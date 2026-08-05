Интер 40 миллион евролик таклифни рад этди
Миланнинг Интер клуби Брентфорднинг Александар Станкович учун билдирган 40 миллион евролик таклифини рад этди. Клуб раҳбарияти, футболчининг ўзи ва унинг оиласи Милан шаҳрида қолиш қарорини бир овоздан қўллаб-қувватлади. Кристиан Киву Станковични беш кишилик ярим ҳимоя чизиғининг муҳим қисми ва Ҳакан Чалханўғлига асосий ўринбосар сифатида кўрмоқда.
Миланнинг Интер клуби Англия Премер-лигаси вакили Брентфорд томонидан ёш иқтидор эгаси Александар Станкович учун юборилган 40 миллион евролик улкан таклифни қатъиян рад этди. Ушбу қарор клубнинг келажакка мўлжалланган узоқ муддатли режалари ва таркиб барқарорлигини сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Клуб афсонаси Деян Станковичнинг ўғли бўлган ярим ҳимоячи жамоанинг янги тактик схемаларида марказий фигуралардан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансферга нафақат раҳбарият, балки футболчининг ўзи ва унинг оиласи ҳам бир овоздан "йўқ" жавобини берган. Белгиянинг Клуб Брюгге жамоаси сафида ўтган мавсумда порлаб, Жупилер Pro-лигасида чемпионликни қўлга киритган ҳамда мавсумнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган сербиялик ёш юлдуз Милан шаҳрида қолишни афзал кўрди. Бу эса Италия грандининг ўз тарбияланувчиларига бўлган юксак ишончини кўрсатади.
Кристиан Кивунинг тактик режаларидаги марказий фигураТрансфернинг рад этилишига асосий сабаб сифатида бош мураббий Кристиан Кивунинг тактик қарашлари кўрсатилмоқда. Руминиялик мутахассис мавсумолди йиғинларида Станковични беш кишилик ярим ҳимоя чизиғининг муҳим бўлаги сифатида синовдан ўтказмоқда. Ёш футболчи Ҳакан Чалханўғлига асосий ўринбосар сифатида тайёрланмоқда. Олдинги мавсумларда Пиотр Зиелински, Генрих Мхитарян ва Николо Барелла каби тажрибали ўйинчиларни чуқур плеймейкер позициясида синаб кўриш кутилган натижани бермагани учун мураббийлар штаби айнан Станковичга таянмоқда.
Александар ўзининг техник хавфсизлиги ва тактик интизоми билан ушбу позицияга мукаммал мос тушади. Мураббийлар қароргоҳига кўра, футболчига билдирилган ишонч мутлақ ва шартсиз характерга эга. Уни жамоада сақлаб қолиш орқали Киву бир нечта фронтда кечадиган узун мавсум учун ўзига хос тактик суғурта полисига эга бўлди.
Трансфер бозоридаги бошқа ўзгаришлар ва шартнома муаммолариБироқ мазкур қарор трансфер бозоридаги бошқа жараёнларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қўймади. Интер ҳамон Ливерпул сафида тўп сурувчи Кертис Жонсга қизиқиш билдирмоқда. Кристиан Киву инглиз ярим ҳимоячисининг энергияси ва универсал имкониятларини юқори баҳолайди. Шунга қарамай, ҳозирги кунда ярим ҳимоя чизиғи футболчилар билан тўлиб-тошгани сабабли бу трансфер бироз мураккаблик туғдирмоқда.
Марказий чизиқдаги муаммолар фонида жамоа раҳбарияти ҳимоя чизиғини тажрибали ўйинчи билан кучайтиришга эътибор қаратмоқда. Нерадзуррилар Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери устида фаол иш олиб бормоқда. Президент Жузеппе Маротта ва спорт директори Пьеро Аузилио Лондон клуби билан трансфер суммаси бўйича келишувга эришгани хабар қилинган эди.
Шунга қарамай, музокаралар шахсий шартнома шартлари сабабли вақтинча тўхтаб қолди. Аргентиналик футболчи мавсумига 7 миллион евро атрофида маош талаб қилмоқда. Айни пайтда Бенжамин Павард 5 миллион евро маош олишини инобатга олган ҳолда, Интер раҳбарияти клуб молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш учун маошлар жадвалини кескин ошириб юборишдан эҳтиёткорона ёндашмоқда.
…