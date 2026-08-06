Xiaomi компанияси янги Mijia электр бритвасини тақдим этди
Xiaomi Хитой бозорида QDL12 каталог рақамли Mijia электр бритвасининг Небула Пурпле рангидаги махсус версиясини 349 юан ёки тахминан 50 АҚШ доллари эвазига сотувга чиқарди. Қурилма учта мустақил пичоқ тизими, қўшалоқ ҳалқали тўр ва МИМ технологиясида тайёрланган тўр билан жиҳозланган. IPX7 стандарти бритвани оқар сув остида ювиш имконини беради, юқори тезликдаги мотори эса дақиқасига 5 миллионгача ҳаракат қилади.
Xiaomi бренди Хитой бозорида ўзининг машҳур Mijia электр бритвасининг махсус версиясини сотувга чиқарди. QDL12 каталог рақамига эга бўлган ушбу қурилма ўзининг жозибали Небула Пурпле деб номланган бинафша ранги ва совғобоп қадоқланиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот харидорларга 349 юан ёки тахминан 50 АҚШ доллари эвазига таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур махсус тўпламга нафақат замонавий электр бритванинг ўзи, балки уни қулай сақлаш ва ташиш учун мўлжалланган махсус фирмавий қути ҳам киритилган. Бу эса қурилмани совға сифатида тақдим этишни истаганлар учун қўшимча қулайлик яратади.
Техник имкониятлар ва самарадорликҚурилманинг техник хусусиятлари ҳам юқори даражада ишланган бўлиб, у кундалик фойдаланишда юқори самарадорликни таъминлайди. Бритва учта мустақил пичоқ тизими ва қўшалоқ ҳалқали тўр билан жиҳозланган бўлиб, бу соқолни тез ва сифатли олиш имконини беради.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилмада МИМ — металлни босим остида қуйиш технологияси ёрдамида тайёрланган мураккаб шаклдаги тўрдан фойдаланилган. Ушбу ечим соқол олиш жараёнида қолиб кетадиган туклар сонини сезиларли даражада камайтиради ва терининг қисилиб қолиш эҳтимолини пасайтиради.
Ҳимоя ва автономликҚурилманинг яна бир муҳим афзалликларидан бири унинг сувдан ҳимоя қилиш тизимидир. IPX7 стандарти бритвани тўғридан-тўғри оқар сув остида ювиш ва тозалаш имконини беради, бу эса гигиена қоидаларига риоя қилишни осонлаштиради.
Бритва ичига ўрнатилган юқори тезликдаги мотор дақиқасига 5 миллионгача ҳаракатни амалга оширишга қодир. Шунингдек, унинг қувват манбаи интенсивлик даражасига қараб, қайта зарядланмасдан 90 кунгача автоном ишлашини таъминлайди.
…