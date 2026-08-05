Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирди
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг Ювентусга қарши ўртоқлик учрашувида қатнашмагани жиддий жароҳатлар билан боғлиқ эмаслигини айтди. Футболчилар Тоттенхемга қарши ўйинда олган кичик зарбаларидан кейин эҳтиёт чораси сифатида қайдномага киритилмаган. Алонсо уларнинг шанба кунги учрашувга қадар сафга қайтишига умид билдирди ва Палмернинг тиззасидаги муаммо қайталангани ҳақидаги миш-мишларни рад этди.
Лондоннинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг етакчи футболчилари Коул Палмер ва Леви Колвилл нима сабабдан Туриннинг Ювентус клубига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборганига ойдинлик киритди. Гонконгда кечган баҳсда инглиз клуби минимал ҳисобда мағлубиятга учраган бўлса-да, асосий эътибор айнан мазкур икки футболчининг қайдномага киритилмагани сабабларига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эвенинг Стандард нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси чоршанба куни Кай Так стадионида Ювентусга қарши баҳс олиб борд ва ўйинда 0:1 ҳисобида ютқазди. Иккинчи бўлимда Эдон Жегрова киритган ягона гол италянларга ғалаба келтирди. Бироқ учрашувдан олдин Хаби Алонсо таркибда мажбурий ўзгаришларга қўл уришга мажбур бўлган эди, чунки Коул Палмер ва Леви Колвилл ўйин қайдномасидан бутунлай четда қолдирилганди.
Жароҳатлар хавфи ва эҳтиёткорлик чоралариМутахассис мухлисларнинг хавотирларини йўққа чиқариб, ушбу қарор шунчаки эҳтиёткорлик чораси эканини таъкидлади. Ўтган ҳафта Тоттенхемга қарши кечган ва 1:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсда ҳар икки футболчи 80 дақиқа давомида ҳаракат қилганди. Ўша ўйиндан кейин уларда кичик ноқулайликлар кузатилган.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Хаби Алонсо вазиятга аниқлик киритиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар жиддий жароҳат олишмаган, фақатгина кичик зарбалар туфайли юзага келган оғриқларни бошдан кечирмоқда. Мураббий шанба кунги навбатдаги учрашувга қадар улар сафга қайтишига умид билдирди.
«Ҳа, уларда жароҳат эмас, кичик ноқулайликлар бор эди. Коул ҳам, Леви ҳам зарба қабул қилиб олишган. Бугун таваккал қилишдан маъно йўқ эди ва умид қиламизки, улар шанба кунига келиб яхши бўлишади», — деди Хаби Алонсо журналистларга.
Футболчининг муносабати ва янги ўйинчиларЎз навбатида, Коул Палмер ҳам майдон четида мухбирлар билан суҳбатда ўйинни ўтказиб юборганидан афсусдалигини билдирди, бироқ Гонконгдаги муҳит ва қўллаб-қувватлашдан мамнун эканини яширмади. Шунингдек, бош мураббий Палмерда ўтган мавсумда безовта қилган тизза соҳаси билан боғлиқ муаммолар қайталангани ҳақидаги миш-мишларни қатъий рад этди.
Алонсо бу шунчаки Тоттенхемга қарши баҳсда олинган контакт жароҳати ва зарба эканини, ортиқча хавотирга ўрин йўқлигини алоҳида таъкидлади. Палмер ва Колвиллнинг йўқлиги фонида, Ювентусга қарши учрашув бошқа футболчилар ва янги келганлар учун ўзини кўрсатиш имкониятини берди.
Хусусан, Брайтон клубидан сафига қўшилган Денни Велбек Челси сафидаги ўзининг илк учрашувини ўтказди. Тажрибали ҳужумчининг жамоага келиши Лондон клубининг ҳужум чизиғига қўшимча тажриба ва ранг-баранглик олиб келиши кутилмоқда.
…