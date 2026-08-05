Виктор Осимҳен Атлетико Мадрид клубига таклиф қилинди
Galatasaray ҳужумчиси Виктор Осимҳен воситачилар орқали Атлетико Мадрид клубига таклиф қилинди, бироқ Мадрид жамоаси трансфердан бош тортди. Нигериялик футболчининг трансфер қиймати 75 миллион евро атрофида баҳоланмоқда, у эса Диего Симеоне қўл остида ўйнаш учун маошини қисқартиришга тайёр эди. Осимҳеннинг Galatasaray билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган, Атлетико эса трансфер учун етарли маблағга эга эмаслигини билдирган.
Galatasaray ҳужумчиси Виктор Осимҳен воситачилар орқали Атлетико Мадрид клубига таклиф этилди, бироқ испанияликлар трансфердан бош тортди. Клуб Уриа хабарига кўра, нигериялик футболчининг трансфер қиймати 75 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
27 ёшли ҳужумчи Диего Симеоне қўл остида тўп суриш истагида ўз маошини қисқартиришга ҳам тайёр эди. Ташқи резидентлар учун солиқ имтиёзлари мавжуд бўлган Туркияда юқори даромад топишига қарамай, у ўз истагини очиқ кўрсатди. Футболчининг Истанбул клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.
Мадридликларнинг рад этиш сабаблариАтлетико раҳбарияти ушбу йирик трансферни амалга ошириш учун етарли маблағга эга эмаслигини билдирди. Қолаверса, жамоанинг марказий ҳужум чизиғида Хулиан Алварес асосий фигура сифатида ҳаракат қилмоқда ва клуб аргентиналик футболчини сотишни режалаштирмаяпти.
Осимҳен январ ойида Чемпионлар лигаси доирасидаги ўйиндан сўнг Диего Симеоне ва унинг жамоасига юқори баҳо берганди: «Мен унинг мухлисиман, улар ўзига хос услубга эга агрессив жамоа», берганди таъкидлаб ҳамюрти ҳақида.
Европанинг бошқа клублари қизиқишиGoal.com хабар қилишича, ҳужумчининг вакиллари уни фақат Атлетико эмас, балки Барселона, Арсенал ва Тоттенхем клубларига ҳам таклиф қилишган. Тоттенхем 55 миллион евродан ортиқроқ сумма таклиф қилган бўлса-да, бу Galatasaray талаб қилган пулдан анча кам.
Ҳозирги вақтда Виктор Осимҳеннинг агентлари бошқа қизиқиш билдираётган жамоалар билан музокараларни давом эттирмоқда. Туркия чемпионатида порлаётган ҳужумчининг ёзги трансфер ойнасидаги тақдири қандай ҳал бўлиши яқин кунларда маълум бўлади.
…