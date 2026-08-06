Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?
Россия Президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Қуролли Кучлар раҳбариятида фронт логистикаси, ҳарбий-техник таъминот ва дронлар урушини такомиллаштиришга қаратилган йирик кадрлар ротациясини ўтказди. Генерал-полковник Денис Лямин Учувчисиз авиация қўшинлари қўмондони, Андрей Иванаев "Марказ" кучлар гуруҳи, Пётр Болгарев эса "Шарқ" кучлар гуруҳи раҳбари этиб тайинланди.
Россия Президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Қуролли Кучлар раҳбариятида йирик кадрлар ротациясини амалга оширди. Расмий манбаларга кўра, бу қарор фронтдаги логистика, ҳарбий-техник таъминот ҳамда дрон уруши стратегиясини тубдан такомиллаштиришга қаратилган.
Мутахассисларнинг фикрича, Кремль бу сафар асосий урғуни кабинет мулозимларига эмас, айнан жанг майдонида тажриба орттирган ва ўзини кўрсатган "жанговар генераллар"га қаратмоқда.
Тезкор ва стратегик тайинловлар: Ким қайси лавозимни эгаллади?
Янги тайинловларга кўра, Россия Қуролли Кучларида қуйидаги муҳим ўзгаришлар юз берди:
Дрон қўшинларига янги раҳбар: Генерал-полковник Денис Лямин Учувчисиз авиация (УАВ) қўшинлари қўмондони этиб тайинланди.
Гуруҳлар раҳбарияти янгиланди: Генерал-полковник Андрей Иванаев "Марказ" кучлар гуруҳига, генерал-полковник Пётр Болгарев эса "Шарқ" кучлар гуруҳига раҳбарлик қилади.
Логистика бир соябон остида: "Марказ" гуруҳининг собиқ раҳбари, генерал-полковник Валерий Солодчук Мудофаа вазири ўринбосари этиб тайинланди. У энди бутун армия логистикаси ва таъминотини ягона марказга бирлаштиради.
Қурол-яроғ ва технологиялар: Мудофаа вазири ўринбосарлари Александр Санчик (қурол сотиб олиш ва техник кўмак) ҳамда Алексей Криворучко (илғор қуролларни ишлаб чиқиш) тизимли қайта қуролланишни назорат қилади.
Бош штаб раҳбарияти: Баёнотда таъкидланишича, Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи ва Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари сифатида Валерий Герасимов ўз фаолиятини давом эттиради.
Аналитиклар баҳоси: "Уруш янги истеъдодларни юзага чиқармоқда"
Ҳарбий экспертлар ва сиёсатчилар ушбу кадрлар ўзгариши шунчаки оддий ротация эмас, балки йирик оператив тайёргарлик эканини айтишмоқда:
1. Қўмондонлик марказлашади
Ҳарбий эксперт, истеъфодаги полковник Анатолий Матвийчукнинг таъкидлашича, Олий Бош Қўмондон қўшинлар устидан ташкилий ва маъмурий назоратни кучайтиришни мақсад қилган. Бу ўзгаришлар келажакда янада кенг кўламли ва қатъий ҳужумкор операцияларга замин яратиши мумкин.
2. Фронт тажрибаси — асосий мезон
Давлат Думаси Мудофаа қўмитаси аъзоси Андрей Колесникнинг фикрича, худди Иккинчи жаҳон уруши давридагидек, фронтнинг ўзи янги ҳарбий раҳбарларни саҳнага олиб чиқмоқда:
"Генерал Солодчук Курск вилоятидаги, Санчик эса 'Жануб' гуруҳидаги жанговар фаолияти билан ўзини кўрсатган. Армияга айнан жанг майдонидаги вазиятни чуқур тушунадиган офицерлар керак эди", — дейди депутат.
3. "Дронлар уруши" ва янги технологиялар
Ҳарбий эксперт Андрей Клинцевич Путин шахсан ўзи биладиган ва фронтда натижа кўрсатган офицерларни юқори лавозимларга олиб чиқаётганини алоҳида қайд этди:
"Ҳозирда замонавий дронлар уруши учун армияни тизимли равишда қайта қуриш ишлари олиб борилмоқда. Фронт эҳтиёжларини ичидан биладиган профессионалларнинг келиши кўплаб жараёнларни кескин тезлаштиради", — дейди у.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…