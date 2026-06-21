Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда кичик ёшдаги бола билан боғлиқ видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унда бир қиз томонидан болакайга ЛГБТ байроғи берилгани, бироқ бола уни дарҳол ахлат қутисига ташлаб юборгани акс этган.
Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида интернетда тарқалиб, турли фикр ва муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар болакайнинг бу ҳаракатини “ўз қарашини билдиргани” сифатида талқин қилмоқда.
Бошқа томондан эса, айримлар бу вазиятда боланинг ёши кичиклиги ва унинг ҳаракати ортида қандай омиллар бўлиши мумкинлиги ҳақида фикр юритмоқда.
Қисқа видео бўлишига қарамай, у кенг жамоатчилик орасида турли баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳлар берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…