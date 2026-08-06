Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?

·945·Дунё
Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?
Қисқача

Россия Президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Қуролли Кучлар раҳбариятида фронт логистикаси, ҳарбий-техник таъминот ва дронлар урушини такомиллаштиришга қаратилган йирик кадрлар ротациясини ўтказди. Генерал-полковник Денис Лямин Учувчисиз авиация қўшинлари қўмондони, Андрей Иванаев "Марказ" кучлар гуруҳи, Пётр Болгарев эса "Шарқ" кучлар гуруҳи раҳбари этиб тайинланди.

Россия Президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Қуролли Кучлар раҳбариятида йирик кадрлар ротациясини амалга оширди. Расмий манбаларга кўра, бу қарор фронтдаги логистика, ҳарбий-техник таъминот ҳамда дрон уруши стратегиясини тубдан такомиллаштиришга қаратилган.

Мутахассисларнинг фикрича, Кремль бу сафар асосий урғуни кабинет мулозимларига эмас, айнан жанг майдонида тажриба орттирган ва ўзини кўрсатган "жанговар генераллар"га қаратмоқда.

Тезкор ва стратегик тайинловлар: Ким қайси лавозимни эгаллади?

Янги тайинловларга кўра, Россия Қуролли Кучларида қуйидаги муҳим ўзгаришлар юз берди:

  • Дрон қўшинларига янги раҳбар: Генерал-полковник Денис Лямин Учувчисиз авиация (УАВ) қўшинлари қўмондони этиб тайинланди.

  • Гуруҳлар раҳбарияти янгиланди: Генерал-полковник Андрей Иванаев "Марказ" кучлар гуруҳига, генерал-полковник Пётр Болгарев эса "Шарқ" кучлар гуруҳига раҳбарлик қилади.

  • Логистика бир соябон остида: "Марказ" гуруҳининг собиқ раҳбари, генерал-полковник Валерий Солодчук Мудофаа вазири ўринбосари этиб тайинланди. У энди бутун армия логистикаси ва таъминотини ягона марказга бирлаштиради.

  • Қурол-яроғ ва технологиялар: Мудофаа вазири ўринбосарлари Александр Санчик (қурол сотиб олиш ва техник кўмак) ҳамда Алексей Криворучко (илғор қуролларни ишлаб чиқиш) тизимли қайта қуролланишни назорат қилади.

  • Бош штаб раҳбарияти: Баёнотда таъкидланишича, Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи ва Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари сифатида Валерий Герасимов ўз фаолиятини давом эттиради.

Аналитиклар баҳоси: "Уруш янги истеъдодларни юзага чиқармоқда"

Ҳарбий экспертлар ва сиёсатчилар ушбу кадрлар ўзгариши шунчаки оддий ротация эмас, балки йирик оператив тайёргарлик эканини айтишмоқда:

1. Қўмондонлик марказлашади

Ҳарбий эксперт, истеъфодаги полковник Анатолий Матвийчукнинг таъкидлашича, Олий Бош Қўмондон қўшинлар устидан ташкилий ва маъмурий назоратни кучайтиришни мақсад қилган. Бу ўзгаришлар келажакда янада кенг кўламли ва қатъий ҳужумкор операцияларга замин яратиши мумкин.

2. Фронт тажрибаси — асосий мезон

Давлат Думаси Мудофаа қўмитаси аъзоси Андрей Колесникнинг фикрича, худди Иккинчи жаҳон уруши давридагидек, фронтнинг ўзи янги ҳарбий раҳбарларни саҳнага олиб чиқмоқда:

"Генерал Солодчук Курск вилоятидаги, Санчик эса 'Жануб' гуруҳидаги жанговар фаолияти билан ўзини кўрсатган. Армияга айнан жанг майдонидаги вазиятни чуқур тушунадиган офицерлар керак эди", — дейди депутат.

3. "Дронлар уруши" ва янги технологиялар

Ҳарбий эксперт Андрей Клинцевич Путин шахсан ўзи биладиган ва фронтда натижа кўрсатган офицерларни юқори лавозимларга олиб чиқаётганини алоҳида қайд этди:

"Ҳозирда замонавий дронлар уруши учун армияни тизимли равишда қайта қуриш ишлари олиб борилмоқда. Фронт эҳтиёжларини ичидан биладиган профессионалларнинг келиши кўплаб жараёнларни кескин тезлаштиради", — дейди у.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Владимир ПутинРоссияВалерий ГерасимовМудофаа вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди