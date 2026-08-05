Wildberries ўз мессенжерини ишга тушириши мумкин
Wildberries & Русс компанияси шахсий мессенжер яратиш мақсадида ўнлаб домен номларини, жумладан wb-messenger.ru, chat-wb.ru ва чат-вб.рф манзилларини рўйхатдан ўтказди. Июн ойида компания раҳбари Татяна Ким ходимлар учун корпоратив мессенжер синовдан ўтказилаётганини маълум қилган эди. Режага кўра, сервис дастлаб Россия бозорида, кейинчалик хорижий давлатларда тақдим этилиши мумкин.
Йирик халқаро э-комерс бозори иштирокчиси бўлган Wildberries & Русс компанияси ўзининг шахсий мессенжерини яратиш йўлидаги дастлабки қадамларни ташлади. Комерсант' нашрининг «СПARK-Интерфакс» тизими маълумотларига таяниб хабар беришича, ташкилот шу мақсадга мўлжалланган ўнлаб домен номларини расман рўйхатдан ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда қайд этилган интернет манзиллар қаторига wb-messenger.ru, chat-wb.ru ҳамда чат-вб.рф каби доменлар киради. Ушбу қадам компания нафақат электрон тижорат, балки рақамли алоқа ва коммуникация хизматлари бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлишни режалаштираётганидан далолат беради.
Корпоратив синовлардан глобал режаларгачаМазкур лойиҳанинг пайдо бўлиши бозорда мутлақо кутилмаган ҳолат эмас. Жорий йилнинг июн ойида Wildberries раҳбари Татяна Ким компания ўз ходимлари учун махсус корпоратив мессенерни муваффақиятли синовдан ўтказаётганини маълум қилган эди. Ўшанда раҳбарият ушбу хизматни келгусида кенгайтириш ниятида эканини очиқлаган.
Режаларга кўра, дастлаб ички мулоқот учун мўлжалланган ушбу сервисни босқичма-босқич кенгроқ бозорга чиқариш кўзда тутилган. Дастлабки босқичда хизматни Россия бозорида жорий этиш, кейинчалик эса уни хорижий давлатларда ҳам тақдим этиш режалаштирилган эди. Янги домен номларининг рўйхатдан ўтказилиши бу стратегия изчил амалга оширилаётганини кўрсатади.
Бозордаги рақобат ва истиқболларҲозирги вақтда Wildberries & Русс компаниясининг расмий вакиллари мессенжернинг оммавий ишга туширилиши ҳақидаги хабарларни расман тасдиқлагани йўқ. Комерсант' нашрининг бу борадаги расмий сўровига мақола чоп этилган вақтга қадар ҳеч қандай жавоб қайтарилмаган.
Агар янги платформа кенг оммага тақдим этилса, у Telegram ва бошқа оммабоп мулоқот иловалари билан рақобатга киришиши мумкин. Айниқса, йирик маркетплейс экотизимининг бир қисми сифатида яратилиши фойдаланувчиларга харидлар жараёнида тўғридан-тўғри мулоқот қилиш ва бошқа қўшимча хизматлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этиши кутилмоқда.
…