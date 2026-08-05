WhatsApp гуруҳли чатларида тартиб ўрнатишга ёрдам берувчи янги функциялар тақдим этилди
WhatsApp йирик гуруҳли чатларда мулоқот ва умумий қарорлар қабул қилишни осонлаштирувчи янги функсияларни тақдим этди. Энди сўровномаларга якунланиш муддати қўйиш, уларни чоп этилганидан кейин 15 дақиқа ичида таҳрирлаш ва аноним овоз беришни ёқиш мумкин. Янги @алл белгиси барча иштирокчиларга, жумладан чат хабарномаларини ўчирганларга ҳам билдиришнома юборади.
Машҳур WhatsApp мессенжерида йирик гуруҳли чатлардаги мулоқотни тартибга солиш ва умумий қарорлар қабул қилиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштирадиган йирик янгиланиш тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги воситалар овоз бериш жараёнлари, билдиришномалар тизими ҳамда гуруҳларни бошқариш имкониятларини қамраб олган бўлиб, фойдаланувчилар дуч келадиган тартибсизликларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Овоз бериш ва сўровномалардаги ўзгаришларЭндиликда фойдаланувчилар сўровнома яратиш жараёнида унинг якунланиш муддатини белгилашлари мумкин. Кўрсатилган вақт тугагач, овоз бериш автоматик тарзда ёпилади ва янги жавоблар якуний натижага таъсир кўрсатмайди. Шунингдек, яратувчиларга сўровнома матнини чоп этилганидан кейин 15 дақиқа ичида таҳрирлаш имконияти берилди.
Махфийликни таъминлаш борасида ҳам муҳим қадам ташланди. Сўровномалар созламаларида махсус аноним овоз бериш функцияси пайдо бўлди. У қайси иштирокчи қайси вариант учун овоз берганини бошқалардан тўлиқ яширади.
Bildиришномалар ва гуруҳ бошқарувиBildиришномалар механизми ҳам янгича кўринишга эга бўлди. Янги @алл белгилари орқали гуруҳдаги барча иштирокчиларга, ҳатто мазкур чат учун хабарномаларни ўчириб қўйганларга ҳам билдиришнома юбориш мумкин бўлади. Агар бундай хабарлар безовта қилса, уларни илова созламалари орқали бошқариш имкони сақлаб қолинган.
Шунинг билан бирга, илова мавжуд гуруҳлар асосида янгиларини яратиш жараёнини соддалаштирди. Эндиликда нолдан бошлаб гуруҳ тузиш ўрнига, танланган иштирокчилар билан алоҳида чатни биргина тугмани босиш орқали шакллантириш имконияти яратилди.
Дастурчиларнинг фикрича, жорий этилган ушбу ўзгаришлар йирик гуруҳлардаги мулоқотни тартибли қилиш ҳамда умумий масалаларни муҳокама қилиш чоғида юзага келадиган тушунмовчиликларни қисқартиришга хизмат қилади.
…