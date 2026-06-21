Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташлади

·41·Дунё
Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташлади

Ижтимоий тармоқларда кичик ёшдаги бола билан боғлиқ видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унда бир қиз томонидан болакайга ЛГБТ байроғи берилгани, бироқ бола уни дарҳол ахлат қутисига ташлаб юборгани акс этган.

Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида интернетда тарқалиб, турли фикр ва муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар болакайнинг бу ҳаракатини “ўз қарашини билдиргани” сифатида талқин қилмоқда.

Бошқа томондан эса, айримлар бу вазиятда боланинг ёши кичиклиги ва унинг ҳаракати ортида қандай омиллар бўлиши мумкинлиги ҳақида фикр юритмоқда.

Қисқа видео бўлишига қарамай, у кенг жамоатчилик орасида турли баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳлар берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиТуркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:18Трамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиТрамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиБугун, 14:15Британия бош вазири Кир Стармер истеъфога чиқиши мумкинБритания бош вазири Кир Стармер истеъфога чиқиши мумкинБугун, 14:10Туркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиТуркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиБугун, 13:5494 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилди94 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилдиБугун, 13:41Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Бугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди