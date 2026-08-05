Wildberries ўз мессенжерини ишга тушириши мумкин

·35·Техно
Wildberries ўз мессенжерини ишга тушириши мумкин
Қисқача

Wildberries & Русс компанияси шахсий мессенжер яратиш мақсадида ўнлаб домен номларини, жумладан wb-messenger.ru, chat-wb.ru ва чат-вб.рф манзилларини рўйхатдан ўтказди. Июн ойида компания раҳбари Татяна Ким ходимлар учун корпоратив мессенжер синовдан ўтказилаётганини маълум қилган эди. Режага кўра, сервис дастлаб Россия бозорида, кейинчалик хорижий давлатларда тақдим этилиши мумкин.

Йирик халқаро э-комерс бозори иштирокчиси бўлган Wildberries & Русс компанияси ўзининг шахсий мессенжерини яратиш йўлидаги дастлабки қадамларни ташлади. Комерсант' нашрининг «СПARK-Интерфакс» тизими маълумотларига таяниб хабар беришича, ташкилот шу мақсадга мўлжалланган ўнлаб домен номларини расман рўйхатдан ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда қайд этилган интернет манзиллар қаторига wb-messenger.ru, chat-wb.ru ҳамда чат-вб.рф каби доменлар киради. Ушбу қадам компания нафақат электрон тижорат, балки рақамли алоқа ва коммуникация хизматлари бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлишни режалаштираётганидан далолат беради.

Корпоратив синовлардан глобал режаларгача

Мазкур лойиҳанинг пайдо бўлиши бозорда мутлақо кутилмаган ҳолат эмас. Жорий йилнинг июн ойида Wildberries раҳбари Татяна Ким компания ўз ходимлари учун махсус корпоратив мессенерни муваффақиятли синовдан ўтказаётганини маълум қилган эди. Ўшанда раҳбарият ушбу хизматни келгусида кенгайтириш ниятида эканини очиқлаган.

Режаларга кўра, дастлаб ички мулоқот учун мўлжалланган ушбу сервисни босқичма-босқич кенгроқ бозорга чиқариш кўзда тутилган. Дастлабки босқичда хизматни Россия бозорида жорий этиш, кейинчалик эса уни хорижий давлатларда ҳам тақдим этиш режалаштирилган эди. Янги домен номларининг рўйхатдан ўтказилиши бу стратегия изчил амалга оширилаётганини кўрсатади.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Ҳозирги вақтда Wildberries & Русс компаниясининг расмий вакиллари мессенжернинг оммавий ишга туширилиши ҳақидаги хабарларни расман тасдиқлагани йўқ. Комерсант' нашрининг бу борадаги расмий сўровига мақола чоп этилган вақтга қадар ҳеч қандай жавоб қайтарилмаган.

Агар янги платформа кенг оммага тақдим этилса, у Telegram ва бошқа оммабоп мулоқот иловалари билан рақобатга киришиши мумкин. Айниқса, йирик маркетплейс экотизимининг бир қисми сифатида яратилиши фойдаланувчиларга харидлар жараёнида тўғридан-тўғри мулоқот қилиш ва бошқа қўшимча хизматлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этиши кутилмоқда.

WildberriesМессенжерТехнологияларБизнесИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди