниб, савдо ҳажми КОВИД-19 пандемиясидан бери энг юқори кўрсаткичга етди. Соф электромобиллар савдоси 44,5 фоизга ошиб, 43 106 тани ташкил этди, плуг-ин гидридлар савдоси 33,6 фоизга ўсиб 23 359 тага, конвенсионал гидридлар савдоси эса 11,6 фоизга кўпайиб 20 711 тага етди.
Буюк Британияда июль ойи янги автомобиллар савдоси бўйича КОВИД-19 пандемиясидан бери энг юқори кўрсаткични қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўсиш асосан электромобиллар, плуг-ин гидридлар ва оддий гидридли транспорт воситалари савдосининг сезиларли даражада ошгани эвазига таъминланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ўтган ой давомида мамлакатда жами 156 571 та янги автомобил рўйхатга олинган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,7 фоизга кўп бўлиб, 2019-йил июльида қайд этилган 157 580 та кўрсаткичга жуда яқин келди. Мутахассислар бу тикланишни замонавий экологик тоза технологияларга бўлган талабнинг ортиши билан изоҳламоқда.
Электрлаштирилган автомобиллар бозорни эгалламоқдаҲисобот даврида соф электромобиллар (EV) рўйхатга олиниши ўтган йилнинг июльига нисбатан 44,5 фоизга ошиб, 43 106 тага етди. Натижада, жорий йил бошидан бери сотилган ҳар тўртта янги автомобилдан бири электромобилга тўғри келмоқда. Шунга қарамай, бу кўрсаткич ҳукумат томонидан нол-эмиссия автомобиллари (ЗEV) мандати доирасида белгиланган 33 фоизлик мақсадли кўрсаткичдан ҳали ҳам пастлигича қолмоқда.
Автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) раҳбарининг таъкидлашича, электромобиллар савдосининг ўсиши ҳукуматнинг махсус грант дастурлари ва дилерлик чегирмалари билан боғлиқ. Шунингдек, Эрон уруши фонида бензин ва дизел ёқилғиси нархининг кескин қимматлашуви харидорларни электромобиллар ҳамда гидридларга эътибор қаратишга мажбур қилган бўлиши мумкин.
Анъанавий бензинли автомобиллар улуши қисқармоқдаПлуг-ин гидридлар (PHEV) савдоси йиллик ҳисобда 33,6 фоизга ошиб, 23 359 тани ташкил этди. Шунингдек, ўз-ўзидан қувватланувчи конвенсионал гидридлар савдоси 11,6 фоизга ўсиб, 20 711 тага етди. Шу билан бирга, соф бензинли автомобиллар бозори сезиларли даражада пасайиш кузатди.
Бензинли автомобиллар савдоси 66 271 тадан 62 799 тага тушиб, 5,2 фоизга қисқарди. Гарчи улар Британия бозорида ҳали ҳам асосий улушга эгалик қилса-да, уларнинг бозор улуши ўтган йилги 47,3 фоиздан 40,1 фоизгача пасайиб кетди. Бу шуни англатадики, фақат электр қувватида юра оладиган электрлаштирилган машиналар илк бор Буюк Британиядаги барча янги автомобил савдосининг ярмидан кўпини ташкил қилди.
Саноатдаги муаммолар ва келажак режалариСММТ раҳбари Майк Ховес бозордаги бу ўсиш узоқ давом эта олмаслиги ҳақида огоҳлантирди. Унинг фикрича, автоишлаб чиқарувчилар ЗEV мандати талабларини бажариш учун электромобилларга улкан чегирмалар тақдим этишга мажбур бўлаётгани сабабли миллиардлаб маблағ йўқотмоқда. Ховес ҳукуматни ЗEV мандати бўйича кўриб чиқиш жараёнини тезлаштиришга чақирган.
Транспорт йўналишидаги тадқиқотлар билан шуғулланувчи Нев Аутомотиве ташкилоти эса ЗEV мандати тизимидаги кредит-банк ва кредит-савдо имкониятларини ҳисобга олганда, савдолар белгиланган режалардан олдинда бораётганини қайд этди. Буюк Британия 2035-йилга бориб янги ички ёнув двигателли (ICE) автомобиллар савдосини тўлиқ тўхтатишни режалаштирган.
…