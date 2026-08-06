Xiaomi компанияси янги Mijia электр бритвасини тақдим этди

·62·Техно
Xiaomi компанияси янги Mijia электр бритвасини тақдим этди
Қисқача

Xiaomi Хитой бозорида QDL12 каталог рақамли Mijia электр бритвасининг Небула Пурпле рангидаги махсус версиясини 349 юан ёки тахминан 50 АҚШ доллари эвазига сотувга чиқарди. Қурилма учта мустақил пичоқ тизими, қўшалоқ ҳалқали тўр ва МИМ технологиясида тайёрланган тўр билан жиҳозланган. IPX7 стандарти бритвани оқар сув остида ювиш имконини беради, юқори тезликдаги мотори эса дақиқасига 5 миллионгача ҳаракат қилади.

Xiaomi бренди Хитой бозорида ўзининг машҳур Mijia электр бритвасининг махсус версиясини сотувга чиқарди. QDL12 каталог рақамига эга бўлган ушбу қурилма ўзининг жозибали Небула Пурпле деб номланган бинафша ранги ва совғобоп қадоқланиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот харидорларга 349 юан ёки тахминан 50 АҚШ доллари эвазига таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур махсус тўпламга нафақат замонавий электр бритванинг ўзи, балки уни қулай сақлаш ва ташиш учун мўлжалланган махсус фирмавий қути ҳам киритилган. Бу эса қурилмани совға сифатида тақдим этишни истаганлар учун қўшимча қулайлик яратади.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Қурилманинг техник хусусиятлари ҳам юқори даражада ишланган бўлиб, у кундалик фойдаланишда юқори самарадорликни таъминлайди. Бритва учта мустақил пичоқ тизими ва қўшалоқ ҳалқали тўр билан жиҳозланган бўлиб, бу соқолни тез ва сифатли олиш имконини беради.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилмада МИМ — металлни босим остида қуйиш технологияси ёрдамида тайёрланган мураккаб шаклдаги тўрдан фойдаланилган. Ушбу ечим соқол олиш жараёнида қолиб кетадиган туклар сонини сезиларли даражада камайтиради ва терининг қисилиб қолиш эҳтимолини пасайтиради.

Ҳимоя ва автономлик

Қурилманинг яна бир муҳим афзалликларидан бири унинг сувдан ҳимоя қилиш тизимидир. IPX7 стандарти бритвани тўғридан-тўғри оқар сув остида ювиш ва тозалаш имконини беради, бу эса гигиена қоидаларига риоя қилишни осонлаштиради.

Бритва ичига ўрнатилган юқори тезликдаги мотор дақиқасига 5 миллионгача ҳаракатни амалга оширишга қодир. Шунингдек, унинг қувват манбаи интенсивлик даражасига қараб, қайта зарядланмасдан 90 кунгача автоном ишлашини таъминлайди.

XiaomiMijiaЭлектр бритваТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди