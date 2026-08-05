Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирди

·37·Спорт
Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирди
Қисқача

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг Ювентусга қарши ўртоқлик учрашувида қатнашмагани жиддий жароҳатлар билан боғлиқ эмаслигини айтди. Футболчилар Тоттенхемга қарши ўйинда олган кичик зарбаларидан кейин эҳтиёт чораси сифатида қайдномага киритилмаган. Алонсо уларнинг шанба кунги учрашувга қадар сафга қайтишига умид билдирди ва Палмернинг тиззасидаги муаммо қайталангани ҳақидаги миш-мишларни рад этди.

Лондоннинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг етакчи футболчилари Коул Палмер ва Леви Колвилл нима сабабдан Туриннинг Ювентус клубига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборганига ойдинлик киритди. Гонконгда кечган баҳсда инглиз клуби минимал ҳисобда мағлубиятга учраган бўлса-да, асосий эътибор айнан мазкур икки футболчининг қайдномага киритилмагани сабабларига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эвенинг Стандард нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси чоршанба куни Кай Так стадионида Ювентусга қарши баҳс олиб борд ва ўйинда 0:1 ҳисобида ютқазди. Иккинчи бўлимда Эдон Жегрова киритган ягона гол италянларга ғалаба келтирди. Бироқ учрашувдан олдин Хаби Алонсо таркибда мажбурий ўзгаришларга қўл уришга мажбур бўлган эди, чунки Коул Палмер ва Леви Колвилл ўйин қайдномасидан бутунлай четда қолдирилганди.

Жароҳатлар хавфи ва эҳтиёткорлик чоралари

Мутахассис мухлисларнинг хавотирларини йўққа чиқариб, ушбу қарор шунчаки эҳтиёткорлик чораси эканини таъкидлади. Ўтган ҳафта Тоттенхемга қарши кечган ва 1:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсда ҳар икки футболчи 80 дақиқа давомида ҳаракат қилганди. Ўша ўйиндан кейин уларда кичик ноқулайликлар кузатилган.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Хаби Алонсо вазиятга аниқлик киритиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар жиддий жароҳат олишмаган, фақатгина кичик зарбалар туфайли юзага келган оғриқларни бошдан кечирмоқда. Мураббий шанба кунги навбатдаги учрашувга қадар улар сафга қайтишига умид билдирди.

«Ҳа, уларда жароҳат эмас, кичик ноқулайликлар бор эди. Коул ҳам, Леви ҳам зарба қабул қилиб олишган. Бугун таваккал қилишдан маъно йўқ эди ва умид қиламизки, улар шанба кунига келиб яхши бўлишади», — деди Хаби Алонсо журналистларга.

Футболчининг муносабати ва янги ўйинчилар

Ўз навбатида, Коул Палмер ҳам майдон четида мухбирлар билан суҳбатда ўйинни ўтказиб юборганидан афсусдалигини билдирди, бироқ Гонконгдаги муҳит ва қўллаб-қувватлашдан мамнун эканини яширмади. Шунингдек, бош мураббий Палмерда ўтган мавсумда безовта қилган тизза соҳаси билан боғлиқ муаммолар қайталангани ҳақидаги миш-мишларни қатъий рад этди.

Алонсо бу шунчаки Тоттенхемга қарши баҳсда олинган контакт жароҳати ва зарба эканини, ортиқча хавотирга ўрин йўқлигини алоҳида таъкидлади. Палмер ва Колвиллнинг йўқлиги фонида, Ювентусга қарши учрашув бошқа футболчилар ва янги келганлар учун ўзини кўрсатиш имкониятини берди.

Хусусан, Брайтон клубидан сафига қўшилган Денни Велбек Челси сафидаги ўзининг илк учрашувини ўтказди. Тажрибали ҳужумчининг жамоага келиши Лондон клубининг ҳужум чизиғига қўшимча тажриба ва ранг-баранглик олиб келиши кутилмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерЛеви КолвиллЮвентус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:333 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда