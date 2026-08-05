Зоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилди
Зомин туманида ноқонуний барпо этилган қурилма суд қарори асосида бузилди. Давлат ижрочилари ижро ҳужжатини бажариш учун белгиланган тартибда мажбурий чораларни кўрди. Ижро ҳаракатлари мутасадди ташкилотлар иштирокида қонунчилик талабларига мувофиқ тўлиқ якунланди.
Бюронинг Зомин туман бўлими иш юритувида бўлган ноқонуний қурилмани бузиш тўғрисидаги ижро ҳужжати юзасидан мажбурий ижро ҳаракатлари қонун талаблари асосида амалга оширилди.
Давлат ижрочилари томонидан суд қарори ижросини таъминлаш мақсадида белгиланган тартибда тегишли чоралар кўрилиб, ноқонуний барпо этилган қурилма бузилди ҳамда ижро ҳужжати амалда таъминланди.
Мажбурий ижро жараёнлари давомида қонунчилик талабларига қатъий риоя қилиниб, тегишли мутасадди ташкилотлар иштирокида ижро ҳаракатлари тўлиқ якунланди.
Ижро ҳаракатлари давомида суд ҳужжатларида белгиланган талабларнинг амалда бажарилиши таъминланиб, қонунийлик тамойилларига қатъий амал қилинди.
…