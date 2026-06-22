Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солди

·0·Дунё
Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солди

Шотландия пойтахти Эдинбург шаҳридаги масжид яқинида содир бўлган ҳужум жамоатчиликни жиддий хавотирга солди. Болта билан қуролланган шахс бир неча кишига ташланиб, оқибатда беш нафар инсон турли даражада жароҳат олди.

Маълумотларга кўра, воқеа 19 июнь куни кечқурун шаҳарнинг ғарбий қисмида жойлашган Брумхаус масжиди атрофидаги боғ ҳудудида содир бўлган. Гумонланувчи ҳужумдан кейин ҳам тажовузкор ҳаракатларини давом эттириб, ёқилғи қуйиш шохобчасида тартибсизлик келтириб чиқарган.

Билдирилишича, у бир автомашинанинг ойнасини синдирган, шунингдек, яқин атрофдаги пиццерия эшигига ҳам зарар етказган.

Yalang'och tanali erkak shahar ko'chasida ketmoqda.

Ҳужум оқибатида жабрланганлар енгил ва ўрта оғирликдаги тан жароҳатлари олган. Улар орасида 22 ёшли икки нафар йигит ҳамда 24, 27 ва 39 ёшли фуқаролар борлиги айтилмоқда. Айрим жабрланувчилар мусулмон экани ҳам қайд этилган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан 34 ёшли гумонланувчи қўлга олинган. Тергов органлари ҳозирча ҳодисанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳужум ортида ксенофобик мотивлар бўлиши мумкинлигини истисно қилмаяпти. Шу муносабат билан ишга терроризмга қарши кураш бўлинмалари ҳам жалб этилган. Бироқ воқеанинг аниқ сабаблари бўйича якуний хулоса ҳали эълон қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиҚозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиБугун, 11:42Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмонОсмонўпар бинода барпо этилган ўрмонБугун, 10:48Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиИспания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиКеча, 21:16Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Кеча, 20:35Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Кеча, 19:17Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатТўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатКеча, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди