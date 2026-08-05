Солиқ қарзи сабаб фермер хўжалигига тегишли BYD автомашинаси хатланди

·52·Жамият
Солиқ қарзи сабаб фермер хўжалигига тегишли BYD автомашинаси хатланди
Қисқача

Дўстлик туманида солиқ қарздорлигини белгиланган муддатда бартараф этмаган фермер хўжалигига тегишли BYD русумли енгил автомашина хатловга олинди. Давлат ижрочилари автомашинага нисбатан тасарруф этиш ҳуқуқини чеклади. Қарздорлик ихтиёрий равишда қопланмаса, мол-мулкка нисбатан қонунчиликда назарда тутилган кейинги ижро чоралари қўлланилиши мумкин.

Бюронинг Дўстлик туман бўлими иш юритувида бўлган солиқ қарздорлигини ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати юзасидан амалга оширилган мажбурий ижро ҳаракатлари давомида қарздор фермер хўжалиги томонидан суд ҳужжати талаблари белгиланган муддатда бажарилмагани аниқланди.

Ижро ҳужжатининг ўз вақтида таъминланмагани муносабати билан давлат ижрочилари томонидан қарздорга тегишли қимматбаҳо мол-мулк аниқланиб, BYD русумли енгил автомашина қонунчиликда белгиланган тартибда хатловга олинди.

Мазкур автомашина қарздорликни қоплаш ва суд ҳужжати ижросини таъминлаш мақсадида хатланиб, унга нисбатан тасарруф этиш ҳуқуқи чекланди. Қарздор томонидан қарздорлик ихтиёрий равишда бартараф этилмаган тақдирда, мол-мулкка нисбатан қонунчиликда назарда тутилган кейинги ижро чоралари қўлланилиши мумкин.

BYDДўстлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиРоссия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиБугун, 06:07Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиБугун, 06:03Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиБугун, 05:42«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилдиКеча, 22:5910 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушландиКеча, 21:3521 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунландиКеча, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди