WhatsApp гуруҳли чатларида тартиб ўрнатишга ёрдам берувчи янги функциялар тақдим этилди

·56·Техно
WhatsApp гуруҳли чатларида тартиб ўрнатишга ёрдам берувчи янги функциялар тақдим этилди
Қисқача

WhatsApp йирик гуруҳли чатларда мулоқот ва умумий қарорлар қабул қилишни осонлаштирувчи янги функсияларни тақдим этди. Энди сўровномаларга якунланиш муддати қўйиш, уларни чоп этилганидан кейин 15 дақиқа ичида таҳрирлаш ва аноним овоз беришни ёқиш мумкин. Янги @алл белгиси барча иштирокчиларга, жумладан чат хабарномаларини ўчирганларга ҳам билдиришнома юборади.

Машҳур WhatsApp мессенжерида йирик гуруҳли чатлардаги мулоқотни тартибга солиш ва умумий қарорлар қабул қилиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштирадиган йирик янгиланиш тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги воситалар овоз бериш жараёнлари, билдиришномалар тизими ҳамда гуруҳларни бошқариш имкониятларини қамраб олган бўлиб, фойдаланувчилар дуч келадиган тартибсизликларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Овоз бериш ва сўровномалардаги ўзгаришлар

Эндиликда фойдаланувчилар сўровнома яратиш жараёнида унинг якунланиш муддатини белгилашлари мумкин. Кўрсатилган вақт тугагач, овоз бериш автоматик тарзда ёпилади ва янги жавоблар якуний натижага таъсир кўрсатмайди. Шунингдек, яратувчиларга сўровнома матнини чоп этилганидан кейин 15 дақиқа ичида таҳрирлаш имконияти берилди.

Махфийликни таъминлаш борасида ҳам муҳим қадам ташланди. Сўровномалар созламаларида махсус аноним овоз бериш функцияси пайдо бўлди. У қайси иштирокчи қайси вариант учун овоз берганини бошқалардан тўлиқ яширади.

Bildиришномалар ва гуруҳ бошқаруви

Bildиришномалар механизми ҳам янгича кўринишга эга бўлди. Янги @алл белгилари орқали гуруҳдаги барча иштирокчиларга, ҳатто мазкур чат учун хабарномаларни ўчириб қўйганларга ҳам билдиришнома юбориш мумкин бўлади. Агар бундай хабарлар безовта қилса, уларни илова созламалари орқали бошқариш имкони сақлаб қолинган.

Шунинг билан бирга, илова мавжуд гуруҳлар асосида янгиларини яратиш жараёнини соддалаштирди. Эндиликда нолдан бошлаб гуруҳ тузиш ўрнига, танланган иштирокчилар билан алоҳида чатни биргина тугмани босиш орқали шакллантириш имконияти яратилди.

Дастурчиларнинг фикрича, жорий этилган ушбу ўзгаришлар йирик гуруҳлардаги мулоқотни тартибли қилиш ҳамда умумий масалаларни муҳокама қилиш чоғида юзага келадиган тушунмовчиликларни қисқартиришга хизмат қилади.

WhatsAppТехнологияларМессенгерЯнгиланишЧат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди