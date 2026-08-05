Reddit янги сунъий интеллект воситалари ёрдамида карманинг аҳамиятини камайтирмоқда

·30·Техно
Reddit янги сунъий интеллект воситалари ёрдамида карманинг аҳамиятини камайтирмоқда
Қисқача

Reddit сунъий интеллект ва янги модерация воситалари ёрдамида айрим жамоаларда пост ёзиш учун ҳисоб қайдномаси ёши ҳамда карма талабларини босқичма-босқич камайтирмоқда. Компания карма таъсири аста-секин пасайишини билдирган, бу эса янги фойдаланувчиларнинг жамоаларда фаолроқ қатнашишига имкон бериши кутилмоқда.

Машҳур Reddit платформаси ўз инфратузилмаси ва фойдаланувчилар учун қулайлик яратишга қаратилган янги ўзгаришларни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги янгиланишлар сайтда иштирок этишни осонлаштириши, маълумотларни кўчириб олиш ҳамда спамдан ҳимоя қилиш билан бирга, онлайн жамоаларни модерация қилиш жараёнини сезиларли даражада енгиллаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания тақдим этаётган янги авлод суиистеъмолликнинг олдини олиш тизимлари келгусида айрим жамоаларга пост ёзиш ҳуқуқини бериш учун ҳисоб қайдномаси ёши ва «карма» каби кўрсаткичлардан воз кечиш имконини бериши мумкин. Маълумки, Reddit'нинг рақамли обрў тизими бўлган карма фойдаланувчиларга фойдали ва қизиқарли хабарлар орқали упвоте тўплаш имконини беради. Бироқ дастлаб спам ва ботлардан ҳимоя қилиш учун яратилган бу чекловлар кўпинча янги келган фойдаланувчиларнинг жамоат ҳаётида фаол қатнашишини қийинлаштириб келаётган эди.

Сунъий интеллект ва Рулес Ҳуб воситалари

Reddit маъмурияти келгусида янада кучли ҳимоя тизимларига таяниб, янги фойдаланувчилар учун жамоат эшикларини кенгроқ очишни мақсад қилган. Компания карманинг аҳамияти бутунлай йўқолишини маълум қилмаган бўлса-да, унинг таъсири аста-секин пасайишини билдирди. Бу эса чинакам янги фойдаланувчилар учун платформада ўзини эркин тутиш ва модераторлар учун уларни ишонч билан кутиб олиш имконини беради.

Шу билан бирга, платформа сунъий интеллектга асосланган янги модерация воситаси — Рулес Ҳубни синовдан ўтказиш кўламини кенгайтирмоқда. Ушбу восита қайси қоидаларни автоматик тарзда бажариш ва қандай чора кўриш кераклигини аниқлашда модераторларга яқиндан ёрдам беради. Ҳозирда 700 дан ортиқ жамоалар фойдаланаётган бу восита барча янги жамоалар учун синов тариқасида тақдим этилиб, жорий йил охиригача барча учун очиқ бўлиши режалаштирилган.

Платформанинг молиявий кўрсаткичлари ва келажак режалари

Рулес Ҳуб йирик тил моделларидан (LLM) фойдаланган ҳолда пост ёки изоҳ қоида талабларига мос келишини аниқлайди. Компаниянинг тушунтиришича, бу табиий тил нуансларини ва мураккаб ҳолатларни яхшироқ тушуниш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчиларга қоидалар ҳақида эслатиб турувчи ва жамоат ичида махсус тегларни ўрнатишга ёрдам берувчи бошқа воситалар имкониятлари ҳам кенгайтирилди.

Reddit ўзининг эски десктоп версияси — Олд Reddit'да ҳам ўзгаришлар қилиб, модератор иш жараёнларини янги тизимга ўтказишини маълум қилди. Ўтган ҳафтадаги молиявий ҳисобот йиғилишида компания раҳбарлари ҳафтасига ярим миллиард фаол фойдаланувчини кундалик фойдаланувчиларга айлантириш асосий мақсадлардан бири эканини таъкидлашди. Reddit иккинчи чоракда даромадни 805 миллион долларга етказиб, кутилган натижалардан юқори кўрсаткич қайд этган эди.

RedditСунъий интеллектМодерацияТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди