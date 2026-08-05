Интер 40 миллион евролик таклифни рад этди

·50·Спорт
Интер 40 миллион евролик таклифни рад этди
Қисқача

Миланнинг Интер клуби Брентфорднинг Александар Станкович учун билдирган 40 миллион евролик таклифини рад этди. Клуб раҳбарияти, футболчининг ўзи ва унинг оиласи Милан шаҳрида қолиш қарорини бир овоздан қўллаб-қувватлади. Кристиан Киву Станковични беш кишилик ярим ҳимоя чизиғининг муҳим қисми ва Ҳакан Чалханўғлига асосий ўринбосар сифатида кўрмоқда.

Миланнинг Интер клуби Англия Премер-лигаси вакили Брентфорд томонидан ёш иқтидор эгаси Александар Станкович учун юборилган 40 миллион евролик улкан таклифни қатъиян рад этди. Ушбу қарор клубнинг келажакка мўлжалланган узоқ муддатли режалари ва таркиб барқарорлигини сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Клуб афсонаси Деян Станковичнинг ўғли бўлган ярим ҳимоячи жамоанинг янги тактик схемаларида марказий фигуралардан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансферга нафақат раҳбарият, балки футболчининг ўзи ва унинг оиласи ҳам бир овоздан "йўқ" жавобини берган. Белгиянинг Клуб Брюгге жамоаси сафида ўтган мавсумда порлаб, Жупилер Pro-лигасида чемпионликни қўлга киритган ҳамда мавсумнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган сербиялик ёш юлдуз Милан шаҳрида қолишни афзал кўрди. Бу эса Италия грандининг ўз тарбияланувчиларига бўлган юксак ишончини кўрсатади.

Кристиан Кивунинг тактик режаларидаги марказий фигура

Трансфернинг рад этилишига асосий сабаб сифатида бош мураббий Кристиан Кивунинг тактик қарашлари кўрсатилмоқда. Руминиялик мутахассис мавсумолди йиғинларида Станковични беш кишилик ярим ҳимоя чизиғининг муҳим бўлаги сифатида синовдан ўтказмоқда. Ёш футболчи Ҳакан Чалханўғлига асосий ўринбосар сифатида тайёрланмоқда. Олдинги мавсумларда Пиотр Зиелински, Генрих Мхитарян ва Николо Барелла каби тажрибали ўйинчиларни чуқур плеймейкер позициясида синаб кўриш кутилган натижани бермагани учун мураббийлар штаби айнан Станковичга таянмоқда.

Александар ўзининг техник хавфсизлиги ва тактик интизоми билан ушбу позицияга мукаммал мос тушади. Мураббийлар қароргоҳига кўра, футболчига билдирилган ишонч мутлақ ва шартсиз характерга эга. Уни жамоада сақлаб қолиш орқали Киву бир нечта фронтда кечадиган узун мавсум учун ўзига хос тактик суғурта полисига эга бўлди.

Трансфер бозоридаги бошқа ўзгаришлар ва шартнома муаммолари

Бироқ мазкур қарор трансфер бозоридаги бошқа жараёнларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қўймади. Интер ҳамон Ливерпул сафида тўп сурувчи Кертис Жонсга қизиқиш билдирмоқда. Кристиан Киву инглиз ярим ҳимоячисининг энергияси ва универсал имкониятларини юқори баҳолайди. Шунга қарамай, ҳозирги кунда ярим ҳимоя чизиғи футболчилар билан тўлиб-тошгани сабабли бу трансфер бироз мураккаблик туғдирмоқда.

Марказий чизиқдаги муаммолар фонида жамоа раҳбарияти ҳимоя чизиғини тажрибали ўйинчи билан кучайтиришга эътибор қаратмоқда. Нерадзуррилар Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери устида фаол иш олиб бормоқда. Президент Жузеппе Маротта ва спорт директори Пьеро Аузилио Лондон клуби билан трансфер суммаси бўйича келишувга эришгани хабар қилинган эди.

Шунга қарамай, музокаралар шахсий шартнома шартлари сабабли вақтинча тўхтаб қолди. Аргентиналик футболчи мавсумига 7 миллион евро атрофида маош талаб қилмоқда. Айни пайтда Бенжамин Павард 5 миллион евро маош олишини инобатга олган ҳолда, Интер раҳбарияти клуб молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш учун маошлар жадвалини кескин ошириб юборишдан эҳтиёткорона ёндашмоқда.

Интер МиланАлександар СтанковикБрентфордКристиан КивуСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда