Reddit янги сунъий интеллект воситалари ёрдамида карманинг аҳамиятини камайтирмоқда
Reddit сунъий интеллект ва янги модерация воситалари ёрдамида айрим жамоаларда пост ёзиш учун ҳисоб қайдномаси ёши ҳамда карма талабларини босқичма-босқич камайтирмоқда. Компания карма таъсири аста-секин пасайишини билдирган, бу эса янги фойдаланувчиларнинг жамоаларда фаолроқ қатнашишига имкон бериши кутилмоқда.
Машҳур Reddit платформаси ўз инфратузилмаси ва фойдаланувчилар учун қулайлик яратишга қаратилган янги ўзгаришларни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги янгиланишлар сайтда иштирок этишни осонлаштириши, маълумотларни кўчириб олиш ҳамда спамдан ҳимоя қилиш билан бирга, онлайн жамоаларни модерация қилиш жараёнини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания тақдим этаётган янги авлод суиистеъмолликнинг олдини олиш тизимлари келгусида айрим жамоаларга пост ёзиш ҳуқуқини бериш учун ҳисоб қайдномаси ёши ва «карма» каби кўрсаткичлардан воз кечиш имконини бериши мумкин. Маълумки, Reddit'нинг рақамли обрў тизими бўлган карма фойдаланувчиларга фойдали ва қизиқарли хабарлар орқали упвоте тўплаш имконини беради. Бироқ дастлаб спам ва ботлардан ҳимоя қилиш учун яратилган бу чекловлар кўпинча янги келган фойдаланувчиларнинг жамоат ҳаётида фаол қатнашишини қийинлаштириб келаётган эди.
Сунъий интеллект ва Рулес Ҳуб воситалариReddit маъмурияти келгусида янада кучли ҳимоя тизимларига таяниб, янги фойдаланувчилар учун жамоат эшикларини кенгроқ очишни мақсад қилган. Компания карманинг аҳамияти бутунлай йўқолишини маълум қилмаган бўлса-да, унинг таъсири аста-секин пасайишини билдирди. Бу эса чинакам янги фойдаланувчилар учун платформада ўзини эркин тутиш ва модераторлар учун уларни ишонч билан кутиб олиш имконини беради.
Шу билан бирга, платформа сунъий интеллектга асосланган янги модерация воситаси — Рулес Ҳубни синовдан ўтказиш кўламини кенгайтирмоқда. Ушбу восита қайси қоидаларни автоматик тарзда бажариш ва қандай чора кўриш кераклигини аниқлашда модераторларга яқиндан ёрдам беради. Ҳозирда 700 дан ортиқ жамоалар фойдаланаётган бу восита барча янги жамоалар учун синов тариқасида тақдим этилиб, жорий йил охиригача барча учун очиқ бўлиши режалаштирилган.
Платформанинг молиявий кўрсаткичлари ва келажак режалариРулес Ҳуб йирик тил моделларидан (LLM) фойдаланган ҳолда пост ёки изоҳ қоида талабларига мос келишини аниқлайди. Компаниянинг тушунтиришича, бу табиий тил нуансларини ва мураккаб ҳолатларни яхшироқ тушуниш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчиларга қоидалар ҳақида эслатиб турувчи ва жамоат ичида махсус тегларни ўрнатишга ёрдам берувчи бошқа воситалар имкониятлари ҳам кенгайтирилди.
Reddit ўзининг эски десктоп версияси — Олд Reddit'да ҳам ўзгаришлар қилиб, модератор иш жараёнларини янги тизимга ўтказишини маълум қилди. Ўтган ҳафтадаги молиявий ҳисобот йиғилишида компания раҳбарлари ҳафтасига ярим миллиард фаол фойдаланувчини кундалик фойдаланувчиларга айлантириш асосий мақсадлардан бири эканини таъкидлашди. Reddit иккинчи чоракда даромадни 805 миллион долларга етказиб, кутилган натижалардан юқори кўрсаткич қайд этган эди.
…