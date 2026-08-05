Виктор Осимҳен Атлетико Мадрид клубига таклиф қилинди

·40·Спорт
Виктор Осимҳен Атлетико Мадрид клубига таклиф қилинди
Қисқача

Galatasaray ҳужумчиси Виктор Осимҳен воситачилар орқали Атлетико Мадрид клубига таклиф қилинди, бироқ Мадрид жамоаси трансфердан бош тортди. Нигериялик футболчининг трансфер қиймати 75 миллион евро атрофида баҳоланмоқда, у эса Диего Симеоне қўл остида ўйнаш учун маошини қисқартиришга тайёр эди. Осимҳеннинг Galatasaray билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган, Атлетико эса трансфер учун етарли маблағга эга эмаслигини билдирган.

Galatasaray ҳужумчиси Виктор Осимҳен воситачилар орқали Атлетико Мадрид клубига таклиф этилди, бироқ испанияликлар трансфердан бош тортди. Клуб Уриа хабарига кўра, нигериялик футболчининг трансфер қиймати 75 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли ҳужумчи Диего Симеоне қўл остида тўп суриш истагида ўз маошини қисқартиришга ҳам тайёр эди. Ташқи резидентлар учун солиқ имтиёзлари мавжуд бўлган Туркияда юқори даромад топишига қарамай, у ўз истагини очиқ кўрсатди. Футболчининг Истанбул клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.

Мадридликларнинг рад этиш сабаблари

Атлетико раҳбарияти ушбу йирик трансферни амалга ошириш учун етарли маблағга эга эмаслигини билдирди. Қолаверса, жамоанинг марказий ҳужум чизиғида Хулиан Алварес асосий фигура сифатида ҳаракат қилмоқда ва клуб аргентиналик футболчини сотишни режалаштирмаяпти.

Осимҳен январ ойида Чемпионлар лигаси доирасидаги ўйиндан сўнг Диего Симеоне ва унинг жамоасига юқори баҳо берганди: «Мен унинг мухлисиман, улар ўзига хос услубга эга агрессив жамоа», берганди таъкидлаб ҳамюрти ҳақида.

Европанинг бошқа клублари қизиқиши

Goal.com хабар қилишича, ҳужумчининг вакиллари уни фақат Атлетико эмас, балки Барселона, Арсенал ва Тоттенхем клубларига ҳам таклиф қилишган. Тоттенхем 55 миллион евродан ортиқроқ сумма таклиф қилган бўлса-да, бу Galatasaray талаб қилган пулдан анча кам.

Ҳозирги вақтда Виктор Осимҳеннинг агентлари бошқа қизиқиш билдираётган жамоалар билан музокараларни давом эттирмоқда. Туркия чемпионатида порлаётган ҳужумчининг ёзги трансфер ойнасидаги тақдири қандай ҳал бўлиши яқин кунларда маълум бўлади.

Виктор ОсимҳенАтлетико МадридGalatasarayТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда