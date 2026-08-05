Муҳаммад Салах кутилмаганда Trabzonspor жамоасига ўтди

·83·Спорт
Муҳаммад Салах кутилмаганда Trabzonspor жамоасига ўтди
Қисқача

Муҳаммад Салах Ливерпул сафидаги фаолиятини якунлаб, Туркия Суперлигаси вакили Trabzonspor билан икки йиллик шартнома имзолади. Клуб унга йилига 17 миллион евро даромадни ўз ичига олган таклиф берди ва Салах Туркия чемпионатининг энг кўп маош олувчи футболчисига айланди. Мисрлик ҳужумчи янги жамоасида Трабзон шаҳрининг ҳудудий коди бўлган 61-рақамни танлади.

Ливерпул сафидаги фаолиятига якун ясаган Муҳаммад Салах ўз келажаги борасидаги барча миш-мишларга нуқта қўйиб, Туркия Суперлигаси вакили Trabzonspor билан шартнома имзолади. Мисрлик юлдузнинг ушбу кутилмаган трансфери футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди ва мухбирлар эътиборини дарҳол ўзига тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри хабар қилишича, ўтган мавсум охирида Ливерпул билан хайрлашган ҳужумчи хизматига Европа ва Яқин Шарқнинг бир нечта жамоалари қизиқиш билдирган эди. Дастлаб Besiktas клуби асосий даъвогар сифатида кўрилган бўлса-да, молиявий қийинчиликлар туфайли музокаралар охирига етмаган.

Рекорд даромад ва янги чақирув

Trabzonspor раҳбарияти тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун йилига 17 миллион евро миқдоридаги даромадни ўз ичига олган жозибали таклифни тақдим этди. Ушбу молиявий шартнома натижасида Салах Туркия чемпионатининг энг кўп маош олувчи футболчисига айланди.

Икки йиллик битим имзолаган тажрибали футболчи трансфери расман эълон қилингач, жамоанинг янги либосида кўриниш берди. Бироқ мухлислар эътиборини нафақат трансфернинг ўзи, балки унинг янги либосидаги рақам ҳам қаттиқ қизиқтирди.

Маданий аҳамиятга эга рақам

Ливерпул сафида 11-рақам, Миср терма жамоасида эса 10-рақам остида тўп суриб ўрганган ҳужумчи янги жамоасида 61-рақамни танлади. Бу рақам Трабзон шаҳрининг ҳудудий коди бўлиб, маҳаллий маданиятда ўта муҳим рамзий маънога эга.

Ушбу рақамнинг аҳамияти шунчалик баландки, маҳаллий ишқибозлар ҳар бир учрашувнинг 61-дақиқасини ўзига хос шоуга айлантириб, стадионни мушакбозлик ва қизғин ҳайқириқлар билан тўлдиришади. Салахдан аввал ҳам ушбу рақам остида бир қатор футболчилар ҳаракат қилган.

Ҳозирча 61-рақам унинг мавсум давомидаги расмий рақами бўлиб қолиши ёки шунчаки тақдимот маросими учун танлангани аниқ эмас. Trabzonspor клуби ижтимоий тармоқлар орқали футболчининг Истанбулдаги аэропортга етиб келиш вақти ва трансфер тафсилотларини ўз вақтида эълон қилиб борди.

Муҳаммад СалахTrabzonsporЛиверпулТуркия СуперлигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда